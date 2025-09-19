شیائومی نسل ۱۶ را حذف کرد؛ شیائومی ۱۷ به جنگ آیفون ۱۷ می‌رود

این استراتژی جسورانه نشان می‌دهد که شیائومی قصد دارد به طور کامل در زمین بازاریابی اپل بازی کند و با هم‌تراز کردن نام محصولات خود، مقایسه‌ی مستقیم را برای کاربران آسان‌تر سازد. این شرکت به صراحت بیان کرده که پرچمداران جدیدش برای رقابت با آیفون 17 «در همان نسل و سطح» توسعه یافته‌اند.

در اولین موج عرضه که برای اواخر ماه جاری میلادی برنامه‌ریزی شده، سه دستگاه معرفی می‌شوند. شیائومی 17 به عنوان یک پرچمدار کامپکت و خوش‌قیمت، با همان قیمت پایه‌ی شیائومی 15 عرضه می‌شود. در کنار آن، شیائومی 17 پرو به عنوان یک گزینه‌ی کامپکت اما پریمیوم‌تر قرار می‌گیرد. اما گل سرسبد این خانواده، شیائومی 17 پرو مکس خواهد بود که طبق ادعای شرکت، از نظر قابلیت‌های دوربین، بهترین گوشی هوشمندی است که شیائومی تاکنون تولید کرده است. غیبت مدل اولترا در این رونمایی اولیه، به این معناست که طرفداران این نسخه باید تا سال آینده منتظر بمانند.

قلب تپنده‌ی هر سه مدل، جدیدترین دستاورد کوالکام یعنی پردازنده‌ی Snapdragon 8 Elite Gen 5 خواهد بود. این انتخاب سخت‌افزاری، ادعای شیائومی مبنی بر یک «جهش بزرگ» را پشتیبانی می‌کند و تضمین می‌کند که این دستگاه‌ها از نظر عملکرد خام، در بالاترین سطح بازار قرار خواهند گرفت. با این حرکت، شیائومی نه تنها یک محصول جدید، بلکه یک بیانیه‌ی قدرتمند در برابر رقبای خود صادر کرده و انتظارات را برای آینده‌ی بازار پرچمداران اندرویدی به شدت افزایش داده است. بنابراین باید بیینیم آیا واقعا این مدل‌ها بهترین گوشی های شیائومی خواهند بود یا نه.

