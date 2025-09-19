بهترین کیبوردهای ارگونومیک برای سال 2025

یک آزمایش ساده می تواند به شما بگوید که آیا یک کیبورد ارگونومیک می تواند برای شما راحت تر باشد یا خیر: در حالی که آرنج های خود را به پهلوهایتان چسبانده اید، انگشتان شست خود را طوری بیاورید که در مقابل شما به هم برسند. حالا آرنج های خود را کمی به سمت بیرون زاویه دهید و دستان خود را از هم جدا کنید. اگر موقعیت دوم احساس بهتری دارد، ممکن است از طراحی یک کیبورد ارگونومیک قدردانی کنید. این صفحه کلیدها کلیدها را طوری تقسیم، شیب و/یا زاویه می دهند که شانه ها و سینه شما بازتر احساس شوند و ساعدها و مچ دست های شما در یک راستا قرار گیرند.



برخی از کیبوردهای ارگونومیک کاملاً تقسیم شده اند، برخی تقسیم unibody هستند (طرح های آلیس). برخی از جهت گیری ستونی استفاده می کنند، دارای خوشه های انگشت شست هستند و از کلیدهای قابل برنامه ریزی استفاده می کنند. من بیش از 15 مورد را با ترکیبی از همه این ویژگی ها امتحان کردم و اطلاعاتی در مورد مزایای طرح های مختلف قرار دادم تا بتوانید بهترین کیبورد ارگونومیک را برای خود انتخاب کنید (زیرا برای همه یکسان نخواهد بود).

فهرست مطالب

چه چیزی را باید در یک کیبورد ارگونومیک جستجو کرد

چگونه کیبوردهای ارگونومیک را آزمایش کردیم

سایر کیبوردهای ارگونومیکی که آزمایش کردیم

سوالات متداول کیبورد ارگونومیک

ممکن است به دنبال لوازم جانبی ارگونومیک برای کمک به یک مشکل خاص، مانند تونل کارپال یا تاندونیت باشید. یا شاید به سادگی به دنبال راهی برای راحت تر کردن ساعات طولانی پشت میز کار خود هستید. دانستن برخی از اصطلاحات و دلایل پشت ویژگی های مختلف می تواند کمک کند، که در زیر توضیح می دهیم. فقط به خاطر داشته باشید که تجهیزات جدید به تنهایی مشکل را حل نمی کنند. تغییر مواضع، انجام حرکات کششی منظم و استراحت های پیاده روی همگی در ایجاد احساس بهتر در حین کار کمک زیادی می کنند.

آلیس در مقابل تقسیم شده

بیشتر طرح‌بندی‌های کیبورد ارگونومیک در دو دسته قرار می‌گیرند: unibody (یا Alice) و split. اولی یک صفحه کلید منفرد است که دو نیمه کلیدها در قسمت پایین حدود 30 درجه از هم چرخانده شده اند. این جداسازی یک فضای A شکل بین کلیدها ایجاد می کند - که هیچ ارتباطی با این ندارد که چرا به آن طرح بندی آلیس می گویند، این فقط یک تصادف خوشایند است. این ترفند ظریف آرنج های شما را از دنده های شما دور می کند در حالی که یک خط مستقیم از ساعد شما تا بند میانی انگشتانتان حفظ می کند. با استفاده از یکی، من فوراً در قسمت جلویی بدنم احساس بازتر شدن کردم. این طرح‌بندی شباهت بیشتری به یک کیبورد سنتی دارد، بنابراین برای اکثر افراد آسان‌تر است که به آن عادت کنند تا یک گزینه کاملاً تقسیم‌شده.

