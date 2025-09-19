عینک‌های Meta Ray-Ban Display یک نمایشگر AR با قیمت 799 دلار ارائه می‌دهند

شایعات درست بودند. اولین جفت عینک AR متا با یک صفحه نمایش داخلی، Meta Ray-Ban Display است. قیمت آنها 799 دلار خواهد بود و در 30 سپتامبر به تعداد محدودی از فروشگاه‌های فیزیکی در ایالات متحده عرضه می‌شوند. این خرده‌فروشان شامل Best Buy، LensCrafters، Ray-Ban و Verizon هستند و در اوایل سال 2026، در دسترس بودن به کانادا، فرانسه، ایتالیا و بریتانیا گسترش خواهد یافت.

Ray-Ban Displays دارای دوربین، قابلیت صوتی و یک نمایشگر سربالا نیمه شفاف است که چت‌های متنی، اعلان‌های هوش مصنوعی، مسیرها و تماس‌های ویدیویی را نشان می‌دهد و به کاربر اجازه می‌دهد به آنها پاسخ دهد. شما می‌توانید از حرکات برای تعامل با HUD استفاده کنید، از جمله اقدامات کوچک مانند کشیدن انگشتان خود برای تایپ پاسخ چت. هر جفت به یک مچ بند EMG اختصاصی نیاز دارد و همراه با آن عرضه می‌شود، Meta Neural Band، که این تعاملات را امکان پذیر می‌کند.

حداقل، این چیزی است که متا وعده می‌دهد. این عینک در یک دمو زنده در طول اعلامیه خود در کنفرانس Connect 2025 موفق به دریافت تماس تلفنی نشد، اما اقدامات دیگری را به خوبی انجام داد. مارک زاکربرگ، مدیرعامل متا، Spotify را باز کرد و آهنگی پخش کرد، عکس‌هایی گرفت و مشاهده کرد و با موفقیت یک ویژگی زیرنویس بی‌درنگ را به نمایش گذاشت که به طور مشروع مفید به نظر می‌رسید. همانطور که توسط Meta ذکر شده است، HUD از Meta AI با تصاویر، پیام رسانی و تماس ویدیویی، پیش نمایش و بزرگنمایی عکس ها، ناوبری عابر پیاده گام به گام، زیرنویس های زنده و ترجمه ها و پخش موسیقی پشتیبانی می کند.

Connect 2025 با پخش زنده POV زاکربرگ از یک جفت Ray-Ban Displays آغاز شد، از جمله یک HUD در سمت راست که Spotify، یادآوری‌های تقویم، چت‌های متنی و تصاویر ورودی را با گزینه‌های پاسخ دادن با دیکته کردن پیام، انداختن یک ایموجی یا انتخاب یک عبارت تایپ شده نشان می‌دهد. عینک و مچ بند در دو رنگ مشکی و شنی و دو اندازه استاندارد و بزرگ عرضه می شوند. همه جفت ها دارای لنزهای Transitions هستند که به طور خودکار با شرایط نوری تنظیم می شوند.

زاکربرگ با اشتیاق گزارش داد که نمایشگر عینک "فوق العاده با وضوح بالا" است. HUD تمام رنگی است و از 42 پیکسل در هر درجه از میدان دید پشتیبانی می کند - آن را با Meta Quest 3S مقایسه کنید که 20 پیکسل در هر درجه دارد. این عینک ها دارای "شش ساعت عمر باتری استفاده ترکیبی و حداکثر 30 ساعت عمر باتری کل" هستند، در حالی که Meta Neural Band دارای 18 ساعت عمر باتری و رتبه مقاومت در برابر آب IPX7 است.

عینک‌های Meta Ray-Ban Display به مجموعه‌ای از عینک‌های هوشمند که در Connect 2025 رونمایی شدند، می‌پیوندند، از جمله نسل دوم عینک‌های Ray-Ban Meta (که در طول دمو زنده قابلیت‌های دستیار هوش مصنوعی خود نیز به طرز خنده‌آوری با شکست مواجه شدند) و Oakley Meta Vanguard اسپورت.

یک نشت در اوایل این هفته سورپرایز Meta Ray-Ban Display را خراب کرد و یک سال از شایعات پیرامون تلاش‌های متا مبتنی بر HUD را به پایان رساند.