معامله Apple Music: طرح خانوادگی را به مدت سه ماه رایگان دریافت کنید

Apple Music در حال اجرای یک تبلیغ است که در آن مشترکین جدید می‌توانند سه ماه رایگان از سطح طرح خانوادگی دریافت کنند. این مبلغ 51 دلار صرفه جویی است که چیزی نیست که بتوان از آن چشم پوشی کرد. پس از پایان این دوره آزمایشی طولانی، هزینه آن 17 دلار در ماه است.

طرح خانوادگی به شش کاربر مختلف اجازه می دهد تا به پلتفرم دسترسی داشته باشند. این طرح پشتیبانی بین دستگاهی را ارائه می دهد و هر کاربر به یک Apple ID متصل است، بنابراین موسیقی مورد علاقه آنها الگوریتم شخص دیگری را خراب نمی کند.

Apple Music در واقع در صدر لیست ما از بهترین پلتفرم‌های پخش موسیقی قرار دارد و دلیل خوبی هم دارد. صدای آن عالی است و استفاده از آن آسان است. چیز دیگری هم هست؟ همه موسیقی ها با کیفیت CD یا بالاتر در دسترس هستند و لیست های پخش شخصی شده و موارد مشابه زیادی وجود دارد. این پلتفرم همچنین تعدادی ایستگاه رادیویی زنده را اداره می کند که سرگرم کننده است.

این سرویس برای دستگاه‌های Android در دسترس است، اما واقعاً روی محصولات Apple می‌درخشد. در همین راستا، برنامه‌های وب و ویندوز PC به اندازه نسخه iOS صیقلی نیستند. این سرویس به درستی به هنرمندان پول پرداخت نمی‌کند، اما این در مورد هر پلتفرم پخش موسیقی صدق می‌کند. Apple Music بیشتر از Spotify پرداخت می کند، اما این یک معیار فوق العاده پایین است.

پیشنهاد برای مشترکین جدید که در دستگاه‌های واجد شرایط فعال‌سازی می‌کنند. به‌طور خودکار با قیمت 16.99 دلار در ماه تمدید می‌شود تا زمانی که لغو شود. نیاز به Family Sharing دارد. شرایط اعمال می‌شود.

