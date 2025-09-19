فید محتوای Discover گوگل . به زودی شامل چیزی فراتر از مقالات از سراسر وب خواهد بود. این شرکت میگوید این پلتفرم مواردی مانند پستهای رسانههای اجتماعی از پلتفرمهایی مانند اینستاگرام و X را به همراه YouTube Shorts ادغام خواهد کرد.
این شرکت در اطلاعیهای نوشت: "در تحقیقات ما، مردم گفتند که از دیدن ترکیبی از محتوا در Discover، از جمله ویدیوها و پستهای اجتماعی، علاوه بر مقالات، لذت میبرند." این تغییرات در "هفتههای آینده" شروع به ظاهر شدن میکنند.
با این حال، این تنها ابزار جدیدی نیست که برای Discover وارد میشود. از امروز، کاربران میتوانند فیدها را به روشهای مختلفی سفارشی کنند. افراد میتوانند سازندگان یا ناشران را دنبال کنند تا محتوای بیشتری از آنها ببینند. کاربران همچنین میتوانند روی نام سازنده ضربه بزنند تا قبل از تصمیمگیری نهایی، پیشنمایشی از پستها و مقالات اجتماعی را ببینند. این همه شبیه به یک ویژگی است که اخیراً برای جستجو معرفی شده است و به افراد اجازه میدهد
این فقط آخرین بهروزرسانی فید Discover این شرکت است. گوگل اخیراً و ابزاری را معرفی کرده است که