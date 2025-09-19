آیفون 17 آیفون 16e را حتی بی معنی تر می کند

ما وقتی آیفون 16e اوایل امسال عرضه شد، کاملاً ناامید شدیم، بیشتر به دلیل برچسب قیمت 599 دلاری آن، که آن را به یک جایگزین ضعیف برای آیفون SE مقرون به صرفه تبدیل می کند. و اکنون که آیفون 17 عرضه شده است، 16e حتی بی معنی تر می شود. با 200 دلار بیشتر، یک صفحه نمایش بزرگتر و بهتر با ProMotion، پشتیبانی از شارژ بی سیم MagSafe، یک پردازنده سریعتر، دو دوربین به جای یک دوربین و دو برابر حافظه دریافت می کنید. مطمئناً، این اختلاف قیمت کمی آزار دهنده است، اما من فکر می کنم آیفون 17 هنوز هم معامله بهتری است، زیرا تقریباً به اندازه آیفون 16e محدود کننده نیست، که باید قیمتی نزدیک به 500 دلار داشته باشد تا بتواند چیزی شبیه به Pixel 9a را به چالش بکشد.

پاییز گذشته، من استدلال کردم که آیفون 16 وانیلی با توجه به CPU اصلاح شده و پشتیبانی از Apple Intelligence، خرید هوشمندانه ای بود، و من فکر می کنم که این برای آیفون 17 با بسیاری از ویژگی های جدید و قیمت یکسان نیز صادق است. در حالی که من مطمئن هستم اپل دوست دارد مشتریان بیشتری به آیفون ایر 999 دلاری یا 1099 دلاری بپرند آیفون 17 پرو، هنوز هم برای بسیاری از مردم سخت است که چهار رقم را برای یک تلفن هوشمند خرج کنند. ایر فوق العاده نازک به احتمال زیاد مورد توجه اینفلوئنسرها و افراد علاقه مند به سبک خواهد بود و کاربران قدرتمند با آرایه دوربین توانمندتر آیفون 17 پرو حسابی کیف خواهند کرد. برای بقیه، آیفون 17 همچنان یک دستگاه عالی است که سال های زیادی به شما خدمت خواهد کرد.

اضافه شدن پشتیبانی از ProMotion به تنهایی یکی از شکاف‌های ویژگی بین آیفون معمولی و مدل‌های Pro را از بین می‌برد. این امکان را برای نرخ تازه سازی متغیر صفحه نمایش تا 120 هرتز فراهم می کند، در مقایسه با حد 60 هرتز سال های گذشته. در عمل، این بدان معناست که پیمایش در وب سایت ها و فیدهای رسانه های اجتماعی شما روان تر به نظر می رسد و کمتر باعث سردرد می شود. بلافاصله متوجه تفاوت خواهید شد -- صفحه نمایش های 60 هرتز هنگامی که چشمان شما به چیزی سریعتر عادت کرده اند، به طرز غیرقابل تحملی ناهموار و کند به نظر می رسند.

و قبل از اینکه طرفداران اندروید برای لاف زدن وارد شوند -- بله، می دانیم که تلفن های اندرویدی میان رده سال هاست که صفحه نمایش با نرخ تازه سازی بالا را ارائه می دهند. اپل بدون شک در واکنش نشان دادن کند است، اما این ارتقا هنوز هم ارزش جشن گرفتن را دارد. به گفته بیلی استیل، خبرنگار ارشد Engadget، صفحه نمایش آیفون 17 نه تنها روان تر از قبل است، بلکه واقعاً بهتر به نظر می رسد. "تفاوت بین این مدل جدید و آیفون 16 پلاس من بلافاصله آشکار بود،" او نوشت در بررسی اولیه خود. "رنگ ها زنده تر هستند، جزئیات واضح تر هستند و فقط دیدن آن لذت بخش تر است."

آیفون 17 سام رادرفورد برای Engadget

وقتی صحبت از دوربین ها می شود، آیفون 17 سنسور فوق عریض خود را به 48 مگاپیکسل ارتقا می دهد و به سنسور اصلی 48 مگاپیکسلی می پیوندد. اما ارتقاء بزرگ دوربین در واقع در جلوی گوشی قرار دارد، به لطف دوربین جدید Center Stage. از 12 مگاپیکسل به 18 مگاپیکسل ارتقا یافته است، اما مهمتر از آن، اپل یک سنسور مربعی نیز معرفی کرده است که به شما امکان می دهد بدون چرخاندن گوشی خود از جهت افقی به عمودی بپرید. من قبلاً عمیقاً به این موضوع پرداخته ام که چرا سنسور سلفی مربعی (که در تمام مدل های آیفون 17 موجود است) یک موضوع بزرگ است، اما در اینجا یک نکته کلیدی وجود دارد: "با آسان تر کردن گرفتن سلفی، نتیجه می گیریم که شروع به گرفتن حتی بیشتر از آنها خواهید کرد، و در نهایت خود را حتی بیشتر به اکوسیستم اپل گره می زنید."

و با صحبت از ویژگی های موجود در تمام آیفون های جدید، آیفون 17 وانیلی نیز از Dual Capture پشتیبانی می کند، که به شما امکان می دهد به طور همزمان با استفاده از دوربین های جلو و عقب ویدیو ضبط کنید. Center Stage همچنین صورت شما را در وسط قاب در طول آن عکس ها نگه می دارد، که ممکن است پیاده سازی Dual Capture اپل را موثرتر از آنچه که از سامسونگ و سایر سازندگان تلفن دیده ایم، کند. می توانستم اپل را ببینم که این ویژگی را برای مدل های قدرتمندتر آیفون ایر و 17 پرو محدود می کند، اما دیدن آن در نسخه وانیلی خوب است. مشابه سلفی ها، فقط در صورتی برای اپل سودمند است که از دستگاه های خود بیشتر برای تولید محتوا استفاده کنید، و من می توانم ببینم که فیلم های Dual Capture در اینستاگرام و TikTok به یک موضوع مهم تبدیل می شوند.

در حالی که اپل آیفون 16 را با قیمت 699 دلار نگه می دارد، واقعاً منطقی تر است که به دلایل ذکر شده در بالا مستقیماً به آیفون 17 با قیمت 799 دلار بروید. (اما اگر معامله خوبی برای یک آیفون 16 بازسازی شده پیدا کردید، این یک داستان دیگر است. این هنوز یک تلفن بسیار توانمند است و با ویژگی های Apple Intelligence نیز سازگار است.) جدای از کاهش قیمت – چیزی که من نمی بینم اپل هرگز انجام دهد – چیز زیادی وجود ندارد که آیفون 17 از دست بدهد. و برای هر کسی که به چیزی شیک تر یا قدرتمندتر نیاز دارد، آیفون ایر و آیفون 17 پرو در همان نزدیکی هستند.

تنها حفره گمشده در خط تولید آیفون، یک گزینه مقرون به صرفه است که ارزان تر از آیفون 16e با قیمت 599 دلار باشد – امیدوارم این چیزی باشد که یک آیفون 17e آینده بتواند آن را حل کند.