مدیر اجرایی تسلا می‌گوید این شرکت دستگیره‌های در را که ظاهراً خطرات ایمنی دارند، دوباره طراحی خواهد کرد

دیروز، اداره ملی ایمنی ترافیک بزرگراه‌های ایالات متحده، investigation در مورد تسلا را به دنبال گزارشی از بلومبرگ مبنی بر اینکه دستگیره‌های برقی در آن ممکن است در صورت خرابی باتری کم ولتاژ خودرو از کار بیفتند، آغاز کرد. این امر یک خطر ایمنی ایجاد کرد که این نشریه دریافت که می‌تواند مسافران را در هنگام قرار گرفتن یک خودرو تسلا در یک وضعیت اضطراری مانند تصادف به دام بیندازد. اکنون، بلومبرگ با این خبر بازگشته است که تسلا قصد دارد redesign آن دستگیره‌های مشکل‌ساز را دوباره طراحی کند.

فرانتس فون هولتزهاوزن، رئیس بخش طراحی تسلا، در پادکست Hot Pursuit! بلومبرگ ظاهر شد و گفت که این شرکت در حال بررسی رویکرد جدیدی است که مکانیسم‌های رهاسازی الکتریکی و دستی را با هم ترکیب می‌کند. او گفت: «ایده ترکیب کردن دکمه الکترونیکی و دستی در یک دکمه، به نظر من منطقی است. این چیزی است که ما روی آن کار می کنیم.» او مشخص نکرد که چرا تسلا در حال کار بر روی طراحی مجدد است، اما تصور اینکه زمان بندی تحقیقات فدرال مرتبط نباشد، دشوار است.

این شرکت در سال جاری نیز در دید NHTSA بوده است. ماه گذشته، این سازمان ناظر investigation را در مورد نحوه گزارش تصادفات تسلا با سیستم‌های Autopilot و Full Self-Driving آغاز کرد. اگرچه تسلا ادعا کرد که ناهماهنگی‌ها در گزارش‌ها به دلیل یک خطای سیستمی بوده است که آن را برطرف کرده است، NHTSA گفت که به تحقیقات ادامه خواهد داد.