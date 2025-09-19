شارژر همراه باریک MagSafe مورد علاقه ما به کمترین قیمت جدید رسید

همراه داشتن کابلهای شارژ، آداپتورها یا حتی یک پاوربانک حجیم، هدف سفر سبک را از بین میبرد. اما اکنون گزینههای زیادی برای کسانی وجود دارد که یک پاوربانک به باریکی تلفن خود میخواهند — حتی کسانی که در حال سرمایهگذاری روی یک آیفون ایر هستند. یکی از جدیدترین محصولات انکر این هدف را برآورده میکند: شارژر همراه باریک Anker Nano 5K MagGo.
اکنون، هم انکر و هم آمازون در حال فروش آن هستند و قیمت را از 55 دلار به 46 دلار کاهش دادهاند. این تخفیف 16 درصدی، کمترین قیمت جدید برای این پاوربانک است و در مدلهای سیاه و سفید موجود است. ضخامت آن فقط حدود یک سوم اینچ است و مستقیماً به آیفون شما متصل میشود. در همین راستا، با هر تلفن سازگار با MagSafe با یک قاب مغناطیسی کار می کند.
شارژر همراه باریک Nano 5K MagGo انکر، انتخاب ما برای بهترین شارژر همراه باریک MagSafe است. شارژ آیفون 15 از 5 درصد به 90 درصد، دو ساعت و نیم طول کشید. با این حال، میتواند باتری را در کمتر از یک ساعت تا 40 درصد افزایش دهد. با این حال، به طور کلی، طراحی مینیمالیستی و بافت مات با قابلیت چسبندگی آسان، واقعاً ما را مجذوب خود کرد.
