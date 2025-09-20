این افشاگری که تنها چند روز پس از عرضهی آیفون 17 منتشر شده، نشان میدهد که اپل هنوز فناوری دوربین و فیس آیدی زیر نمایشگر را برای استفادهی تجاری آماده نمیداند. به جای یک جهش بزرگ، این شرکت بر روی بهینهسازی و کوچکسازی ماژول فعلی که سنسورهای تشخیص چهره و دوربین جلو را در خود جای داده، تمرکز کرده است. این استراتژی، نشاندهندهی یک رویکرد محتاطانه در طراحی است که در آن، اپل ترجیح میدهد تغییرات را به صورت تدریجی اعمال کند.
این گزارش با سایر پیشبینیها که عرضهی یک آیفون تمامصفحه را به مدل آیفون 19 یا حتی یک مدل ویژهی سالگرد در سال 2027 موکول میکنند، همسو است. با این حال، سال 2026 میتواند برای اپل سالی پر از نوآوری در حوزههای دیگر باشد و حتی شایعاتی مبنی بر عرضهی اولین محصول تاشوی این شرکت در این سال به گوش میرسد.
البته باید به اعتبار منبع این خبر نیز توجه کرد. Setsuna Digital پیش از این اطلاعات درستی مانند سیستم خنککنندهی آیفون 17 را فاش کرده بود، اما سابقهی او همیشه بینقص نبوده و باید این اطلاعات اولیه را با کمی شک و تردید بررسی کرد. در نهایت، اگر این پیشبینی درست از آب درآید، آیفون 18 یک بهروزرسانی تکاملی خواهد بود، نه یک بازطراحی انقلابی. در شرایطی که رقبای اپل مانند سامسونگ با جسارت بیشتری به سمت فرم فکتورهای جدید حرکت میکنند، اپل مسیر آهسته و پیوستهی خود را برای رسیدن به نمایشگری بینقص ادامه میدهد و کوچکتر شدن داینامیک آیلند، گام بعدی در این مسیر طولانی به شمار میرود. در نتیجه باید ببینیم آیفون 18 بین بهترین گوشی های اپل چه جایگاهی خواهد داشت.
