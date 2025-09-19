با Lumo، پروتون فکر می‌کند می‌تواند جایی برای خود در میز هوش مصنوعی باز کند

پروتون Lumo را - چت‌بات متمرکز بر حریم خصوصی خود که بر روی مدل‌های منبع باز ساخته شده است - در اواسط ماه جولای منتشر کرد، و پس از به‌روزرسانی در ماه آگوست که برخی از مشکلات اولیه را برطرف کرد، متوجه شدم که بیشتر از ChatGPT یا Claude از آن استفاده می‌کنم. در دنیایی که شرکت‌های اینترنتی آسیب‌های زیادی به جامعه ما وارد کرده‌اند، من در تلاش هستم تا ابزارهای اخلاقی‌تری پیدا کنم. اما وقتی رقابت ویژگی‌های پر زرق و برق‌تری را در ازای قیمت پایین داده‌های کاربر ارائه می‌دهد، آیا پروتون واقعاً فکر می‌کند می‌تواند رقابت کند؟

اگر Eamonn Maguire، رئیس یادگیری ماشینی پروتون، نگرانی‌های من را داشته باشد، در طول یک ساعت یا بیشتر که از طریق زوم گپ می‌زنیم، آن را نشان نمی‌دهد. اگرچه، من شروع به دیدن این موضوع می‌کنم که چرا او معتقد است Lumo جایگاه ارزشمندی را پیدا کرده است.

پروتون کار بر روی Lumo را سال گذشته پس از انتشار Scribe آغاز کرد. ابزار نوشتن ایمیل اولین تجربه این شرکت در زمینه هوش مصنوعی بود. به گفته Maguire، استقبال از Scribe "بهتر از آن چیزی بود که [پروتون] فکر می‌کرد." به زودی، مردم از این شرکت می‌پرسیدند که چرا این ابزار در اشتراک نامحدود آن‌ها گنجانده نشده است. در داخل، Scribe همچنین نحوه تفکر پروتون در مورد هوش مصنوعی را تغییر داد. پروتون کلاینت ایمیل خود را در سال 2014، تقریباً دقیقاً 10 سال پس از اولین نمایش Gmail در سال 2004، منتشر کرد. در همین حال، Proton Drive در سال 2020 یا هشت سال پس از Google Drive از راه رسید. این شرکت احساس کرد که نمی‌تواند در زمینه چت‌بات‌ها نیز دیر اقدام کند.

Maguire با اشاره به مسیر کسب درآمد پلتفرم‌های گذشته مانند Gmail گفت: "ما می‌دانستیم که باید در این مورد سریع‌تر حرکت کنیم زیرا در آینده مشکل بزرگ حریم خصوصی خواهد بود." گوگل پس از تصاحب بازار ایمیل، به تبلیغات و فروش داده‌های کاربر برای تأمین مالی عملیات Gmail روی آورد. این یک سناریوی آشنا است و Maguire استدلال می‌کند که ما در حال حاضر شاهد تکرار آن با چت‌بات‌های هوش مصنوعی هستیم، با اخیراً گفتن ایلان ماسک به تبلیغ‌کنندگان که xAI پاسخ‌های حمایت‌شده را در کنار محتوای معمولی از Grok نمایش می‌دهد. به عبارت دیگر، به گند کشیدن چت‌بات‌های هوش مصنوعی از قبل آغاز شده است.

قدرت رو به رشد مدل‌های منبع باز یکی از دلایلی است که Maguire معتقد است پروتون می‌تواند با شرکت‌هایی مانند OpenAI و Google رقابت کند. سیستم‌های باز، به ویژه آن‌هایی که از چین می‌آیند، ممکن است در پذیرش کاربر از مدل‌های اختصاصی عقب باشند، اما در حال شروع به مطابقت با آن‌ها در معیارهای تست هستند. به عنوان مثال، GLM-4.5 از Zhipu AI در حال حاضر در 10 رتبه برتر کلی در LMArena قرار دارد. در عین حال، Maguire می‌گوید: "همه مدل‌های برتر در حال حاضر در معیارها با هم جمع می‌شوند." حتی با در نظر گرفتن برخی از مسائل ایمنی مربوط به مدل‌های چینی "به طور کلی، سیستم‌های باز در حال رقابت هستند، نه فقط دنباله‌روی [مدل‌های بسته]."

