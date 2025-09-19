یکی از کارت‌های microSD سامسونگ مورد علاقه ما فقط با قیمت ۲۰ دلار

اگر شما هم مانند اکثر افرادی هستید که دستگاه‌های خود را برای مدت طولانی‌تری نگه می‌دارند، تقریباً اجتناب‌ناپذیر است که در مقطعی به فضای ذخیره‌سازی بیشتری نیاز خواهید داشت. چه یک گوشی هوشمند، تبلت، دوربین یا کنسول بازی دستی باشد، استفاده روزانه از آن فضا را سریعتر از آنچه فکر می‌کنید پر می‌کند. به همین دلیل است که ما همیشه در جستجوی معاملات خوب ذخیره سازی هستیم، و عالی است وقتی می توانیم یکی از کارت های microSD مورد علاقه خود را با تخفیف پیدا کنیم.

در حال حاضر، می‌توانید کارت Samsung Evo Select MicroSD را با قیمت 20 دلار بخرید، که نسبت به قیمت 27 دلار کاهش یافته است. این تخفیف 26 درصدی آن را فقط 2 دلار بیشتر از کمترین قیمت تاریخ خود می کند. این مدل نسل جدیدی با 256 گیگابایت و سرعت خواندن و نوشتن تا 160 مگابایت در ثانیه است.

Engadget کارت Samsung EVO select را کارت microSD ارزان و مناسب مورد علاقه ما نامید و این یک گزینه عالی برای گسترش فضای خود بدون ورشکست شدن است. این کارت با گوشی‌های هوشمند، تبلت‌ها و نینتندو سوییچ کار می‌کند - البته نه مدل نسل دوم.

