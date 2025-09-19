Google Discover قصد دارد نمایش پست‌های شبکه‌های اجتماعی و YouTube Shorts را شروع کند

فید محتوای Discover گوگل دارای ویژگی‌های جدیدی می‌شود . به زودی شامل چیزی فراتر از مقالات از سراسر وب خواهد بود. این شرکت می‌گوید این پلتفرم مواردی مانند پست‌های رسانه‌های اجتماعی از پلتفرم‌هایی مانند اینستاگرام و X را به همراه YouTube Shorts ادغام خواهد کرد.

این شرکت در اطلاعیه‌ای نوشت: "در تحقیقات ما، مردم گفتند که از دیدن ترکیبی از محتوا در Discover، از جمله ویدیوها و پست‌های اجتماعی، علاوه بر مقالات، لذت می‌برند." این تغییرات در "هفته‌های آینده" شروع به ظاهر شدن می‌کنند.

با این حال، این تنها ابزار جدیدی نیست که برای Discover وارد می‌شود. از امروز، کاربران می‌توانند فیدها را به روش‌های مختلفی سفارشی کنند. افراد می‌توانند سازندگان یا ناشران را دنبال کنند تا محتوای بیشتری از آنها ببینند. کاربران همچنین می‌توانند روی نام سازنده ضربه بزنند تا قبل از تصمیم‌گیری نهایی، پیش‌نمایشی از پست‌ها و مقالات اجتماعی را ببینند. این همه شبیه به یک ویژگی است که اخیراً برای جستجو معرفی شده است و به افراد اجازه می‌دهد منابع خبری ترجیحی را انتخاب کنند.