Lumo از ترکیبی از مدل‌های منبع باز کوچکتر استفاده می‌کند که برای اجرا به منابع کمتری نیاز دارند - به طور خاص Nemo، OpenHands 32B، OLMO 2 32B و Mistral Small 3. Maguire استدلال می‌کند که رویکرد پروتون به آن اجازه می‌دهد تا چابک باشد. این برای شرکتی که سرمایه ریسک‌پذیر جمع‌آوری نکرده است و باید از ابتدا به فکر ایجاد یک مدل کسب‌وکار پایدار باشد، مهم است. Maguire گفت: "بسیاری از مردم فکر می‌کنند که به بهترین مدل نیاز دارند تا بهترین پاسخ‌ها را دریافت کنند. اما من فکر می‌کنم نشان داده شده است که شما می‌توانید پاسخ‌های بسیار توانمندی را از مدل‌های کوچکتر دریافت کنید."

برای مصرف‌کنندگان، این بدان معناست که پروتون می‌تواند Lumo را با قیمت کمتری ارائه دهد. مانند اکثر چت‌بات‌ها، ویژگی‌های اساسی به صورت رایگان در دسترس هستند، با این امکان که محدودیت‌های نرخ و توکن را از طریق اشتراک پولی حذف کنید. برای Lumo، این هزینه 13 دلار است - کمتر از 20 دلار در ماه که اکثر شرکت‌های هوش مصنوعی برای برنامه‌های پولی اولیه خود دریافت می‌کنند، و به طور قابل توجهی کمتر از سطح 200 دلاری که بسیاری از آن‌ها برای استفاده تقریباً نامحدود از مدل‌های خود ارائه می‌دهند.

Maguire پیشنهاد می‌کند که این‌گونه به آن فکر کنید: شما می‌توانید یک ماشین فرمول یک را به فروشگاه مواد غذایی برانید، اما این کار زیاده‌روی خواهد بود. اگر متوجه شدید که LLM‌ها در گردش کار شما مفید هستند، به احتمال زیاد یک مدل پیشرفته مانند o3 OpenAI به طور مشابه برای نیازهای شما زیاده‌روی است. مگر اینکه شما یک محقق باشید، احتمالاً به سیستمی نیاز ندارید که بتواند برای حل یک مشکل پیچیده، دقایق زیادی استدلال کند.

به طور مشابه، اگر فقط یک سدان یا کراس اوور را برای انجام کارهای روزمره رانندگی می‌کنید، پس چه چیزی بهتر از ایمیل و شاید فضای ذخیره‌سازی ابری شما، محله‌ای را که از نظر دیجیتالی در آن زندگی می‌کنید، نشان می‌دهد. Lumo از اینکه در آن محیط گنجانده شده است، سود می‌برد، همانطور که بسیاری از شرکت‌های هوش مصنوعی در تلاش هستند تا چت‌بات‌های خود را در بالای سیستم‌عامل‌های دسکتاپ و موبایل قرار دهند.

دلیل دیگری که Maguire احساس می‌کند پروتون در برابر چت‌بات‌های تثبیت‌شده شانسی دارد این است که، در پایان روز، همه آن‌ها فقط ابزار هستند - برخی از آن‌ها برای وظایف خاص مجهزتر هستند. به عنوان مثال، سیستم‌های Claude شرکت Anthropic در کدنویسی عالی هستند، اما تولید تصویر را ارائه نمی‌دهند. به عنوان پلتفرم، چت‌بات‌ها نیز از اثرات شبکه به همان روش (یا گاهی اوقات اصلاً، بسته به سیاست‌های آموزش داده‌های کاربر آن‌ها) که شبکه‌های اجتماعی از آن بهره‌مند می‌شوند، بهره‌مند نمی‌شوند.