به طور خلاصه، صفحه کلیدهای تقسیم شده کلیدها را به دو قسمت جداگانه تقسیم می کنند که می توانید به طور جداگانه قرار دهید. می توانید آنها را به فاصله شانه ها از هم قرار دهید، آنها را به هم نزدیک کنید یا آنها را به همان اندازه که راحت است زاویه دهید. همچنین می توانید ماوس خود را بین دو نیمه قرار دهید، که ممکن است برای دست نشانگر شما سفری آسان تر به نظر برسد و به طور بالقوه به شرایطی مانند آسیب های ناشی از فشار مکرر (RSI) کمک کند. شخصاً، من دوست دارم بتوانم میان وعده فعلی خود را بین این دو قسمت قرار دهم. من همچنین متوجه شده ام که جفت کردن یک کیبورد تقسیم شده با یک ماوس ارگونومیک خوب به من کمک بیشتری کرده است، به ویژه یک ماوس عمودی.

بدون صفحه اعداد

می‌توانید کیبوردهای ارگونومیک را با صفحه اعداد و بدون آن پیدا کنید. نداشتن آن کلیدهای اعداد در سمت راست به شما این امکان را می‌دهد که ماوس خود را نزدیک‌تر نگه دارید و دسترسی کلی را به حداقل برسانید. اما اگر زیاد با اعداد کار می کنید، احتمالاً می خواهید آن صفحه کلید شامل شود. برخی از صفحه کلیدهای قابل برنامه ریزی امکان استفاده از لایه ها را فراهم می کنند که به طور موقت کلیدها را تغییر می دهد و می تواند از طریق نگاشت مجدد هوشمندانه کلیدهای حروف، گزینه ده کلیدی را در اختیار شما قرار دهد.

شیب چادری و منفی

شیب چادری وسط صفحه کلید را بالا می برد، بنابراین دستان شما به موقعیت "دست دادن" نزدیکتر می شوند. کیبوردهای آلیس معمولاً به سمت وسط زاویه می گیرند و همیشه به درجه ثابت می رسند، زیرا دو طرف به هم متصل هستند. صفحه کلیدهای تقسیم شده اغلب به شما این امکان را می دهند که درجه شیب چادری را تنظیم کنید و از حالت صاف به حالت ظریف تا حالت شدید بروید.

ممکن است با کیبوردهایی روبرو شده باشید که دارای یک بالابر اختیاری در پشت صفحه کلید هستند و کلیدهای بالایی را بالاتر از نوار فاصله قرار می دهند. هر مجموعه دست متفاوت است، اما برای اکثر افراد، کشیدن پشت دست ها به سمت ساعدها باعث افزایش فشار می شود. شیب منفی با شیب به سمت جهت دیگر، با پایین آوردن کلیدهای عدد بالایی و بالا بردن لبه با نوار فاصله، اثر معکوس دارد. بسیاری از صفحه کلیدهای آلیس و برخی از صفحه کلیدهای تقسیم شده، شیب منفی اختیاری را ارائه می دهند. متوجه شدم که فعال کردن این ویژگی هنگام ایستادن راحت‌تر است و ترجیح می‌دهم وقتی پشت میز نشسته‌ام، کلیدها صاف باشند.

نا منظم در مقابل ستونی

به نظر می رسد این تصمیم یکی از بحث برانگیزترین تصمیمات در بین علاقه مندان به ارگونومی است. یک کیبورد معمولی کلیدهای ناهموار دارد و هر ردیف کمی نسبت به ردیف های بالا و پایین آن افست است - بنابراین کلید A تقریباً در نیمه راه بین Q و W بالای آن قرار دارد. این یک یادگار از ماشین تحریرهای مکانیکی قدیمی است، که در آن هر فشار یک چکش را فعال می کرد که جوهر را روی کاغذ به شکل یک حرف می زد. برای اینکه چکش‌ها تا حد امکان به هم نزدیک باشند، در حالی که هنوز برای پدهای انگشتی فضا وجود دارد، کلیدها ناهموار بودند.

صفحه کلیدهای ستونی یا ortholinear کلیدها را در ستون های منظم قرار می دهند، اغلب با ردیف هایی که خطی نیستند. طرفداران ادعا می کنند که این کار دسترسی به کلیدها را آسان تر می کند. اینکه این درست باشد یا نه به انگشتان شما بستگی دارد، اما من می توانم با اطمینان بگویم که اگر تایپ را روی یک کیبورد ناهموار یاد گرفته اید، تغییر به یک طرح بندی ستونی دشوار است. روزها، احتمالاً هفته ها طول می کشد تا به طور غریزی کلید C را بزنید. کلیدهای N، M و B نیز وضعیت بهتری ندارند.

