برخلاف سنت همیشگی اپل برای عرضهی مکبوکهای جدید در ماه اکتبر، امسال این محصولات با تأخیر مواجه خواهند شد. انتظار میرود نسل جدید مکبوک پرو و مکبوک ایر، هر دو مجهز به تراشهی Apple M5، در ماههای اولیهی سال 2026 به بازار بیایند. مهمترین نوآوری در این لپتاپها، همان تراشهی M5 خواهد بود و بازطراحی بزرگ با نمایشگر OLED و بدنهی نازکتر که پیشتر شایعه شده بود، تا اواخر 2026 یا سال 2027 به تعویق افتاده است. علاوه بر این، اپل در حال کار روی دو نمایشگر 27 اینچی است که یکی از آنها، احتمالاً نسخهی جدید Studio Display، در اواخر 2025 یا اوایل 2026 رونمایی میشود.
در سوی دیگر، برای نیمهی دوم سال 2025 شاهد عرضهی محصولات متنوعی خواهیم بود. در اوایل اکتبر، مدلهای جدید آیپد پرو 11 و 13 اینچی با تراشهی قدرتمند Apple M5 و یک دوربین جلوی ثانویه برای بهبود تجربه در حالت عمودی معرفی میشوند. نسل دوم اپل ویژن پرو نیز با همین تراشه و یک هدبند بازطراحیشده در سال 2025 از راه میرسد، هرچند گورمن پیشبینی میکند که نسخهی سوم این محصول در سال 2027 با کاهش وزن و ضخامت، موفقیت بیشتری کسب کند. AirTags 2 با تراشهی بیسیم جدید برای افزایش برد و دقت جستوجو، محصول دیگری است که برای امسال برنامهریزی شده است.
در حوزهی سرگرمی خانگی، اپل تیوی جدید با پردازندهی سریعتر، تراشهی Apple N1 برگرفته از آیفون 17 و پشتیبانی کامل از Apple Intelligence و نسخهی بعدی سیری، گزینهای جذاب برای تعطیلات کریسمس خواهد بود. نسخهی جدید هومپاد مینی با تراشه و کنترل صوتی ارتقایافته و احتمالاً در رنگهای جدید، فهرست محصولات 2025 را تکمیل میکند.
در نهایت، برای سهماههی نخست سال 2026، علاوه بر مکبوکها، باید منتظر آیفون 17e، نسخهی اقتصادی سری آیفون 17 با تراشهی Apple A19، باشیم. همچنین، هاب خانهی هوشمند اپل که پروژهای طولانیمدت بوده است، سرانجام با دستیار سیری بسیار هوشمندتر، در اوایل 2026 به بازار عرضه خواهد شد تا اکوسیستم اپل را تکمیل کند.
منبع: MacRumors
منبع متن: digikala