بنابراین نباید تعجب آور باشد که حداقل یکی از غول‌های هوش مصنوعی در تلاش است تا این را تغییر دهد. در ماه آوریل، The Verge گزارش داد که OpenAI در حال آزمایش نسخه‌ای از ChatGPT است که شامل یک فید اجتماعی برای تولید تصویر است. اینکه آیا کاربران چنین چیزی را می‌خواهند یا خیر، هنوز مشخص نیست، زیرا چسباندن عناصر اجتماعی به یک محصول نامرتبط اغلب با شکست مواجه می‌شود (نگاه کنید به: Google+). بدون ویژگی‌های اجتماعی، شاید مصرف‌کنندگان راحت‌تر بتوانند بین این ابزارها جابه‌جا شوند، به خصوص که با تبلیغات درهم و برهم می‌شوند یا در نقض حریم خصوصی فاحش‌تری شرکت می‌کنند.

در این مرحله از مکالمه ما، من هنوز متقاعد نشده‌ام که Lumo ممکن است جایگاهی برای خود ایجاد کند. من به موزیلا و رشته اخبار بد اخیر آن فکر می‌کنم، از اخراج‌هایی که بر گروه مدافع آن تأثیر گذاشت تا تعطیلی Pocket. فایرفاکس احتمالاً مرورگر بهتری از کروم است، با ویژگی‌های حریم خصوصی مانند ضد ردیابی قوی که مستقیماً در برنامه تعبیه شده است. با این حال، سهم بسیار کمی از بازار را در اختیار دارد.

همچنین فیل در اندازه AGI در اتاق وجود دارد. در پیگیری مدل‌هایی که می‌توانند با هوش انسانی در اکثر وظایف مطابقت داشته باشند یا از آن فراتر روند، شرکت‌های هوش مصنوعی در مسابقه‌ای شرکت می‌کنند که فقط یک برنده می‌تواند وجود داشته باشد، مبالغ هنگفتی پول نقد را برای فراتر رفتن از هوش انسانی از طریق سیلیکون می‌سوزانند و مبلغ هنگفتی را برای استخدام برترین ذهن‌ها در این زمینه برای دستیابی به آن می‌پردازند. در این زمینه، یک بازیکن کوچک مانند پروتون چه شانسی دارد؟

بار دیگر، سدان خانوادگی قرار است ماشین اسپرت را شکست دهد، یا شاید یک سفینه فضایی برای گسترش این استعاره. Maguire گفت: "اگر هدف شما کمک به افراد برای بهره‌وری بیشتر و یادگیری بهتر است، آیا به AGI نیاز دارید؟ احتمالاً نه. ما این توهم را نداریم که همه از ChatGPT به Lumo تغییر خواهند کرد. هدف ما ارائه بهترین اکوسیستم است که در آن افراد بتوانند بیشترین کارها را در چارچوب یک شعار حفظ حریم خصوصی انجام دهند."

از سال 2023، پروتون میل 100 میلیون کاربر داشت. این رقم فاصله زیادی با بیش از 2 میلیارد نفری دارد که از Gmail استفاده می‌کنند، اما من فکر نمی‌کنم کسی بتواند به طور قانع‌کننده‌ای استدلال کند که پروتون میل یک شکست است. این شرکت هنوز قوی است و اکنون در فضایی رقابت می‌کند که افرادی مانند Sam Altman به شما می‌گویند به یک تریلیون دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد. اگر پروتون بتواند ثابت کند که هوش مصنوعی نباید "ضد حریم خصوصی" باشد، همانطور که Maguire معتقد است می‌تواند، این ممکن است برای موفقیت Lumo نیز کافی باشد.