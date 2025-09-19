ساعت هوشمند جدید گارمین برای کودکان گرانتر از Apple Watch SE است

گارمین به تازگی نسخه به روز شده ساعت هوشمند Bounce برای کودکان خود را معرفی کرده است و نکته مهم، قیمت گزاف آن است. قیمت آن 300 دلار است که دو برابر قیمت نسل قبلی و 50 دلار بیشتر از Apple Watch SE است.

Bounce 2 همچنان ویژگی های ردیابی و ارتباطی را ارائه می دهد که هر دو با اتصال LTE تغذیه می شوند. نمای بیرونی به طور کامل بازطراحی شده است، با یک صفحه نمایش AMOLED گرد 1.2 اینچی. مدل اصلی مربعی شکل بود و شبیه Apple Watch بود.

ارتباطات در اینجا بهتر است، که خوب است زیرا این یک ساعت هوشمند است که برای پیگیری کودکان توسط والدین در نظر گرفته شده است. پیام های صوتی ارسال شده به ساعت رونویسی می شوند و می توان آنها را خواند یا به آنها گوش داد. همچنین امکان برقراری تماس تلفنی واقعی را نیز فراهم می کند که مدل اصلی این امکان را نداشت. Bounce 2 ردیابی GPS را ارائه می دهد و باتری بین هر بار شارژ دو روز کامل دوام می آورد.

می تواند موسیقی پخش کند، اما فقط با اشتراک Amazon Music. همچنین، تمام ویژگی‌های ارتباطی به اشتراک یکی از طرح‌های ساعت هوشمند داخلی گارمین نیاز دارند. هزینه این طرح ها 10 دلار در ماه یا 100 دلار در سال است. Bounce 2 هم اکنون برای سفارش در دسترس است و در سه رنگ عرضه می شود.