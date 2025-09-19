همانطور که انتظار میرفت، متا عینکهای هوشمند جدید خود را در طول کنفرانس Connect امروز معرفی کرد. این اعلامیهها شامل "نسل 2" عینکهای Ray-Ban Meta بود که با قیمت پایه 379 دلار به فروش میرسند.
تعدادی ارتقا نسبت به مدل 299 دلاری ری بن متا که این دو در سال 2023 عرضه کردند وجود دارد. متا بهبودهایی در عمر باتری برجسته کرده است، که میگوید اکنون با "استفاده معمول" تا هشت ساعت دوام میآورد. جعبه شارژ موجود اکنون 48 ساعت شارژ اضافی را فراهم میکند، در مقابل 32 ساعت برای مدل فعلی. این عینکها همچنین میتوانند در 20 دقیقه تا 50 درصد شارژ شوند.
عینکهای نسل دوم مجهز به یک دوربین 12 مگاپیکسلی هستند و ضبط ویدیویی 3K Ultra HD را با "حداکثر 60 فریم در ثانیه" و پشتیبانی از HDR ارائه میدهند. متا میگوید بهروزرسانیهایی را منتشر خواهد کرد که ضبط ویدیویی هایپرلپس و اسلوموشن را به همه عینکهای هوش مصنوعی خود در اواخر پاییز اضافه میکند. Ray-Ban Meta نسل دوم دارای 32 گیگابایت حافظه داخلی است و دارای رتبه IPX-4 برای مقاومت در برابر آب است.
مارک زاکربرگ در کنفرانس متا کانکت در مورد "تمرکز مکالمه" صحبت کرد، یک ویژگی جدید که به شما کمک میکند صداها را در محیطهای زنده بهتر بشنوید. این ویژگی همچنین برای عینکهای Ray-Ban Meta نسل اول نیز ارائه خواهد شد. همچنین نمایشی از "هوش مصنوعی زنده" وجود داشت که ... خوب پیش نرفت. قرار بود هوش مصنوعی متا را نشان دهد که به مواد تشکیل دهنده روی یک میز نگاه میکند و به آمادهسازی یک غذا کمک میکند، اما به نظر میرسید چند مرحله را رد میکند و نمایش با بهانه "وای فای بد" ناموفق به پایان رسید.
در مورد ظاهر، Ray-Ban های نسل دوم با همان سه قاب اصلی مدلهای اصلی در دسترس خواهند بود: Wayfarer، Skyler و Headliner. هر سه مدل با طیف وسیعی از لنزها، از جمله معمولی، پلاریزه، ترنزیشن و طبی در دسترس خواهند بود. لنزهای پلاریزه 30 دلار اضافی و لنزهای ترنزیشن 80 دلار به هزینه اضافه میکنند. قیمت مشخصی برای لنزهای طبی وجود ندارد، زیرا چشمان ما به طرق بیشماری میتوانند ضعیف باشند.
عینکهای Ray-Ban Meta نسل دوم اکنون برای خرید در ایالات متحده، کانادا، بریتانیا، ایرلند، فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، اتریش، بلژیک، استرالیا، امارات متحده عربی، آلمان، سوئد، نروژ، فنلاند، دانمارک، سوئیس و هلند در دسترس هستند. مکزیک، هند و برزیل "به زودی" به عینکهای جدید دسترسی خواهند داشت. حداقل در حال حاضر، به نظر میرسد که Ray-Ban و Meta همچنان مدل پوشیدنی Gen 1 خود را با همان قیمت 299 دلار در کنار مدل جدید به فروش میرسانند.