Waymo در سال ۲۰۲۶ به نشویل می رود

Waymo در حال طراحی مسیری برای تنسی است، زیرا قصد دارد تاکسی های رباتیک خود را به نشویل بیاورد. این شرکت انتظار دارد شروع به انجام عملیات رانندگی خودکار در این شهر در ماه های آینده کند، پیش از آنکه در سال 2026 برای عموم باز شود.

در ابتدا، مردم این منطقه می توانند از طریق برنامه Waymo در خواست خودرو کنند. در ادامه، Lyft می تواند کاربران را با خودروهای Waymo در نشویل مطابقت دهد.

Waymo در حال حاضر در پنج شهر ایالات متحده فعال است: سان فرانسیسکو (و سایر نقاط منطقه خلیج)، لس آنجلس، فونیکس، آستین و آتلانتا. در کنار نشویل، Waymo قصد دارد به زودی به دنور و سیاتل نقل مکان کند، جایی که آزمایش خودروهای خود را در این ماه آغاز کرده است، و همچنین میامی و واشنگتن دی سی.

این شرکت همچنین در ماه آگوست از شهر نیویورک مجوز گرفت تا شروع به آزمایش رانندگی در آنجا کند، البته با یک راننده انسانی پشت فرمان. علاوه بر این، آزمایش در توکیو در حال انجام است - اولین مکان بین‌المللی Waymo - اگرچه رانندگان انسانی در ابتدا به صورت دستی وسایل نقلیه را هدایت می‌کنند.