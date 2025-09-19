پس از رونمایی از جدیدترین عینکهای واقعیت افزوده و هوشمند شرکتش در Meta Connect امسال، مارک زاکربرگ یک مرکز سرگرمی جدید برای هدستهای Quest خود به نام Horizon TV معرفی کرده است. زاکربرگ گفت متا معتقد است تماشای محتوای ویدیویی به یک دسته بندی بزرگ برای هدستهای واقعیت مجازی و عینکها در آینده تبدیل خواهد شد. متا قبلاً با چندین سرویس پخش جریانی بزرگ همکاری کرده است تا نمایشها و فیلمهایی را ارائه دهد که میتوانید در VR از آنها لذت ببرید. یکی از این شرکا Disney+ است که به کاربران امکان دسترسی به دنیای سینمایی مارول را در هدستهای خود و همچنین محتوایی از ESPN و Hulu میدهد.
بر اساس رابط کاربری که زاکربرگ در این رویداد نشان داد، این مرکز یکپارچه همچنین دسترسی آسان به Prime Video، Spotify، Peacock و Twitch را برای شما فراهم میکند، بنابراین میتوانید نمایشهایی مانند The Boys و Fallout را در دستگاههای واقعیت مجازی خود تماشا کنید. علاوه بر این، متا با Universal Pictures و شرکت ترسناک نمادین Blumhouse همکاری کرده است تا به شما امکان دسترسی انحصاری به فیلمهای ترسناک مانند M3GAN و The Black Phone را در Quest خود "با جلوههای ویژه فراگیر که در هیچ جای دیگری پیدا نخواهید کرد" بدهد.
مرکز Horizon TV از Dolby Atmos برای صداهای فراگیر پشتیبانی میکند و Dolby Vision نیز اواخر امسال برای رنگهای غنیتر و جزئیات واضحتر از راه میرسد. برای مدت محدودی، شما همچنین میتوانید یک کلیپ سه بعدی انحصاری از Avatar: Fire and Ash را در Horizon TV تماشا کنید، این نیز بخشی از همکاری متا با Lightstorm Vision جیمز کامرون است.