شما مطلقا نباید بسته باتری MagSafe آیفون ایر اپل را بخرید

اپل نازکترین گوشی خود را هفته گذشته با نام آیفون ایر عرضه کرد، و باتری جدید آیفون ایر MagSafe Battery را در کنار آن معرفی کرد. وجود یک بسته باتری مخصوص ساخته شده برای من تعجبآور نبود، زیرا ماهها قبل از این رویداد شایعاتی در مورد آیفون ایر وجود داشت. همه آماده بودند که باریکترین آیفون تاریخ برای دستیابی به طراحی باریک خود، برخی از فداکاریها را در عمر باتری انجام دهد.
با این حال، چیزی که برای من تعجبآور بود این بود که اپل چقدر در طول ارائه معرفی آیفون ایر روی باتری جدید تکیه کرد. این شرکت حتی تخمینهای عمر باتری را با و بدون این بسته باتری اختیاری در مشخصات آیفون ایر ذکر میکند. این به من - و مصرفکنندگان عادی - میگوید که بسته باتری در یک روز خوب یک خرید بسیار توصیه شده است و در یک روز بد برای همه دارندگان آیفون ایر کاملاً ضروری است.
بنابراین، آیا افرادی که 999 دلار (یا بیشتر) برای آیفون ایر هزینه میکنند، باید برای این بسته باتری مخصوص 99 دلار دیگر نیز بپردازند؟ من اینجا هستم تا به شما بگویم که این ایده مسخرهای است و شما نباید این کار را انجام دهید، به خصوص زمانی که گزینههای بسیار دیگری با قیمتهای پایینتر در دسترس هستند.
برای روشن شدن، من شخصاً آیفون ایر را با این بسته باتری امتحان نکردهام. همکارم سام رادرفورد این کار را انجام داده است (نقد و بررسی آیفون ایر او را بررسی کنید)، و او فکر میکند که این باتری برای آیفون ایر بسیار مناسب است. به طور خاص، او برخی از ویژگیهای هوشمندانه (اعترافاً) اپل را دوست دارد، مانند توانایی باتری برای شارژ همزمان خود و تلفن در حالی که تلفن به برق متصل است، و اینکه میتواند به صورت بیسیم یک جفت AirPods Pro 3 را شارژ کند. با این حال، او تصدیق میکند که محاسبات در این مورد در مورد ارزش در ازای پول به سادگی درست نیستند.
باتری MagSafe آیفون ایر 99 دلاری دارای 3149 میلیآمپر ساعت است، طبق اطلاعاتی که روی خود پاوربانک نوشته شده است. این مقدار حدود 0.03 دلار به ازای هر میلیآمپر ساعت میشود. بیایید این را با یکی از بهترین انتخابها در راهنمای خود برای بهترین پاوربانکهای MagSafe مقایسه کنیم، باتری Anker Nano: این بسته 5000 میلیآمپر ساعتی با قیمت 55 دلار به فروش میرسد، که حدود 0.01 دلار به ازای هر میلیآمپر ساعت میشود. حتی رتبهبندی وات-ساعت (Whr) در بسته اپل کمتر است: 12.26Whr، در مقایسه با 25Whr در این گزینه Anker. و فراموش نکنید، بسته Anker به طور انحصاری برای آیفون ایر ساخته نشده است - آن، مانند سایر پاوربانکهای مغناطیسی، میتواند با سایر آیفونها و تلفنهای هوشمند استفاده شود.
برای افزودن توهین به جراحت، باتری Air MagSafe اپل حداکثر با شارژ بیسیم 12 وات شارژ میشود، مگر اینکه هنگام روشن کردن گوشی به برق متصل باشد و بتواند از شارژ USB-C عبوری کمک بگیرد. بسته Anker دارای گواهی Qi2 برای حداکثر 15 وات شارژ بیسیم است، و از آنجایی که آیفون ایر از حداکثر 20 وات برق بیسیم پشتیبانی میکند، این بدان معناست که لوازم جانبی Anker میتواند هنگام چسباندن به پشت ایر، 15 وات کامل خود را ارائه دهد.
نه تنها شما تقریباً دو برابر ظرفیت mAh را با نصف قیمت با گزینه Anker دریافت میکنید (و شارژ سریعتر هم دارید)، بلکه اگر در نظر بگیرید (به طور فرضی)، هزینه یک بسته باتری بزرگتر ساخت اپل چقدر میتواند باشد، اعداد حتی مسخرهتر میشوند. با این اعداد، یک باتری 5K Apple MagSafe 150 دلار و یک بانک 10K 300 دلار هزینه خواهد داشت. تصور کنید که این قیمتها را برای هر پاوربانک دیگری که توسط هر شرکت دیگری ساخته شده است، بپردازید - خندهدار است، و ما باید با آن به همین شکل رفتار کنیم.
حالا، آیا این خارج از شخصیت اپل است که یک لوازم جانبی گران قیمت بسازد؟ مطلقا نه. اما این متفاوت از یک بند Milanese Loop 99 دلاری برای Apple Watch یا حتی یک Magic Keyboard 250 دلاری برای iPad است. این بسته باتری برای کل داستان آیفون ایر بسیار مهم است که نمیتوان مشخصات قدرت گوشی را بدون آن به درستی بررسی کرد. این دیوانگی است.
من از یکی از انتخابهای راهنمای خود به عنوان مثال استفاده کردم، اما مطمئن باشید، تعداد زیادی پاوربانک MagSafe موجود در حال حاضر وجود دارد که توسط تولیدکنندگان معتبر با مشخصات مشابه ساخته شدهاند. فقط به دنبال هر پاوربانک مغناطیسی سازگار با Qi2 باشید که با آیفون ایر کار میکند، و احتمالاً ارزش بهتری نسبت به بسته داخلی اپل خواهید داشت. کسانی که میخواهند برای ظرافت و راحتی بیش از حد هزینه کنند، قطعاً میتوانند این کار را انجام دهند، اما اجازه ندهید کسی شما را متقاعد کند که این بهترین یا تنها گزینه شما است.