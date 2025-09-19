Logitech دستگاه‌های جدیدی را به خط تولید لوازم جانبی بازی خود اضافه می‌کند

Logitech امروز میزبان نمایشگاه سالانه G Play خود بود و مجموعه‌ای از لوازم جانبی جدید بازی را رونمایی کرد. این مجموعه شامل هدست، ماوس و کیبورد است.

G Pro X Superlight 2c یک طراحی مجدد جمع و جورتر از ماوس بی‌سیم Superlight 2 این شرکت است. این نسخه 51 گرم وزن دارد و عمر باتری آن تا 95 ساعت است. در 21 اکتبر در دسترس خواهد بود و 160 دلار قیمت خواهد داشت. دیگر ماوس گیمینگ جدید Logitech، G Pro X2 Superstrike است که دارای بازخورد لمسی در دکمه‌های اصلی کلیک خود است و به جای سوئیچ‌های سنتی از یک سیستم حسگر القایی استفاده می‌کند. این به بازیکنان اجازه می‌دهد تا نقاط فعال‌سازی خود را سفارشی کنند، مشابه آنچه در صفحه‌کلیدهای بازی آنالوگ اخیر دیده‌ایم. همچنین دارای عمر باتری تا 90 ساعت است و 65 گرم وزن دارد. هنوز اطلاعاتی در مورد قیمت گذاری وجود ندارد و پنجره انتشار به طور کلی برای سه ماهه اول سال 2026 تنظیم شده است.

Logitech

این شرکت همچنین از یک جفت هدست رونمایی کرد. Astro A20 X یک مدل میان رده است که ویژگی مفیدی دارد که می‌تواند به طور همزمان به دو کنسول یا رایانه شخصی متصل شود. دارای درایورهای صوتی PRO-G 40 میلی متری و تنظیمات RGB است. عمر باتری با تجهیز RGB تا 40 ساعت یا بدون آن تا 90 ساعت است. A20 X با همان میکروفون مدل Astro A50 X Logitech ارائه می‌شود که یکی از هدست‌های گیمینگ مورد علاقه ما است. قیمت A20 X 180 دلار خواهد بود و در 8 اکتبر در دسترس خواهد بود. هدست جدید دیگر G321 Lightspeed است، یک گزینه اقتصادی با قیمت 60 دلار. این مجموعه فقط 20 ساعت عمر باتری دارد و بر قابلیت پوشیدن در طراحی تاکید دارد. از یک زمانی در ماه اکتبر در دسترس خواهد بود.

بقیه خط تولید G Play شامل کیبورد G515 Rapid TKL است که دارای پروفایل پایین و سوئیچ‌های آنالوگ مغناطیسی است. این کیبورد امروز با قیمت 170 دلار در دسترس است. Logitech همچنین یک سیستم چرخ RS50 و پدال های RS جدید را برای بازی های رانندگی اضافه کرده است. در بخش نرم افزار، این شرکت همچنین یک لانچر بازی به پورتال G Hub خود اضافه کرده است. از کتابخانه‌های Epic Game Store، GOG و WeGame پشتیبانی می‌کند. به‌روزرسانی G Hub Games در طول تعطیلات منتشر خواهد شد.