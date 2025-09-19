کمیته مجلس از دیسکورد، ولو، توییچ و ردیت خواست تا در مورد رادیکالیزاسیون آنلاین شهادت دهند

جیمز کامر (جمهوریخواه از کنتاکی)، رئیس کمیته نظارت و اصلاحات دولت مجلس نمایندگان خواسته است از مدیران عامل دیسکورد، توییچ، ولو و ردیت در جلسهای در مورد رادیکالیزاسیون آنلاین شهادت دهند. این جلسه در 8 اکتبر 2025 برگزار خواهد شد و پاسخی مستقیم به ترور چارلی کرک، فعال سیاسی است، رویدادی که برخی سعی کردهاند آن را به جوامع آنلاینی مرتبط کنند که تیرانداز فرضی، تایلر رابینسون، در آن شرکت داشته است.
"کنگره وظیفه دارد بر پلتفرمهای آنلاینی نظارت کند که رادیکالها از آن برای پیشبرد خشونت سیاسی استفاده کردهاند." کامر در بیانیه مطبوعاتی اعلام جلسه به اشتراک گذاشت. "برای جلوگیری از رادیکالیزاسیون و خشونت در آینده، مدیران عامل دیسکورد، استیم، توییچ و ردیت باید در مقابل کمیته نظارت حاضر شوند و توضیح دهند که چه اقداماتی را برای اطمینان از اینکه پلتفرمهای آنها برای اهداف شوم مورد سوء استفاده قرار نمیگیرند، انجام خواهند داد."
پس از مرگ کرک، مجریان قانون، تنظیمکنندهها و مطبوعات تلاش قابل توجهی برای درک اقدامات رابینسون و ساختاردهی آنها در یک روایت منسجم انجام دادهاند. این واقعیت که او ظاهراً گلولههایی را که استفاده میکرد با ارجاعاتی به میمهای پشمالو و بازی Helldivers حکاکی کرده بود، نشان میدهد که او ممکن است در فرهنگ آنلاین غرق شده باشد و ممکن است تحت تأثیر تعاملاتش در آنجا قرار گرفته باشد. اما یک گزارش اخیر در مورد چتهای دیسکورد او نشان میدهد که انگیزه او به سختی قابل تشخیص است، حتی برای دوستانش.
به طور کلی، پلتفرمهای آنلاین پس از رویدادهای غمانگیز از نظارت فرار نمیکنند، بنابراین این نوع جلسات قابل انتظار است. برای مثال، توییچ و دیسکورد هر دو پس از تیراندازی سال 2022 در بوفالو، نیویورک، توسط دادستانهای کل نیویورک و نیوجرسی مورد بررسی قرار گرفتند. با این حال، با توجه به واکنش به مرگ کرک، هنوز مشخص نیست که کمیته نظارت مجلس چقدر واقعاً به دنبال پاسخ از پلتفرمهای آنلاین است و چقدر میخواهد تقصیر را به گردن آنها بیندازد.