کلیدهای قابل برنامه ریزی

به جز چند مورد، بیشتر کیبوردهای ارگونومیک با رایانه های شخصی یا مک ها به عنوان ورودی تایپ استاندارد کار می کنند، اما استفاده از کلیدهای عملکردی و میانبر ممکن است نیاز به نگاشت مجدد داشته باشد. این می تواند به آسانی یک سوئیچ داخلی برای جابجایی بین طرح بندی های مک و رایانه شخصی باشد، یا به اندازه دانلود نرم افزار برای تغییر کلیدها پیچیده باشد. برخی از صفحه کلیدها حتی شامل (یا به شما اجازه خرید) درپوش های کلیدی اضافی برای تغییر، مثلاً کلیدهای Command و Option مک به دکمه های Start و Alt رایانه شخصی هستند. اینها کلیدهای قابل تعویض هستند، به این معنی که شما فقط کلید قدیمی را (معمولاً با یک کلید کش ارائه شده) می کشید و کلید جدید را بدون نیاز به لحیم کاری روی آن می چسبانید.

برای برخی از صفحه کلیدها، نگاشت مجدد یا برنامه نویسی کلیدها با استفاده از نرم افزار یک ویژگی حیاتی است. لوازم جانبی بازی دارای کلیدهای اضافی هستند که می توانید آنها را طوری تنظیم کنید که با فشار یک دکمه، یک سری ضربه های کلید را اجرا کنند، و ما بهترین کیبوردهای بازی را در یک راهنمای جداگانه پوشش می دهیم. کیبوردهایی که با لایه ها کار می کنند، که در آن یک دکمه واحد می تواند چندین عملکرد را انجام دهد، معمولاً به شما امکان می دهند که آنها را تغییر دهید. برخی از کیبوردهای ارگونومیک دارای طرح بندی های غیر استاندارد هستند، مانند خوشه های انگشت شست با چندین کلید در نزدیکی نوار فاصله که با انگشت شست خود کار می کنید. شما همچنین می توانید آنها را برنامه ریزی کنید.

سایر ملاحظات

کیبوردهای ارگونومیک در نسخه های مکانیکی، غشایی و سوییچ قیچی عرضه می شوند. اینکه کدام یک برای شما بهتر کار می کند، باز هم به ترجیح شما بستگی دارد. من در اینجا خیلی وارد جزئیات نمی شوم، زیرا یک راهنمای کامل اختصاص داده شده به بهترین صفحه کلیدهای مکانیکی داریم، اما خلاصه آن این است که سوئیچ های غشایی و قیچی نسبت به مکانیکی ها قابلیت سفارشی سازی کمتری دارند و معمولاً ارزان تر هستند. تایپ کردن روی آنها معمولاً آرام تر و نرم تر است. سوئیچ های مکانیکی قابلیت سفارشی سازی بیشتری دارند، تجربه تایپ پاسخگوتر را ارائه می دهند و معمولاً گران تر هستند.

همچنین گزینه صفحه کلیدهای ارگونومیک سیمی یا بی سیم را خواهید داشت. با مساوی بودن سایر موارد، مدل های سیمی ارزان تر هستند. گیمرهای رقابتی که به پاسخ های کسری از ثانیه تکیه می کنند، ممکن است تاخیر صفر کیبوردهای سیمی را ترجیح دهند. مدل های سیمی همچنین هرگز از عمر باتری تمام نمی شوند و مشکلات اتصال کمتری دارند. اما کیبوردهای بی سیم میز شما را کمتر شلوغ می کنند.

