هنگامی که وارد ساختمانی میشوید که آزمایشگاه صوتی اپل در آن قرار دارد، کمی جلوتر از پذیرش با یک دستگاه استریوی قدیمی بزرگ مواجه خواهید شد. این دستگاه و بلندگوهای همراه آن هدیهای از طرف استیو جابز به تیم مهندسانی بود که در این دفتر کار میکنند. این گروه، فناوری قدیمی را منبع الهام میدانند، اما همچنین یادآوری از وسواس جابز نسبت به موسیقی و صدا.
اگرچه این استریو فراتر از الهام است، اما یادآوری به متخصصان نرمافزار، آکوستیک و طراحی صدا است که صدا چقدر برای هر چیزی که اپل میسازد مهم است.
در داخل، من به هزارتویی از سالنهای بینام و نشان هدایت شدم، و با یک گروه سه نفره از مهندسان اپل به عنوان راهنمایم از اتاقی به اتاق دیگر میرفتم. من در حال نگاهی نادر به تأسیسات توسعه محصول این شرکت بودم - یک قدم فراتر از آنچه معمولاً در طول رویدادهای اپل مجاز است.
اعتبارسنجی تست شنوایی ایرپاد
همانطور که تیم صوتی اپل برای تصحیح و تنظیم تناسب ایرپادها با تغییرات طبیعی در هندسه گوش کار میکند، از مجموعهای از اتاقکهای اندازهگیری صوتی برای بررسی کار خود استفاده میکند. این اتاقها شبیه دفاتر کوچک بدون پنجره هستند. دیوارها با پانلهای میرایی صدا پوشیده شدهاند و یک ایستگاه کاری با یک مک و ابزارهای مختلف برای تجزیه و تحلیل شنوایی وجود دارد. اگر به خاطر داشته باشید، یکی از اهداف اصلی این شرکت با ایرپادها، تجربه سلامت شنوایی سرتاسری بود که سال گذشته معرفی کرد. به منظور اعتبارسنجی ادعاهای خود مبنی بر "تست شنوایی با درجه بالینی"، مهندسان از دستگاههایی استفاده میکنند که ممکن است در مطب شنواییسنجی ببینید، مانند ادیومتر. این فضاها با اتاقکهای کوچکی که احتمالاً برای تست شنوایی حرفهای در آن نشستهاید، بیشباهت نیستند.
فقط در یک اتاقک، این تیم هزاران آزمایش را بر روی این ویژگی انجام داد تا اطمینان حاصل کند که غربالگری شنوایی در جیب شما تا حد ممکن دقیق باشد، مانند آنچه که میتوانید از یک پزشک دریافت کنید. این نه تنها به کاربران ایرپاد اجازه میدهد تا در صورت نیاز، سمعک را در خانه تنظیم کنند، بلکه یک نمایه شنوایی دقیق نیز ایجاد میکند تا بتوانید موسیقی را همانطور که در نظر گرفته شده بود بشنوید.
یکی دیگر از مراحل مهم در فرآیند طراحی محصول، اطمینان از وجود یک خط مبنای تنظیم برای هر فردی است که با ایرپاد به موسیقی گوش میدهد. هر فردی فرکانسهای مختلف را متفاوت میشنود، بنابراین برای دستیابی به ثبات مطلوب، نیاز به تنظیم وجود دارد. اپل با استفاده از تست شنوایی و نمایه صوتی همراه، یک نقطه شروع برای تصمیمگیریهای فنی و هنری دارد. اینجاست که تخصص فناوری و هنرهای لیبرال در بین تیم آزمایشگاه صوتی شروع به ترکیب شدن میکند.
وقتی دفتر شما یک استودیوی تنظیم است
آزمایشگاه تنظیم رسانه بر روی هر محصولی که اپل میسازد و میتواند صدای ضبط شده را بازتولید کند، از جمله آیفون، مک و آیپد، کار میکند. به منظور پر کردن شکاف بین هنر و علم این تلاش، این تیم از زمینههای مختلفی میآیند - از صدای کنسرت زنده، تا طراحی صدای برادوی و حتی مهندسی آکوستیک سنتی. استودیوهای مختلف تنظیم در این منطقه مانند اتاقهای خلق موسیقی چیده شدهاند: استودیوهای کوچک کامل با آلات موسیقی مختلف در اطراف پراکنده شدهاند، یک صندلی اصلی برای گوش دادن در پشت و یک میز جایگزین صفحه صدای مهندس ضبط است. به عنوان یک نکته جالب، همه آنها به نام استودیوهای ضبط مشهور (مانند Abbey Road) نامگذاری شدهاند.
