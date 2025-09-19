کوالکام نام اسنپدراگون ۸ الیت نسل ۵ را برای تراشه پرچم‌دار خود تایید کرد

یکی از نکات قابل توجه در این نام‌گذاری، جهش از «Snapdragon 8 Elite» به «Snapdragon 8 Elite Gen 5» است. اگرچه کوالکام دلیل رسمی این تغییر را اعلام نکرده، اما تحلیلگران معتقدند این تصمیم ریشه در مسائل فرهنگی دارد. عدد «4» در فرهنگ چین، که یکی از بزرگ‌ترین بازارهای موبایل در جهان است، عددی بدیمن تلقی می‌شود. به همین دلیل، کوالکام پس از Snapdragon 8 Gen 3، مستقیماً به سراغ برند «Elite» رفت تا از به کار بردن نسل چهارم اجتناب کند. همچنین، پسوند «Elite» به نظر می‌رسد مترادف با استفاده از هسته‌های پردازشی سفارشی و قدرتمند Oryon باشد که نشان‌دهنده‌ی یک جهش معماری مهم در تراشه‌های این شرکت است.

پردازنده‌ی اسنپدراگون 8 الیت نسل 5 قرار است نیروبخش طیف وسیعی از گوشی‌های پرچمدار اندرویدی در سال آینده باشد. از جمله مهم‌ترین دستگاه‌هایی که انتظار می‌رود به این تراشه مجهز شوند، می‌توان به سری گلکسی S26 سامسونگ و وان‌پلاس 15 اشاره کرد. این همکاری‌ها نشان‌دهنده‌ی اعتماد بالای سازندگان به توانایی‌های نسل جدید پردازنده‌های کوالکام است. در رقابت مستقیم، این تراشه باید با چیپست‌های قدرتمندی مانند A19 Pro اپل و Dimensity 9500 مدیاتک مقابله کند که هر یک مدعی ارائه‌ی بهترین عملکرد در بازار هستند.

اطلاعات فنی فاش‌شده نشان می‌دهد که این تراشه با کد داخلی «SM8850» شناخته می‌شود. علاوه‌ بر این، شایعاتی مبنی بر وجود یک نسخه‌ی دیگر با کد «SM8845» به گوش می‌رسد که احتمالاً با قدرت پردازشی کمی پایین‌تر و با نام تجاری «Snapdragon 8 Gen 5» عرضه خواهد شد. این استراتژی به کوالکام اجازه می‌دهد تا بازه‌ی گسترده‌تری از دستگاه‌های پریمیوم را پوشش دهد. جزئیات کامل و بنچمارک‌های رسمی این پردازنده در رویداد اسنپدراگون سامیت که در اواخر ماه جاری میلادی برگزار می‌شود، اعلام خواهد شد.

