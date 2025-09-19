دموکرات ها در حال تحقیق درباره مشاور کریپتوی ترامپ، دیوید ساکس، به دلیل نقض احتمالی SGE هستند

سناتور الیزابت وارن (D-MA) و نماینده ملانی استنسبوری (D-N.M.) رهبری گروهی از دموکرات های کنگره را بر عهده دارند که در حال تحقیق در مورد اخلاق مشاور ویژه کاخ سفید، دیوید ساکس، به دلیل احتمال خدمت در سمت خود برای مدت طولانی تر از حد مجاز هستند. ساکس، مدیر اجرایی سابق PayPal و سرمایه گذار خطرپذیر در Craft Ventures، در ابتدا توسط رئیس جمهور دونالد ترامپ به عنوان "تحقیق می کنند" انتخاب شد. مشاور هوش مصنوعی و ارز دیجیتال کاخ سفید" در سال 2024.

"هر تلاشی برای ماندن فراتر از محدودیت های زمانی تحمیل شده به شما به عنوان یک کارمند ویژه دولتی (SGE)، نگرانی های اخلاقی بیشتری را برای شما و دولت ترامپ ایجاد می کند"، این گروه در "نامه ای به ساکس" می نویسند، "به ویژه از آنجا که در حال حرکت برای اجرای قانون ارز دیجیتال تازه تصویب شده و وضع قوانین جدید برای صنعت ارز دیجیتال است."

ساکس علاوه بر اینکه با کمپین ترامپ و متحدانی مانند ایلان ماسک صمیمی است، به دلیل دانش خود از صنایع ارز دیجیتال و هوش مصنوعی به عنوان یک سرمایه گذار، این سمت را دریافت کرد. این یک تضاد منافع آشکار ایجاد می کند، چیزی که فقط در طول محدودیت 130 روزه که SGE ها قرار است خدمت کنند، نادیده گرفته می شود. با این حال، همانطور که وارن و سایر دموکرات های حامی این تحقیقات اشاره می کنند، این احتمال وجود دارد که ساکس مدت طولانی تری در این نقش کار کرده باشد.

"اگر شما هر روز تقویمی را از زمان تحلیف ریاست جمهوری کار کرده باشید، صدو سی امین روز کاری شما در این نقش 29 مه 2025 بود"، این گروه می نویسد. "اگر شما هر روز کاری را کار کرده باشید، صدو سی امین روز شما 25 ژوئیه 2025 بود. از تاریخ این نامه، 167مین روز کاری این دولت است."

به عنوان بخشی از این تحقیقات، انتظار می رود ساکس گزارشی دقیق تر از زمان و نحوه کار خود در نقش مشاور ارائه دهد، از جمله اینکه آیا هنگام کار در سیلیکون ولی به ایمیل های دولتی پاسخ می دهد یا خیر. دموکرات های کنگره در تلاشند تا تأیید کنند که آیا هنجارها نقض شده اند تا اطمینان حاصل کنند که در آینده نقض نخواهند شد، اما نگرانی های اخلاقی بزرگتری نیز وجود دارد که باید با آنها مقابله کرد.

دولت دوم ترامپ با صنعت ارز دیجیتال دوستانه بوده است، که احتمالاً تا حدی به دلیل نفوذ ساکس است. ترامپ یک دستور اجرایی برای ایجاد "ذخیره فدرال بیت کوین" صادر کرد و "قانون GENIUS" را در ماه ژوئیه به قانون تبدیل کرد که چارچوبی نظارتی برای استیبل کوین ها، نوعی ارز دیجیتال که معمولاً به ارزش دلار آمریکا گره خورده است، ایجاد می کند. ادامه خدمت در نقش خود بدون ترک سمت خود در Craft Ventures یا افشای سرمایه گذاری های خود فقط سوالات بیشتری را در مورد اینکه ساکس چگونه می تواند از مشاوره در مورد مقررات سود ببرد، ایجاد می کند.