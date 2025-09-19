همه چیزهایی که متا در Connect 2025 معرفی کرد: نسل دوم Ray-Ban Meta، Oakley Meta Vanguard و Meta Ray-Ban Display

در رویداد آغازین متا کانکت 2025، مارک زاکربرگ از یک سهگانه عینک هوشمند جدید، از جمله اولین مدل با واقعیت افزوده، رونمایی کرد. رئیس متا همچنین از نسل دوم Ray-Ban Meta و همچنین یک جفت عینک آفتابی با برند Oakley که برای ورزشکاران طراحی شدهاند، خبر داد. علاوه بر این، زاکربرگ Horizon TV را راهاندازی کرد، یک مرکز سرگرمی جدید برای هدستهای Quest، که دسترسی آسان به Disney+، Prime Video و سایر سرویسهای پخش جریانی در واقعیت مجازی را به شما میدهد. در اینجا هر چیزی که ممکن است از دست داده باشید را مشاهده میکنید.
Ray-Ban Meta "Gen 2"
نسل دوم عینک Ray-Ban Meta با عمر باتری بهبود یافته ارائه میشود که به گفته این شرکت اکنون میتواند تا هشت ساعت با "استفاده معمول" دوام بیاورد. حتی قاب شارژ همراه آنها 48 ساعت اضافی انرژی را فراهم میکند، در مقایسه با 32 ساعت نسخه قبلی. این مدل مجهز به یک دوربین 12 مگاپیکسلی است که میتواند فیلمها را با کیفیت 3K Ultra HD، با حداکثر 60 فریم در ثانیه و پشتیبانی از HDR و همچنین 32 گیگابایت فضای ذخیرهسازی ضبط کند. پاییز امسال، متا همچنین بهروزرسانیهایی را منتشر میکند که قابلیت ضبط ویدیوی هایپرلپس و اسلوموشن را به همه عینکهای خود، از جمله این مدل، میآورد. عینک Gen 2 Ray-Ban Meta اکنون با همان سه فریم پایه مدل قبلی خود، یعنی Wayfarer، Skyler و Headliner در دسترس است و حداقل 379 دلار برای شما هزینه خواهد داشت.
Oakley Meta Vanguard
برخلاف عینک اصلی Oakley Meta، Vanguard به وضوح برای پاسخگویی به نیازهای ورزشکاران طراحی شده است. این عینک دارای فریمهای wraparound است که Oakley به آن مشهور است، با لنزهای قابل تعویض بازتابنده در رنگهای مختلف. به دلیل نحوه انحنای آن در اطراف صورت، متا دوربین 12 مگاپیکسلی خود را در مرکز فریم قرار داده است تا کلاهها و کلاهخودها عکسهای شما را خراب نکنند. دوربین این مدل دارای یک لنز با زاویه دید بازتر 122 درجه و تثبیتکننده ویدیوی قابل تنظیم است تا بتوانید در حین حرکت نیز فیلم بگیرید. متا به ما گفت که باتری این دستگاه برای طیف وسیعتری از دماها بهینه شده است و به آن اجازه میدهد تا در محیطهای سختتر نیز عملکرد بهتری داشته باشد. علاوه بر عمر باتری بهتر، Vanguard همچنین دارای بلندگوهای داخلی بلندتری است و با Strava و Garmin ادغام خواهد شد. عینک Oakley Meta Vanguard اکنون برای پیشسفارش به قیمت 499 دلار در دسترس است و در 21 اکتبر به طور رسمی عرضه خواهد شد.
Meta Ray-Ban Display
Meta Ray-Ban Display اولین جفت عینک AR این شرکت است. لنزهای آن به عنوان نمایشگرهای سربالا (HUD) شفاف عمل میکنند که میتوانند متنها، اعلانهای هوش مصنوعی، ناوبری عابر پیاده گام به گام و تماسهای ویدیویی را به شما نشان دهند. مچبند EMG اختصاصی که با آن جفت میشود به شما امکان میدهد با رابط HUD تعامل داشته باشید و حتی به شما این امکان را میدهد که پاسخها را تایپ کنید. تماس ویدیویی در طول نمایش زنده آن به درستی کار نکرد، اما زاکربرگ توانست آهنگی را در Spotify پخش کند، یک ویژگی زیرنویس بیدرنگ را به نمایش بگذارد که میتواند کمک بزرگی برای افراد دارای اختلالات شنوایی باشد، و همچنین تصاویر را ضبط و مشاهده کند. Meta Ray-Ban Display از طریق تعداد محدودی از فروشگاههای فیزیکی، از جمله Best Buy، LensCrafters، Ray-Ban و Verizon در دسترس خواهد بود، زیرا باید برای مچبند مناسب باشید. شما میتوانید آن را از 30 سپتامبر در ایالات متحده و از اوایل سال آینده در کانادا، فرانسه، ایتالیا و بریتانیا با قیمت 799 دلار تهیه کنید.
Meta Horizon TV
در اواخر سخنرانی اصلی Meta Connect، زاکربرگ از یک مرکز سرگرمی جدید برای هدستهای Quest خبر داد. Horizon TV، یک رابط یکپارچه برای سرویسهای پخش جریانی موجود در دستگاه، از جمله Prime Video و Peacock است. مدیر عامل متا همچنین فاش کرد که Disney+ به هدستهای Quest میآید.
