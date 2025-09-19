گوگل دفاع از پورنوگرافی انتقامی خود را با کمک یک سازمان غیرانتفاعی بریتانیایی ارتقا می دهد

گوگل در حال همکاری با یک سازمان غیرانتفاعی بریتانیایی برای مبارزه با تصاویر صمیمی غیر توافقی (NCII) است. (ممکن است آن را بیشتر با عنوان پورنوگرافی انتقامی بشناسید.) در ماه های آینده، این شرکت شروع به استفاده از هش های StopNCII's خواهد کرد. این اثر انگشت های دیجیتالی آپلود شده توسط کاربر می توانند از ظاهر شدن محتوای صمیمی ناخواسته افراد در نتایج جستجو جلوگیری کنند.

StopNCII یک سیستم بسیار جالب برای مبارزه با پورنوگرافی انتقامی دارد. فرض کنید تصاویری دارید که قطعاً نمی خواهید به صورت آنلاین ظاهر شوند. تصویر را روی دستگاه خود انتخاب کنید، و StopNCII یک اثر انگشت دیجیتالی از فایل ایجاد می کند. آن هش در سرویس آپلود خواهد شد. *خود عکس هرگز دستگاه شما را ترک نمی کند.* سپس سازمان هش (باز هم، نه عکس تند) را با پلتفرم های شرکت کننده به اشتراک می گذارد.

سپس، اگر یک آدم عوضی سابق این آزادی را به خود بدهد که عکس مذکور را در یکی از سرویس های آن شرکت ها آپلود کند، باید به طور خودکار حذف شود. اگر پلتفرم از تطبیق هش در زمان واقعی استفاده کند، حتی می تواند آپلود را فوراً قبل از اینکه به چشم کسی برسد، مسدود کند. این یک دفاع بسیار قوی در برابر یک مشکل زشت است.

این سیستم ضد گلوله نیست. اولاً، فقط برای تصاویر شناخته شده کار می کند. بنابراین، اگر شخص دیگری عکس صمیمی دارد که شما یک کپی از آن ندارید، باید با استفاده از روش های دیگر با آن مبارزه کنید. StopNCII برای تصاویر تولید شده توسط هوش مصنوعی، ضبط های صوتی یا چت های متنی تند کار نمی کند.

این سیستم همچنین در صورتی که محتوا در یک پلتفرم غیر شریک آپلود شود، کمکی نخواهد کرد. علاوه بر گوگل، StopNCII با متا، ردیت، پورن هاب، اونلی فنز، اسنپ، مایکروسافت بینگ، X و موارد دیگر نیز همکاری می کند.

این اولین اقدام گوگل برای مبارزه با NCII نیست. یک دهه پیش، سیستمی برای ارسال درخواست های حذف پورنوگرافی انتقامی ایجاد کرد. در سال 2024، حذف NCII های دیپ فیک را آسان تر کرد. روز چهارشنبه، گریفین هانت، مدیر محصول گوگل، توضیح داد که "با توجه به مقیاس وب باز، کارهای بیشتری برای کاهش بار بر دوش کسانی که تحت تأثیر آن قرار می گیرند، وجود دارد."

اگر 18 سال یا بیشتر دارید و هر عکسی از خودتان دارید که می خواهید به طور فعال علامت گذاری کنید، می توانید همین حالا شروع به استفاده از StopNCII کنید. برای ایجاد یک مورد به وب سایت سازمان مراجعه کنید. توجه داشته باشید که این سرویس فقط برای تصاویری که برهنه، نیمه برهنه یا نشان دهنده یک عمل جنسی هستند، کار می کند. و به یاد داشته باشید، *خود عکس هرگز دستگاه شما را ترک نمی کند*، بنابراین حریم خصوصی شما دست نخورده باقی می ماند.