برخی از کیبوردهای ارگونومیک با تکیه گاه های مچ دست یا کف دست دائمی یا قابل جابجایی عرضه می شوند که می توانند بالشتکی یا سخت باشند. این یکی دیگر از زمینه هایی است که نظرات در آن متفاوت است: طرفداران ادعا می کنند که آنها به شما کمک می کنند وضعیت خنثی دست را حفظ کنید، در حالی که منتقدان می گویند که آنها به تاندون ها فشار می آورند و می توانند باعث درد مچ دست شوند یا حتی شرایطی مانند تونل کارپال را تشدید کنند. در حالت ایده آل، کف دست شما باید در حال استراحت باشد، نه مچ دست شما، و ممکن است متوجه شوید که از داشتن این پشتیبانی خوشتان می آید یا ممکن است فشار را ناراحت کننده بدانید.

عکس از امی اسکورهایم / Engadget

چگونه کیبوردهای ارگونومیک را آزمایش کردیم

همه راهنماهای ما با تحقیقات گسترده شروع می شوند تا دریابیم چه چیزی وجود دارد و چه چیزی ارزش آزمایش دارد. ما مارک‌هایی را در نظر می‌گیریم که شهرت خوبی دارند و از همکاران خود چیزهای خوبی در مورد آنها شنیده‌ایم و بررسی‌های کیبورد را در انجمن‌ها و سایر نشریات معتبر بررسی می‌کنیم. برای این راهنما، من به دنبال کیبوردهایی با ویژگی های ارگونومیک مانند شیب چادری، کلیدهای تقسیم شده، پشتیبانی از کف دست و غیره گشتم. من همچنین روی صفحه کلیدهایی تمرکز کردم که نیاز به آشنایی عمیق با دنیای گسترده و جامع صفحه کلیدهای سفارشی نداشتند.

پس از اینکه ده کیبورد را انتخاب کردم، آنها را تهیه کردم و از هر کدام از چند روز تا چند هفته استفاده کردم. نرم افزار نگاشت مجدد و ماکرو را امتحان کردم و قبل از رسیدن به انتخاب هایی که فکر می کنم برای اکثر افراد بهترین کار را انجام می دهند، راحتی، طراحی، قیمت و دوام هر مدل را در نظر گرفتم. برای به‌روزرسانی‌های بعدی این راهنما، به تهیه و آزمایش کیبوردهای جدید به محض ورود آنها به بازار ادامه داده‌ام و در صورت لزوم، انتخاب‌های برتر را اضافه و جایگزین کرده‌ام. اگر و هنگامی که کیبوردهای ارگونومیک مایکروسافت، مانند Sculpt، دوباره به بازار بیایند، همانطور که یک همکاری با Incase قول داده است، من آن مدل ها را نیز امتحان خواهم کرد.

سایر کیبوردهای ارگونومیکی که آزمایش کردیم

Naya Create

من نتوانستم کیبورد Naya Create را به طور کامل آزمایش کنم، اما توانستم یکی را برای چند دقیقه در طول CES امسال امتحان کنم. این یکی از قابل تنظیم ترین کیبوردهایی است که خواهید یافت. نه تنها یک صفحه کلید کاملاً تقسیم شده، مکانیکی با کلیدهای قابل برنامه ریزی است، بلکه خوشه های انگشت شست درست در زیر دو پلت فرم مدولار قرار دارند که هر کدام یک تاچ پد، ترکبال، شماره گیر یا جوی استیک سه بعدی را می پذیرند. اینها برای جایگزینی ماوس و سایر دستگاه های ورودی شما در نظر گرفته شده اند و حرکت برای دست نشانگر شما را از بین می برند. هر نیمه از بدنه صفحه کلید در دو مکان خم می شود تا امکان شیب چادری دقیق را فراهم کند و از زمان کوتاهی که با Naya گذراندم، لولاها و کل صفحه کلید به طور محکم ساخته شده بودند. Naya Create از 500 دلار قبل از اضافه کردن هر یک از ماژول های ماوس شروع می شود، اما این مانع از سفارش دادن افراد نمی شود. بر اساس وب سایت Naya، سه دسته اول پیش سفارش ها به فروش رسیده است و دسته چهارم در جولای 2025 ارسال خواهد شد.