ایده اصلی این است که تیم تنظیم باید به این نکته اشاره کند که محتوای ضبط شده در زمان ایجاد آن چگونه به نظر میرسید. این به نوبه خود، تصویر بهتری از نیت هنرمند ارائه میدهد که میتواند بر روی محصولاتی مانند ایرپاد پرو 3 اعمال شود. به دلیل ترکیب مهر و موم نوک گوش و صدای محاسباتی داخل آخرین مدل ایرباد اپل، مهندسان تنظیم معتقدند که این ایرپادها اصیلترین صدا را تا به امروز در خط تولید این شرکت ارائه میدهند، زیرا این تیم توانسته است بسیاری از تغییرات را در بین کاربران و تناسبها کاهش دهد.
برای ایجاد یک نمایه صوتی که برای مشتریان هیجانانگیز باشد و همچنان تمام آن اصالت را حفظ کند، تیم تنظیم رسانه به هزاران ساعت موسیقی، فیلم، پادکست و ویدیوهای YouTube در حالت مونو، استریو و دالبی اتموس گوش میدهد. همچنین تعداد زیادی وینیل در قفسههای این استودیوهای تنظیم وجود دارد. در طول فرآیند توسعه، این تیم نسخههای متعددی از سختافزار را با تنوعات تنظیم متعدد با استفاده از صدای محاسباتی آزمایش میکند. هدف این است که تمام تصمیمات تنظیم به طور بهتری به همه کاربران منتقل شود، با این تمایل که همه صدای یکسانی را از محصولات اپل بشنوند.
علاوه بر گوش دادن به موسیقی از طریق بلندگوها و هدفون، میکروفونها نیز برای کار تنظیم مهم هستند. به منظور ایجاد ویژگیهایی مانند ضبط صدای با کیفیت استودیویی در ایرپاد پرو، این تیم کلیپهایی را از ایربادها در استودیو و در دنیای واقعی ضبط کردند قبل از اینکه آنها را با معیارهای میکروفونهای ضبط رده بالا مقایسه کنند. این تجزیه و تحلیل به مهندسان اجازه میدهد تا ویژگیهای صوتی درجه حرفهای را برای محصولات مصرفی مانند ایرپاد ترجمه کنند. به عنوان مثال، صدای با کیفیت استودیویی، یک لاوالیر را با ایربادهای شما برای ویدیوهای آیفون جایگزین میکند. بدیهی است که هرگز جایگزین میکروفون استودیویی نخواهد شد، اما ابزارهای صوتی تواناتر را در جیب شما قرار میدهد.
اتاق کاملاً ساکت
بخش مهمی از آزمایش محصولات صوتی اپل و ویژگیهایی مانند صدای فضایی، استفاده از آنها در یک اتاق کاملاً ساکت است. این اتاق که به عنوان اتاق بدون پژواک شناخته میشود، یک اتاق درون یک اتاق است که از نظر فیزیکی از بقیه ساختمان جدا شده است. این امر ضروری است زیرا مواردی مانند صدای قدمها در سالن یا ماشینهایی که در بیرون در حال رانندگی هستند میتوانند نویز ارتعاشی ایجاد کنند که در غیر این صورت به داخل اتاق منتقل میشود.
در داخل، گُوههای فومی روی دیوارها، کف و سقف تمام صدایی را که در فضا منتشر میشود جذب میکنند. هیچ پژواکی وجود ندارد (از این رو نام "بدون پژواک")، بنابراین صداها و کف زدنها فقط از بین میروند. در واقع، شما باید روی یک شبکه معلق که شبیه حصار سیمی است راه بروید، زیرا "کف" واقعی اتاق، گُوههای فومی بیشتری است که برای جذب انعکاسهای صوتی از پایین در نظر گرفته شده است. گذراندن وقت در آن فضا ناخوشایند است، زیرا شبیه چیزی از یک فیلم علمی تخیلی است - ناگفته نماند که فاقد طنین است.
