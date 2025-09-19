Wacom One جدید ۱۴ اینچی اندازه صفحه نمایش را افزایش می دهد، اما قیمت را نه

Wacom تبلت گرافیکی جدید و مناسب مبتدیان خود را با نام Wacom One 14 معرفی کرد. ارتقاء واضح نسبت به مدل قبلی خود در سال 2023، صفحه نمایش IPS بزرگتر ۱۴ اینچی است که به هنرمندان دیجیتال فضای بیشتری برای طراحی می دهد. حاشیه‌ها کاهش یافته‌اند تا با بوم بزرگ‌تر سازگار شوند، در حالی که طراحی نازک و جمع و جور به اندازه کافی حفظ شده است تا به راحتی Wacom One را در یک کوله پشتی بیندازید.

سطح بافت دار صفحه نمایش ۱۹۲۰ x ۱۰۸۰ HD قرار است حس نقاشی روی کاغذ را شبیه سازی کند، با یک پوشش ضد تابش که از نظر تئوری به شما امکان می دهد از آن در فضای باز با حداقل ناامیدی استفاده کنید. همچنین در برابر اثر انگشت مقاوم خواهد بود، اما برخلاف سایر تبلت های موجود در مجموعه Wacom، این تبلت فاقد فناوری چند لمسی است. این تبلت به طور خاص برای استفاده با قلم بدون باتری عرضه شده است که زمان پاسخگویی آن ۱۶ میلی ثانیه است و برای دسترسی آسان به بالای تبلت متصل می شود. حساس به فشار است و دو دکمه قابل تنظیم دارد.

با توجه به اینکه این تبلت برای افراد آماتوری که تازه سفر هنری خود را آغاز کرده اند به بازار عرضه می شود، مجموعه ای از نرم افزارهای همراه با آن ارائه می شود که شامل دروس Skillshare و یک نسخه آزمایشی برای Clip Studio Paint Pro است. همچنین می توانید از Foxit برای ویرایش و حاشیه نویسی فایل های PDF استفاده کنید، که Wacom One را به گزینه ای خوب برای معلمانی تبدیل می کند که به عملکردهای اضافی یک iPad نیاز ندارند.

شما می توانید Wacom One 14 را با استفاده از کابل USB-C ارائه شده یا از طریق یک مبدل Wacom که در صورت عدم تجهیز دستگاه شما به Thunderbolt یا DisplayPort Alt Mode، کابل های جداگانه به آن متصل می کنید، به Mac یا PC متصل کنید. می توانید یکی را همین حالا با قیمت ۳۰۰ دلار تهیه کنید.