Kinesis Advantage 360

اگر چیزی کاملاً تقسیم شده با خوشه‌های انگشت شست و طرح‌بندی ستونی می‌خواهید، اما کمی کمتر از Zsa Voyager و بی‌سیم هم باشد، Advantage 360 از Kinesis، سازندگان Advantage 2 محبوب، گزینه خوبی برای بررسی است. به نظر می رسد از یک دفتر IBM متعلق به دهه 80 آمده است، اما به نوعی نیز از آینده است. شیب چادری از کم تا شدید متغیر است و چاه کلید به طور مقعر خم می شود تا انگشتان شما را در جایی که به طور طبیعی فرود می آیند ملاقات کند. 360 به ازای هر کلید قابل برنامه ریزی است، با لایه ها کار می کند و دارای چهار کلید ماکرو است.

Periboard 835

برای یک صفحه کلید آلیس مکانیکی با قابلیت های بی سیم و سیمی، Periboard 835 یک انتخاب خوب است. این صفحه کلید سازگار با مک و ویندوز دارای ساختار محکم، سوئیچ های کم مشخصات، نورپردازی RGB، شیب چادری راحت و چند کلید قابل برنامه ریزی اضافی است.

Goldtouch Elite Adjustable

به یاد دارم که از خودم می‌پرسیدم که آیا چیزی شبیه به Goldtouch Elite Adjustable وجود دارد یا نه، وقتی برای اولین بار شروع به آزمایش کیبوردهای ارگونومیک کردم. در آن زمان، تا آنجا که من می توانستم بگویم، وجود نداشت، اما اکنون یک صفحه کلید تقسیم شده متصل اما قابل تنظیم در واقع محصولی است که می توانید بخرید. این یک صفحه کلید محکم ساخته شده است و به نظر می رسد مفصل توپی که دو نیمه را به هم متصل می کند، با استفاده زیاد مشکلی نداشته باشد. فشردن اهرم در بالای کلیدها به شما این امکان را می دهد که صفحه کلید را دقیقاً همانطور که دوست دارید تنظیم کنید و هم شیب چادری عمودی و هم زاویه بین دو نیمه را تنظیم کنید. هیچ برنامه نویسی برای صحبت وجود ندارد، فقط امکان تعویض چند کلید عملکردی مانند print screen و home وجود دارد.

متأسفانه، شیب چادری برای من کار نمی کند. به دلیل کلیدهای اضافی در لبه های بیرونی، بالا بردن لبه های میانی به سمت بالا، کلیدهای مرکزی را به میزان قابل توجهی بالا می برد، که مچ دست و ساعدهای من را از روی میز بلند می کند به جای اینکه اجازه دهد آنها استراحت کنند. نگه داشتن آنها به این شکل باعث ایجاد فشار اضافی در گردن و شانه من شد، که تا حدودی مخالف هدف است. اما اگر به هر حال علاقه ای به شیب چادری ندارید و یک صفحه کلید صاف و تقسیم شده با پخش قابل تنظیم می خواهید، این کار به خوبی انجام می شود.

Kinesis Form Split Touchpad Keyboard

ایده پشت Kinesis Form Split Touchpad Keyboard بسیار ارگونومیک است: ترک پد را بین دو نیمه قرار دهید و حرکت دست ماوس خود را به حداقل برسانید. فاصله بین این دو آرنج های شما را در فاصله ای راحت قرار می دهد و مچ دست شما را تقریباً در یک راستا با ساعد شما نگه می دارد. ساختار عالی است، با سوئیچ های مکانیکی کم مشخصات که صاف و درست به اندازه کافی با صدای کلیک احساس می شوند. ترک پد پاسخگو است، اما حرکات فقط با رایانه های ویندوز کار می کنند. حتی کشیدن و رها کردن در اینجا روی مک کار نمی کند، بنابراین من نمی بینم که کاربران اپل استفاده زیادی از این صفحه کلید ببرند. همچنین متوجه شدم که آرزو می کنم کمی کلیدها را بچرخانم - اگرچه فاصله خوبی بین آنها وجود دارد، اما زاویه کمی مچ دست من را کاملاً خم نشده نگه می دارد. شیب چادری یا منفی نیز وجود ندارد، که هر دوی آنها می توانند از نظر ارگونومیکی کمی بیشتر کمک کنند.