در طول دهههایی که اپل در حال طراحی و تولید لوازم الکترونیکی بوده است، این شرکت چیزهای زیادی در مورد تمام نویزهای ناخواستهای که دستگاههایش ایجاد میکنند، آموخته است. اتاق بدون پژواک به یک تیم اختصاصی از مهندسان آکوستیک اجازه میدهد تا به محصولات بسیار دقیقی مانند ایرپادها گوش دهند تا تعیین کنند که آیا صداهایی غیر عمدی وجود دارد یا خیر. آنها با سایر تیمهای مهندسی همکاری میکنند تا اطمینان حاصل کنند که محصول هیچ کاری را که شرکت قصد انجام آن را ندارد، انجام نمیدهد.
اتاق بدون پژواک همچنین بخش مهمی از توسعه صدای فضایی است. در پیکربندی فعلی آن، یک صندلی در اتاق با حلقهای از بلندگوهای کوچک در اطراف آن وجود دارد. مهندسان فیزیولوژی متغیر سوژههای آزمایشی را مطالعه میکنند، مانند نحوه انعکاس صدا از بدن و اطراف داخل گوش آنها. برای ایجاد درک از صدا که از یک جهت خاص میآید، این تیم از صدای محاسباتی و پردازش سیگنال برای ایجاد زاویه ایدهآل برای امضای شنوایی یک فرد استفاده میکند. این نوع تجزیه و تحلیل مستقیماً مسئول صدای فضایی شخصیسازیشده بود، که یک اسکن از دوربین آیفون میگیرد و آن را با مدلها و الگوریتمهای مختلف تجزیه و تحلیل میکند تا صدا را با هر فرد تنظیم کند.
آزمایشگاه Fantasia: تأیید ANC، حالت شفافیت و صدای فضایی
آخرین توقف در تور من از نظر بصری و صوتی جذابترین بود. این اتاق آزمایشگاه Fantasia نام دارد، به نام اولین فیلمی که از صدای فراگیر استفاده کرد. این نام همچنین به توانایی مهندسان اپل در تولید (یا شبیهسازی) هر صدایی که بتوانند با تنظیم بلندگوی کروی اتاق به آن فکر کنند، اشاره دارد. تیم آزمایشگاه صوتی از این اتاق برای تأیید ویژگیهای ایرپاد پرو 3، از جمله حالت شفافیت، حذف نویز فعال (ANC) و صدای فضایی استفاده کرد.
آرایه دهها بلندگو، مهندسان را قادر میسازد تا ارزیابی کنند که آیا صداهای محیطی در حالت شفافیت تا حد ممکن دقیق و طبیعی هستند یا خیر. این تیم از شخصی میخواهد که در داخل کره بنشیند و از او میخواهد که نشان دهد صدا از کدام جهت میآید تا هرگونه مشکل در این ویژگی را برطرف کند. برای سنجش عملکرد ANC، انواع مختلف صداها در حجمهای مختلف پخش میشوند. این به مهندسان بینشی در مورد نحوه کار الگوریتمهای انطباق و نظارت، بیتهای نرمافزاری که برای اطمینان از اینکه ANC به طور پیوسته و موثر تا حد امکان نویز را مسدود میکند، به کار گرفته شدهاند، میدهد. و برای صدای فضایی، این تیم صداها را در مکانها و زوایای مختلف از بلندگوهای واقعی پخش میکند قبل از اینکه تلاش کند تا این ادراک را که صدا از همان مکان در داخل ایرپادها میآید، بازسازی کند.
من توانستم چند ثانیه بنشینم تا حس کنم آزمایشگاه Fantasia چه تواناییهایی دارد. یکی از مهندسان یک ضبط زنده از یک کنسرت را در صدای فضایی پخش کرد. با وجود بلندگوها در اطراف من، صدا از همه جهات میآمد - از جمله غرش جمعیتی که همخوانی میکردند. چشمانم را بستم و آنجا بودم، با عمر آپولو با دهها هزار نفر همراهی میکردم. البته، من آنجا نبودم. من در یک اتاق کوچک با چهار نفر دیگر، در میان هزارتویی از راهروها، در یکی از ساختمانهای بیشمار اپل در اطراف کوپرتینو، توسط بلندگوها احاطه شده بودم.
تصور کنید وقتی چشمانم را باز کردم چقدر ناامید شدم.