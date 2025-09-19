دالیا یک نظافتچی مرگ است.
نظافت مرگ، همانطور که ما میدانیم، فرآیند ضدعفونی و مرتبسازی فضاهایی است که افراد آخرین نفسهای خود را در آن میکشند، گاهی اوقات مدتها پس از شروع تجزیه بدنشان. این یک شغل در زمین در سال 2025 است، اما نسخه نظافت مرگ دالیا در حلقههای زحل در آیندهای دور رخ میدهد که مملو از سفرهای فضایی، استعمار بین سیارهای و شیوع بیماریهای ویرانگر است. در این سناریو، نظافت مرگ شامل پاشیدن مواد شیمیایی بر روی تودههای متورم آلودگی ماورایی و اجتناب از مکانیسمهای دفاعی آنها میشود که میتواند باعث آتشسوزی، انفجار و تداخل الکتریکی شود. دالیا هنگام تمیز کردن از مواد بیگانه میآموزد و میوهها را از تپههای قارچی برداشت میکند تا گزینههای جدیدی برای سمپاش خود ایجاد کند. او همچنین به آخرین سخنان مردگان گوش میدهد.
آسمان آمبروسیا اولین بازی از استودیوی مستقل Soft Rains است و تریلر داستانی آن روز چهارشنبه منتشر شد. در آسمان آمبروسیا، دالیا در حال تمیز کردن Cluster است، یک پاسگاه کشاورزی در حلقههای زحل که پس از اینکه یک نیروی بیولوژیکی مرموز مستعمره و مردم آن را فرا گرفت، فروپاشید. همچنین این خانه سابق دالیا است.
او به عنوان یک اسکاراب در پروژه آمبروسیا، وظیفه دارد قارچهای بیگانه را پاکسازی کند، منشاء آن را تحقیق کند و آیینهای مرگ را روی اجسادی که با آنها روبرو میشود انجام دهد. اسکارابها در فضاهای سایهای بین علم و عرفان فعالیت میکنند و هدف پروژه آمبروسیا کشف درمانی برای میرایی در میان ستارگان است. آیینهای مرگ شامل شنیدن وصیتنامه متوفی و سوزاندن جسد آنها با اسپورهای تخصصی است و DNA آنها را برای تحقیقات بیشتر به پروژه آمبروسیا اضافه میکند. این یک تصدیق آیینی از زندگی یک فرد به اندازه مرگ اوست و این مراسم کوچک به اندازه مکانیکهای تمیز کردن اول شخص در آسمان آمبروسیا حیاتی هستند.
کایتلین ترمبلی، مدیر روایت سافت رینز، به انگجت گفت: "من واقعاً به خودم و تیممان اجازه دادم عناصر اسطورهای یا خارقالعاده یا حتی عناصر فولکلوریک بیشتری را بررسی کنیم، زیرا فکر میکنم فقط همینقدر است که میتوانیم در مورد فضای بیرونی بدانیم." "[همچنین] چیزهایی وجود دارد که ما به طور مشخص در مورد مرگ میدانیم، اما چیزهای زیادی در مورد آن وجود دارد که نمیدانیم. من فکر میکنم این همان نوع فضای حاشیهای جالب است. چه چیزی نمیدانیم و چگونه داستانها را تعریف میکنیم و سعی میکنیم خودمان را تسلی دهیم و با آن مقابله کنیم؟ این در واقع برند علمی-تخیلی من و رویکرد من در مورد مرگ را بسیار مشابه میکند."
آسمان آمبروسیا تحقیقی در مورد جهان و میرایی است، به شکل یک شبیهساز تمیز کردن علمی-تخیلی اول شخص در حلقههای زحل. این بازی دارای صحنههای بدون جاذبه، کاردستی، ارتقاء تجهیزات و بازی کلاسیک FPS است که با داستانی که به آرامی در حال باز شدن است، در مورد یک فاجعه مرگبار پشتیبانی میشود.
