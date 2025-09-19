صفحه لمسی MacBook Pro؟ بالاخره وقتش رسید

تا حدی کنایه آمیز است که اپل، شرکتی که استفاده از صفحات لمسی خازنی را با آیفون و آیپد محبوب کرد، به شدت مخالف نزدیک کردن انگشتان ما به صفحه نمایش مک بوک بوده است. در همین حال، مایکروسافت و سازندگان رایانه های شخصی سال ها پیش از این فرصت برای ساخت لپ تاپ های صفحه لمسی استفاده کردند. تبلت محور ویندوز 8 مطمئناً یک شکست بود، اما صفحات لمسی منجر به ساخت نوت بوک های کانورتیبل و تبلت های هیبریدی عالی مانند خط تولید سرفیس شد. اکنون، طبق یک شایعه جدید از مینگ چی کو، تحلیلگر قدیمی اپل، ممکن است اپل سرانجام آماده آوردن صفحات لمسی به مک بوک پرو باشد.

کو در یک توییت که امروز صبح منتشر شد، نوشت: "مدل‌های MacBook برای اولین بار دارای یک صفحه لمسی خواهند بود، که مرز بین آن و iPad را بیشتر محو می‌کند. به نظر می‌رسد این تغییر منعکس کننده مشاهده طولانی‌مدت رفتار کاربر iPad توسط اپل است، که نشان می‌دهد در برخی سناریوها، کنترل‌های لمسی می‌توانند هم بهره‌وری و هم تجربه کلی کاربر را افزایش دهند."

MacBook models will feature a touch panel for the first time, further blurring the line with the iPad. This shift appears to reflect Apple’s long-term observation of iPad user behavior, indicating that in certain scenarios, touch controls can enhance both productivity and the… — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) September 17, 2025

به طور خاص، کو می گوید که مدل های MacBook Pro با صفحه لمسی "انتظار می رود تا اواخر سال 2026 وارد تولید انبوه شوند" و از فناوری لمسی روی سلولی استفاده خواهند کرد. مک‌بوک‌های ارزان‌تر (احتمالاً Air) که در اواخر سال 2025 عرضه می‌شوند، احتمالاً صفحه لمسی نخواهند داشت، اما این ممکن است با یک به‌روزرسانی در سال 2027 تغییر کند.

شایان ذکر است که پیش‌بینی‌های کو، که معمولاً از منابع درون زنجیره تأمین اپل می‌آیند، همیشه دقیق نیستند. اما با توجه به زمان‌بندی این یادداشت خاص، و فراگیری لپ‌تاپ‌های صفحه‌لمسی این روزها، ایده یک مک‌بوک صفحه‌لمسی چندان دور از ذهن نیست.

اپل بدون شک یک شرکت سرسخت است - به خصوص وقتی صحبت از پذیرش ویژگی ها از دیگران می شود. استیو جابز هنگام اشاره به رقبای آیپد در سال 2010، به طرز معروفی گفت: "اگر یک قلم دیدید، آنها خراب کردند." در حالی که او به استفاده از قلم برای عملکرد کلی یک دستگاه اشاره می کرد، نه یک مورد استفاده بسیار خاص، اما دیدن قلم اپل پنج سال بعد روی iPad Pro هنوز خنده دار بود. نوعی شرافت در پایبندی به اعتقادات طراحی شما وجود دارد، اما نادیده گرفتن کامل مزایای قلم‌های تبلت برای اپل احمقانه بود، چیزی که مایکروسافت با دستگاه‌های سرفیس خود به شدت به آن تکیه کرده بود.

بنابراین این در مورد MacBook Proهای صفحه لمسی هم صدق می کند. سخت است که راحتی کشیدن انگشت تنبلانه روی صفحه نمایش هنگام پیمایش مقالات طولانی را انکار کرد، به جای اینکه به طور مکرر روی صفحه کلید خود ضربه بزنید یا یک تاچ پد را بکشید. تمایل اپل به دور نگه داشتن صفحات لمسی از رایانه های مک قابل درک است. macOS نقاط لمسی بزرگی مانند iPadOS ندارد و برای دهه‌ها بهینه شده است تا به بهترین وجه با صفحه‌کلیدها، ماوس‌ها و تاچ‌پدها کار کند. اما افزودن پشتیبانی اولیه از صفحه لمسی واقعاً نیازی به طراحی مجدد کامل macOS ندارد، به خصوص زمانی که این پلتفرم از زمان اولین MacBook Air که در سال 2008 عرضه شد از حرکات چند لمسی روی ترک پدها پشتیبانی کرده است.

جالب اینجاست که MacBook Pro با صفحه لمسی نیز ممکن است درست زمانی از راه برسد که اپل بالاخره شروع به شبیه تر کردن iPad به Mac می کند. iPadOS 26 قابلیت تغییر اندازه پنجره های برنامه، سازماندهی آسان آنها روی صفحه نمایش و حتی نوار منو را از MacOS به ارمغان می آورد. اینطور است که انگار اپل در تلاش است تا همه طرفداران خود را راضی کند: صاحبان iPad که گزینه های چندوظیفگی و بهره وری بیشتری می خواهند، و همچنین صاحبان Mac که کمی از راحتی مانند iPad می خواهند.

هر دوی فرزندانم در سن دو سالگی به خوبی می توانستند انگشت خود را به اطراف تلفن ها و تبلت های من بکشند - این قدرت یک مکانیسم ورودی واقعاً شهودی است. و تا حدی، من همچنین فکر می کنم به آنها کمک کرد تا به ایده محاسبات به طور کلی عادت کنند. اگر درک آن برای بچه ها به اندازه کافی آسان است، چرا صفحات لمسی را به یک ویژگی اصلی در هر چه بیشتر محصولات تبدیل نکنیم؟

