انویدیا یک کمک 5 میلیارد دلاری به اینتل برای ساخت پردازنده‌های مرکزی PC و دیتاسنتر می‌کند

انویدیا امروز اعلام کرد که به عنوان بخشی از همکاری جدید بین این دو شرکت، 5 میلیارد دلار در اینتل سرمایه‌گذاری خواهد کرد. در بیانیه‌ای، انویدیا گفت که با رقیب درحال احتضار خود برای "توسعه مشترک چندین نسل از محصولات سفارشی دیتاسنتر و رایانه شخصی" همکاری خواهد کرد. این مشارکت بر "ادغام یکپارچه" پردازنده‌های گرافیکی و تراشه‌های هوش مصنوعی پیشرو در کلاس جهانی انویدیا با پردازنده‌های مرکزی x86 در حال احتضار اینتل متمرکز خواهد بود. بخشی از این کار بر اساس بهره‌گیری از NVLink، سیستم موجود انویدیا برای جفت کردن پردازنده‌های مرکزی x86 با سیلیکون خود در تنظیمات بزرگ دیتاسنتر خواهد بود. و اینتل همچنین موظف خواهد بود "پردازنده‌های مرکزی x86 سفارشی انویدیا" را برای ادغام با محصولات هوش مصنوعی شرکت دوم بسازد.

با این حال، نکته جالب‌تر برای مصرف‌کنندگان، این خبر است که اینتل "می‌سازد" چیزی که به عنوان "سیستم-روی-تراشه‌های (SOC) x86 که چیپلت‌های RTX GPU انویدیا را ادغام می‌کنند" توصیف می‌شود. در این نقل قول آمده است که این "RTX SOXها طیف گسترده‌ای از رایانه‌های شخصی را که نیاز به ادغام پردازنده‌های مرکزی و پردازنده‌های گرافیکی در سطح جهانی دارند، تامین می‌کنند". اکنون، مشخص نیست که آیا این به معنای پایان سیلیکون گرافیکی داخلی اینتل است یا اینکه آنها در کارخانه‌های خود اینتل ساخته خواهند شد. اما اگر تمرکز بر گسترش دسترسی به فناوری GPU سطح بالای انویدیا باشد، پیامدهای چنین حرکتی می‌تواند گسترده باشد.

این بیانیه شامل اظهارات شخصی از جنسن هوانگ، مدیرعامل انویدیا است که می‌گوید این معامله پردازنده‌های مرکزی x86 اینتل را با فناوری هوش مصنوعی انویدیا "محکم جفت می‌کند". در همین حال، لیپ-بو تان، مدیرعامل اینتل می‌گوید که این معامله دانش فنی CPU، "فناوری فرآیند، قابلیت‌های ساخت و بسته‌بندی پیشرفته" آن را با انویدیا ترکیب می‌کند. اگر این را به صورت اسمی در نظر بگیریم، ممکن است انویدیا تصمیم گرفته باشد از تجارت کارخانه اینتل - ساخت تراشه برای اشخاص ثالث - برای ساخت برخی از سیلیکون‌های خود استفاده کند. اما با توجه به اینکه اینتل برای یافتن مشتری برای این تجارت تلاش کرده است و شکست مکرر توانایی آن در ساخت تراشه‌های خود، علاقه‌مند خواهیم بود ببینیم که همه اینها چگونه پیش می‌رود. به خصوص اگر انویدیا، با هزینه‌ای بسیار کمتر از خرید کامل اینتل، اساساً رقیب سابق خود را به یک جبهه فروش برای فناوری خود تبدیل کرده باشد.

جایگاه رهبری اینتل در دنیای تراشه در دو دهه گذشته با تغییر حرکت به سمت رقبای خود، تضعیف شده است. این شرکت فناوری تولید EUV را توسعه داد و سپس آن را واگذار کرد، فناوری‌ای که تراشه‌های موجود در اکثر تلفن‌های هوشمند و پردازنده‌های گرافیکی را امکان‌پذیر می‌کند. این شرکت این فرصت را داشت که در سال 2017 با OpenAI سرمایه‌گذاری و همکاری کند، اما از آن گذشت و بنابراین شانس خود را در رونق هوش مصنوعی از دست داد. و البته، تکانه مهندسی خود کند شد زیرا ساخت تراشه‌های سریع‌تر با فرآیندهای قدیمی‌تر آن سخت‌تر شد در حالی که TSMC، که تماماً روی EUV سرمایه‌گذاری کرد، مجموعه‌ای از مشتریان درجه یک مانند اپل، کوالکام و انویدیا را به دست آورد. سپس اینتل در پایان سال 2024 مدیرعامل وقت پت گلسینگر را اخراج کرد که به طور گسترده به عنوان تنها شخصیتی شناخته می‌شد که می‌توانست اینتل را از پرتگاه نجات دهد. در همین حال، رقبایی مانند کوالکام و ARM به این امید که برخی یا تمام شرکت را بخرند، شروع به گشت و گذار کردند.

و در حالی که اینتل شاهد کاهش درآمدهای قبلاً سالم خود بوده است، انویدیا به دنبال رونق هوش مصنوعی سودهای بی‌سابقه‌ای را شاهد بوده است.