سافت رینز از اواخر سال 2022 به آرامی روی آسمان آمبروسیا کار میکند و به طور رسمی این بازی را در مارس 2025 معرفی کرد. این استودیو توسط ترمبلی تأسیس شد - که طراح روایی Watch Dogs Legion و Grindstone و نویسنده اصلی A Mortician’s Tale و Seasonala Cemetery بود - و سایر کهنهکاران صنعت از Bethesda، Ubisoft و تیمهای مستقل.
تریلر داستانی آسمان آمبروسیا دارای یک صدای استاتیک و جدا از هم است که میگوید: "سلام، دالیا. منم. وقتی مردم، میخواهم یک اسکاراب خبر کنم. و میخواهم که تو باشی." این به طرز شگفتآوری دلخراش است، برای یک تیزر دو دقیقهای از یک تمیزکاری علمی-تخیلی.
ترمبلی گفت: "این فقط صادقانه است، درست است؟" "ما احساسات زیادی در مورد مرگ و مرگ خودمان و همه چیزهای اطراف آن داریم. برخی از این احساسات حاوی روشنایی هستند و برخی از آنها حاوی تاریکی هستند و هر دو به یک اندازه معتبر هستند. هر دو میتوانند همزمان وجود داشته باشند."
مرگ یک بازدیدکننده منظم در نوشتههای ترمبلی است. به طور خاص، A Mortician’s Tale یک ارائه تحسینبرانگیز از تجارت میرایی است و Seasonala Cemetery تجربهای مراقبهای در مورد گذراندن وقت در یک قبرستان است. ترمبلی در یک ورودی devlog در 10 ژوئن، زاویه میرایی در آسمان آمبروسیا را با A Mortician’s Tale مقایسه کرد و نوشت: "با آسمان آمبروسیا، ما میخواستیم این فرصت را داشته باشیم که بررسی کنیم که در مورد مرگ خودمان چه احساسی داریم، نه مرگ عزیزانمان."
وقتی برای اولین بار آن را خواندم، تحت تأثیر این تمایز قرار گرفتم و چون من هم درگیر افکار انقضای اجتنابناپذیر خودم هستم، از ترمبلی خواستم که بیشتر توضیح دهد. آنها موارد زیر را گفتند:
"این به ویژه رویکردی است که من برای آیینهای مرگ در نظر میگیرم. آیینهای مرگ زمانی هستند که شما آن افراد را در جهان پیدا میکنید و DNA آنها را برای پروژه نمونهبرداری میکنید، اما همچنین به آخرین وصیتنامههای ضبط شده آنها نیز گوش میدهید. من واقعاً میخواستم این لحظهای باشد تا به شخصیتها اجازه دهم صادقانه در مورد اینکه مرگشان واقعاً برای آنها چه معنایی دارد صحبت کنند. زیرا احساس میکنم که در کار من و در بسیاری از بازیهای دیگر، اغلب در مورد این است که ما در مورد مرگ چه احساسی داریم، یا غم ما یا روند عزاداری ما.
"فکر میکنم این احتمالاً نشانهای از مغز پس از همهگیری و پیر شدن است، اما من خیلی بیشتر به این فکر میکنم که مرگ من در واقع برای من چه معنایی دارد و سعی میکنم طوری با آن بنشینم که من را تا ساعت 4 صبح بیدار نگه ندارد. بنابراین فکر میکنم این واقعاً همان نوع رویکرد است. ما احتمالاً همه به مرگ خود فکر میکنیم و مردم احساسات زیادی در مورد مرگ بالقوه خود دارند، بنابراین من میخواستم به آن صدا بدهم و این فضا را داشته باشم تا در مورد برخی از آن احساسات صحبت و کار کنم."
و البته تودههای غول پیکر قارچ نئونی را تمیز کنید.
آسمان آمبروسیا توسط Soft Rains توسعه و منتشر میشود و قرار است "به زودی" منتشر شود. یک نسخه آزمایشی اکنون در استیم در دسترس است.