RGG به طور اتفاقی فاش کرد که در حال کار بر روی Yakuza Kiwami 3 است

آماده بازگشت به زندگی کازوما کیریو شوید، زیرا به نظر می رسد که بازسازی Yakuza 3 در راه است. این خبر در وب سایت استودیوی سازنده Ryu Ga Gotoku Studios کشف شد. طرفداران متوجه شدند که یک ورودی برای Yakuza Kiwami 3 در کنار فهرست های بازسازی های دو بازی اول Yakuza - Yakuza Kiwami و Yakuza Kiwami 2 - در سایت RGG وجود داشت. اگرچه این فهرست از آن زمان حذف شده است، اما اسکرین شات های به اشتراک گذاشته شده در رسانه های اجتماعی این افشای تصادفی را مستند کرده اند.

زمان بندی این خبر همچنین به خوبی با نمایشگاه بازی های توکیو که در پیش است، مطابقت دارد، جایی که RGG قرار است یک رویداد اختصاصی را میزبانی کند. این قطعا به نظر می رسد لحظه اصلی برای اعلام رسمی Yakuza Kiwami 3 به عنوان جدیدترین پروژه بازسازی آن است. هنوز از نظر فنی می توان بازی اصلی Yakuza 3 را که در سال 2009 برای پلی استیشن 3 منتشر شد، بازی کرد. این بازی برای پلی استیشن 4 و بعداً برای ایکس باکس وان و رایانه شخصی ریمستر شد، اما یک بازسازی کامل از قسمت سوم این فرانچایز خبر خوبی برای بسیاری از طرفداران وفادار آن خواهد بود.

سری بازی های اکشن-ماجراجویی Yakuza به دلیل مکانیک های مبارزه عالی، شخصیت های به یاد ماندنی و داستان سرایی که به طرز ماهرانه ای بین مضحک و عمیق در هم می آمیزد، شناخته شده است. کل این فرانچایز در سال 2020 با نام جدید Like A Dragon تغییر یافت و جدیدترین ورودی آن با عنوان طولانی Like A Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii است.