یکی از بهترین سرخ کن‌های بادی نینجا برای آشپزخانه‌های کوچک، در حال حاضر 60 دلار تخفیف دارد

اگر به دنبال خرید سرخ کن بادی هستید، قبل از هر چیز، به این جمع خوش آمدید. دنیایی از سیب زمینی سرخ کرده‌های کاملاً پخته شده در انتظار شماست. اما کدام مدل را بخریم؟ خب، اگر سرخ کن بادی 5 در 1 Foodi نینجا را انتخاب کنید، می‌توانید در حال حاضر مقداری پول پس انداز کنید، که در صورت خرید مستقیم از این برند، از قیمت معمول 180 دلار به 120 دلار کاهش یافته است. این مبلغ قابل توجه 60 دلار صرفه جویی است.

نسخه کوچکتر سرخ کن بادی که ما به عنوان بهترین گزینه دو منطقه‌ای در راهنمای خریداران سرخ کن بادی 2025 معرفی کردیم، DZ090C دو سبدی به شما امکان می‌دهد دو غذای کاملاً متفاوت را به طور همزمان در سبدهای جداگانه بپزید. و در حالی که ظرفیت شش کوارتی آن خیلی زیاد نیست، باید فضای کافی برای وعده‌های غذایی کوچک یا انفرادی داشته باشید. و اگر آشپزخانه کوچکی دارید، احتمالاً انتخاب معقول تری نسبت به DZ401 است که در راهنمای ما به آن اشاره شده است.

اگر به این فکر می‌کنید که برای دسر چه چیزی میل کنید، ممکن است به Creami نینجا، یک دستگاه بستنی ساز 7 در 1 که در تهیه اسموتی، سوربت و میلک شیک نیز عالی است، علاقه مند باشید. ما در بررسی خود امتیاز 90 را به آن دادیم، و سهولت استفاده و تطبیق پذیری آن را ستودیم، که باعث شد در جوایز بهترین فناوری سال 2024 ما جایگاهی کسب کند. با قیمت 200 دلار، در حال حاضر 30 دلار تخفیف دارد.

همچنین در حال حاضر طیف وسیعی از تخفیف‌ها در کل خط تولید SharkNinja وجود دارد. خریداران می‌توانند 10 درصد در خرید 150 دلار یا بیشتر، 15 درصد در خرید 250 دلار یا بیشتر، یا 20 درصد در خرید 350 دلار یا بیشتر در محصولات نینجا صرفه جویی کنند، و 10 درصد در خرید 200 دلار یا بیشتر، 15 درصد در خرید 250 دلار یا بیشتر، یا 20 درصد در خرید 300 دلار یا بیشتر هنگام خرید مستقیم از شارک.

دنبال کنید @EngadgetDeals در X برای آخرین تخفیف‌های فناوری و توصیه‌های خرید.