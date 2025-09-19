اوبر (بار دیگر) امسال تحویل غذا با پهپاد را آزمایش خواهد کرد

اوبر ایتس بار دیگر در حال آزمایش تحویل پهپادی است، این بار با همکاری فلایترکس. لازم به ذکر است، فلایترکس یکی از اپراتورهای پهپادی پشت صحنه تحویل پهپادی والمارت است و در حال حاضر غذا را در برخی از نقاط ایالات متحده تحویل می دهد. این یکی از چهار ارائه دهنده ای است که مجوز FAA را برای عملیات فراتر از خط دید بصری (BVLOS) دریافت کرده است، که در آن خلبانان نمی توانند هواپیمایی را که مستقیماً کنترل می کنند، ببینند. این شرکت ها گفتند که این مشارکت به مشتریان اوبر ایتس این امکان را می دهد تا سفارشات را در عرض چند دقیقه دریافت کنند و در عین حال از تراکم جاده ها کاسته شود. آنها قصد دارند خدمات تحویل پهپادی خود را برای بازارهای آزمایشی در ایالات متحده تا پایان سال راه اندازی کنند.

به عنوان بخشی از مشارکت خود، اوبر همچنین در فلایترکس سرمایه گذاری می کند و منابع مورد نیاز برای تسریع استقرار فناوری پهپادی خود در ایالات متحده را به آن می دهد. سرفراز ماردیا، رئیس بخش تحرک خودکار و تحویل در اوبر، گفت: "فناوری خودران تحرک و تحویل را سریعتر از همیشه تغییر می دهد." "با فلایترکس، ما وارد فصل بعدی می شویم - سرعت و پایداری تحویل پهپادی را برای اولین بار در مقیاس بزرگ به پلتفرم اوبر ایتس می آوریم."

به نظر می رسد اوبر انتظار دارد این برنامه آزمایشی دامنه بسیار وسیع تری نسبت به تلاش قبلی خود داشته باشد. در سال 2018، دارا خسروشاهی، مدیر عامل اوبر در مورد احتمال شروع یک سرویس تحویل غذا مبتنی بر پهپاد تا سال 2021 صحبت کرد. سپس اوبر، تحت محصولی به نام Uber Elevate، چند تحویل آزمایشی را با مشارکت مک دونالد در سال 2020 انجام داد، اما این سرویس به طور گسترده منتشر نشد. این شرکت همچنین از سیستم هوایی بدون سرنشین خود با قابلیت برخاست و فرود عمودی رونمایی کرد که برای حمل غذا برای دو نفر طراحی شده بود، اما مشخص نیست چه اتفاقی برای آن پروژه خاص افتاد.