Logitech Wave Keys

در حالی که Logitech Wave یک صفحه کلید بلوتوث کاملاً خوب و مقرون به صرفه است، دارای حداقل ارگونومی است. کلیدها کمی در وسط بالا می روند و یک تکیه گاه راحت مچ دست متصل است، اما طرح بندی همانند هر صفحه کلید دیگری است، بدون تقسیم کلیدها برای باز کردن بازوهای شما یا صاف نگه داشتن مچ دست شما.

سوالات متداول کیبورد ارگونومیک

چه نوع سبک های کیبورد ارگونومیک وجود دارد؟

بیشتر کیبوردهای ارگونومیک در دو دسته قرار می گیرند: تقسیم شده کامل که صفحه کلید را به دو قسمت جدا می کند و تقسیم شده unibody، که به عنوان طراحی آلیس نیز شناخته می شود، که کلیدها را در قسمت پایین به سمت بیرون زاویه می دهد. هنگامی که کلیدها به سمت بیرون چرخانده می شوند یا به دو نیمه تقسیم می شوند، فاصله بیشتری بین آرنج های شما برای وضعیت تایپ راحت تر ایجاد می شود. سایر ویژگی های ارگونومیک، مانند خوشه های انگشت شست، شیب چادری مرکزی و شیب منفی، گاهی اوقات به هر نوع صفحه کلید اضافه می شوند.

کدام طرح بندی کیبورد ارگونومیک ترین است؟

از آنجایی که هر فرد متفاوت است، هیچ طرح بندی کیبورد ارگونومیک بهینه وجود ندارد. طرح بندی استاندارد QWERTY چیزی است که بیشتر افراد به آن عادت دارند. طرح بندی های Dvorak، Colemak و Workman صفحه کلید را دوباره مرتب می کنند تا حروف رایج تر را نزدیک تر به موقعیت کلید خانه قرار دهند. هدف هر سه کاهش حرکات انگشت شما است. این ممکن است در واقع راحت‌تر و کم‌خستگی‌تر باشد، اما افرادی که به طرح‌بندی QWERTY عادت دارند، احتمالاً نیاز به یادگیری مجدد نحوه تایپ دارند.

چه زمانی به یک کیبورد تقسیم شده نیاز دارم؟

اگر در هنگام تایپ روی یک صفحه کلید استاندارد، احساس می کنید که در شانه های خود دچار تنش می شوید، ممکن است با یک صفحه کلید کاملاً تقسیم شده کمی احساس آرامش کنید. قرار دادن فاصله ای بین دستان شما ممکن است به سینه شما اجازه دهد بازتر بماند، که برای برخی موقعیتی آسان تر برای حفظ است. همچنین ممکن است از اینکه می توانید ماوس یا ترک پد خود را بین دو نیمه صفحه کلید قرار دهید، قدردانی کنید تا فاصله ای که دست نشانگر شما باید طی کند را به حداقل برسانید.

چه مدت طول می کشد تا به یک کیبورد ارگونومیک عادت کنید؟

این بستگی به نوع صفحه کلید دارد. از آنجایی که طراحی تقسیم شده آلیس به سادگی کلیدها را از هم می چرخاند، تایپ کردن روی آن تقریباً شبیه به صفحه کلیدهای معمولی است که قبلاً به آنها عادت کرده اید. یک صفحه کلید کاملاً تقسیم شده نیاز به تنظیم بیشتری دارد، به خصوص اگر از خوشه های انگشت شست استفاده کند. دکمه های enter، shift و control اکنون ممکن است به جای انگشتان دیگر شما توسط انگشتان شست شما کار کنند و این می تواند عادت کردن به آن دشوار باشد. یک ماه کامل طول کشید تا من با یک کیبورد کاملاً تقسیم شده با خوشه های انگشت شست کاملاً راحت شوم. اما اکنون، من تایپ کردن روی آن را به تایپ کردن روی صفحه کلیدهای معمولی ترجیح می دهم.