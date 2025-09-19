عینک های هوشمند Oakley Meta Vanguard شاید همان چیزی باشند که ورزشکاران می خواهند

زمانی که متا اولین عینک آفتابی با برند Oakley خود را با نام فریم های HSTN، در اوایل سال جاری معرفی کرد، آن ها را عینک های "هوش مصنوعی عملکردی" نامید، با وجود اینکه آن ها فقط با ارتقاء های اندکی نسبت به خط تولید Ray-Ban متا همراه بودند. اما عینک های جدید Oakley Meta Vanguard، که به تازگی در Connect به تازگی رونمایی شدند، به طور واضح تری ورزشکاران جدی را هدف قرار داده اند و ویژگی هایی برای پشتیبانی از آن دارند.

این عینک آفتابی 499 دلاری دارای فریم های آشنای wraparound Oakley و لنزهای براق (قابل تعویض) است. آنها اولین عینک های هوشمند متا هستند که محل قرارگیری دوربین را تغییر می دهند، که اکنون در مرکز فریم ها بالای بینی قرار دارد. به گفته متا، این امر باید خراب کردن عکس های شما توسط کلاه یا کلاه ایمنی را سخت تر کند، که یک مشکل همیشگی برای من با عینک های HSTN بود.

متا در حال انجام تنظیمات دوربین دیگری است که باید عینک ها را برای ضبط فیلم های سبک دوربین اکشن اول شخص قابل اعتمادتر کند. دوربین 12 مگاپیکسلی اکنون دارای یک لنز زاویه بازتر 122 درجه و تثبیت کننده ویدیو قابل تنظیم است. همچنین اکنون حالت های اختصاصی برای ضبط ویدیوهای آهسته و همچنین لغزش های hyperlapse آماده اینستاگرام وجود دارد.

ارتقاء مشخصات دیگری نیز وجود دارد. عمر باتری به شش ساعت پخش مداوم موسیقی و نه ساعت "استفاده ترکیبی" بهبود یافته است. جعبه شارژ می تواند 36 ساعت دیگر عمر باتری را فراهم کند. متا همچنین به من گفت که عینک ها برای طیف وسیع تری از دماها بهینه شده اند، بنابراین باتری باید در محیط های بسیار سرد یا بسیار گرم عملکرد بهتری داشته باشد.

Meta

بلندگوهای داخلی قدرتمندتر هستند. مارک زاکربرگ در طول ارائه Connect گفت که بلندگوهای open-ear نسبت به قبل 6 دسی بل بلندتر هستند. او گفت که "چند هفته پیش ... تماس تلفنی را با جت اسکی انجام دادم ... عالی بود."

هنگامی که در طول نسخه نمایشی من صدا را بالا بردم، مجبور شدم برای شنیدن صدای فردی که در کنارم صحبت می کرد، موسیقی را متوقف کنم. این عینک ها همچنین نسبت به مدل های قبلی خود در برابر آب بسیار مقاوم تر هستند و دارای رتبه IP67 هستند که به این معنی است که می توانند به طور کامل در آب غوطه ور شوند.

متا همچنین محل قرارگیری دکمه را روی عینک ها تغییر داده است و دکمه گرفتن عکس را به جای بالای عینک در سمت راست پایین قرار داده است. همچنین یک "دکمه اکشن" جدید وجود دارد که به ویژه جالب است. این یک دکمه قابل تنظیم است که کاربران می توانند آن را برای فعال کردن اقدامات خاص برنامه ریزی کنند. به عنوان مثال، می تواند پخش یک لیست پخش خاص Spotify را شروع کند یا می تواند یک ویدیوی hyperlapse را فعال کند. همچنین می توان آن را به اقداماتی نگاشت که از هوش مصنوعی متا بهره می برند، مانند ارائه گزارش موج سواری یا شناسایی آنچه به آن نگاه می کنید. مطمئن نیستم از این دکمه برای چه کاری استفاده خواهم کرد، اما مشتاقانه منتظر امتحان کردن آن هستم وقتی بیش از چند دقیقه به یک جفت دسترسی پیدا کنم.

عینک های Oakley Meta Vanguard با ادغام هایی برای Strava و Garmin همراه خواهند بود. در نسخه نمایشی من، در حالی که یک ساعت Garmin و عینک Vanguard به دست داشتم، روی تردمیل راه رفتم. این بدان معنا بود که می توانستم از هوش مصنوعی متا اطلاعاتی در مورد ضربان قلب و سرعت خود بپرسم. اگر از کاربران Strava هستید، می توانید عکس ها و فیلم های دویدن خود را روی آماری که در پایان دویدن خود دریافت می کنید، قرار دهید.

مانند عینک های HSTN، احساس می کنم فریم های Vanguard می توانند کمی… بحث برانگیز باشند. اکثر مردم نمی خواهند برای فعالیت های روزانه عینک آفتابی بزرگ wraparound بزنند. من قطعا نمی خواهم! اما متا ویژگی های جدید کافی اضافه کرده است که عینک آفتابی 499 دلاری ممکن است واقعاً برای ورزشکاران منطقی باشد. من سال هاست که از عینک اسکی Oakley استفاده می کنم و فکر می کنم یک جفت عینک Vanguard به راحتی می تواند جایگزین آنها در بیشتر شرایط شود.

عینک های Oakley Meta Vanguard اکنون برای پیش‌سفارش در دسترس هستند. آنها رسماً در 21 اکتبر به فروش می رسند.