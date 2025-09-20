هدفون‌های Ear 3 شرکت Nothing یک "میکروفون فوق‌العاده" به سبک واکی‌تاکی دارند

شرکت Nothing از جدیدترین هدفون‌های ممتاز خود، Ear 3 (به قیمت 179 دلار) رونمایی کرد، که به نظر می‌رسد به خوبی با تلفن 3 جدیدش جفت شود. این شرکت سری هدفون‌های خود را با یک پوشش آلومینیومی (در برخی قسمت‌ها) در هر دو هدفون و جعبه، اصلاح کرده است.

همچنین در داخل جعبه، ویژگی/ترفند برجسته جدید Ear 3 قرار دارد: Super Mic. این میکروفون مانند یک واکی‌تاکی برای هدفون‌های بی‌سیم شما است و به عنوان یک گزینه میکروفون برای حذف نویز ارائه می‌شود — اما بعداً به آن خواهم پرداخت.

ظاهراً طراحی کمی اصلاح‌شده به Ear 3، 20 درصد حساسیت سیگنال بیشتری برای قطع شدن کمتر صدا می‌دهد، چیزی که هدفون‌های این شرکت گهگاه در گذشته به آن متهم بوده‌اند. اصلاح طراحی نیز باید به این معنی باشد که هدفون‌ها بهتر قرار می‌گیرند. به گفته Nothing، زاویه ساق "طبیعی‌تر" و دریچه‌های داخلی برای کاهش فشار داخل گوش وجود دارد.

تصویر از مت اسمیت برای Engadget

این جعبه ترکیبی مشابه از آلومینیوم و پلاستیک بازیافتی است، اما با یک فرآیند تزریق نانو جدید ساخته شده است که قطعات فلزی و پلاستیکی را به هم متصل می‌کند. این بدان معناست که چسب وجود ندارد، که معمولاً به معنای برد برای قابلیت تعمیر است. با این حال، می‌توانید چسب را جدا کنید. پلاستیک و آلومینیوم ذوب‌شده به احتمال زیاد چالش‌برانگیزتر خواهند بود. در کنار شارژر USB-C، توری Super Mic ذکر شده نیز وجود دارد، به اندازه‌ای کوچک که با جک هدفون 3 میلی‌متری اشتباه گرفته شود. یکی دیگر از نکات طراحی خوب، حلقه بند در طرف مقابل پورت‌ها است. شرکت‌ها اکنون بند دوست دارند.

Super Mic چیست؟ این یک جفت میکروفون دوم است که در داخل جعبه شارژ قرار دارد. فرض بر این است که - به لطف فناوری beamforming و توانایی قرارگیری درست مانند یک میکروفون دستی سنتی - Super Mic بهتر می‌تواند همه چیزهایی را که صدای شما نیست، مسدود کند. این فرآیند به این حس به شما می‌دهد که هنوز با هدفون صحبت می‌کنید، اما با یک واکی‌تاکی از آینده‌ای دور. با این حال، آن آینده دور از پشتیبانی کامل نرم‌افزاری برخوردار نیست. تماس‌های پشتیبانی‌شده در برنامه شامل Zoom، Teams، Google Meet، WhatsApp و WeChat است.

با این حال، ضبط صدا کمی متفاوت است. پشتیبانی از یادداشت‌های صوتی بومی در هر دو سیستم‌عامل Android و iOS، و همچنین در برنامه ویدیویی شخص ثالث Blackmagic وجود دارد. اما اگر دوست دارید یادداشت‌های صوتی را در Messages، WhatsApp و مواردی از این قبیل ارسال کنید، بدشانس هستید. Nothing به من گفت که نمی‌تواند Super Mic را مجبور کند تا ورودی‌های میکروفون پیش‌فرض را در تلفن‌های هوشمند لغو کند. به همین ترتیب، نمی‌توانید از آن به عنوان میکروفون از راه دور برای ضبط ویدیو نیز استفاده کنید — مگر اینکه از برنامه Blackmagic استفاده کنید.

در هنگام استفاده، Super Mic باعث می‌شود تماس‌ها و یادداشت‌های صوتی واضح‌تر به نظر برسند. این حکم از یادداشت‌های صوتی iOS خودم و تعدادی از تماس‌هایی که با دوستان و خانواده‌ام برقرار کردم، با جابجایی بین میکروفون‌های هدفون Ear 3 و Super Mic بود. من تعجب کردم که شنوندگان هنگام برقراری تماس در یک کافی‌شاپ، کاهش قابل توجهی در نویز محیطی تشخیص ندادند، اما شرکای مکالمه گفتند که من واضح‌تر به نظر می‌رسم. چیزی که دوست داشتم این بود که می‌توانستم با صدای کمتری صحبت کنم و هنوز توسط Super Mic دریافت شود — تفاوت قابل توجهی با هدفون‌ها.

تصویر از مت اسمیت برای Engadget

ارتقاهایی در خود هدفون‌ها نیز وجود دارد. هر کدام دارای سه میکروفون جهت‌دار و یک VPU (واحد برداشت صدا) رسانای استخوان برای بهبود نحوه دریافت گفتار هستند. ما در طول سال‌ها هدفون‌ها و هدست‌های رسانای استخوان بی‌شماری را دیده‌ایم، اما اجرای Nothing کمی ظریف‌تر است. مزیت سیگنال‌های رسانای استخوان این است که احتمالاً کمتر تحت تأثیر باد و سایر صداها قرار می‌گیرند. Nothing می‌گوید فناوری حذف نویز آن می‌تواند نویز خارجی را بیش از 25 دسی‌بل کاهش دهد.

با این حال، در حالی که در چند روز گذشته به آن‌ها گوش می‌دادم، به نظر نمی‌رسد Ear 3 صدا را به اندازه کافی از نویز جدا کند. من اغلب هنگام استفاده از ANC یک صدای خش‌خش محیطی می‌شنیدم. در مقایسه با هدفون‌های اخیراً آزمایش‌شده مانند Pixel Buds Pro 2 و AirPods Pro 2، به نظر می‌رسد حذف نویز کمی ضعیف است. Ear 3 با قیمت 179 دلار، به اندازه مدل‌های قبلی خود قیمت مناسبی ندارند (Ear 2 با قیمت 149 دلار عرضه شد، در حالی که Ear Stick 99 دلار بود)، که به این معنی است که انتظارات بالاتر است.

Nothing صدای Ear 3 را به لطف طراحی مجدد درایور دینامیک 12 میلی‌متری و سایر تنظیمات بهبود بخشیده است. من در مقایسه با Ear 2، صداهای بیس بسیار برجسته‌تری را متوجه شدم، در حالی که صداهای زیر غنی‌تر و کمتر سوت‌مانند به نظر می‌رسیدند. همچنین می‌توانید از برنامه همراه Nothing X برای تنظیم اکولایزرها برای تجربه شنیداری دلخواه خود استفاده کنید.

تصویر از مت اسمیت برای Engadget

این تنها ترفند نرم‌افزاری نیست. Nothing تعدادی از ویژگی‌های هوش مصنوعی را یکپارچه کرده است، اما برای استفاده از این ویژگی‌ها به یک تلفن Nothing جدید نیاز است. Essential Space — دیدگاه این شرکت در مورد جمع‌آوری یادداشت‌های صوتی، یادآوری‌ها، اسکرین‌شات‌ها و موارد دیگر — می‌تواند مستقیماً به Super Mic متصل شود. در خارج از برنامه‌های تماس، می‌توانید برای ضبط یادداشت‌های صوتی فشار دهید و نگه دارید، که به‌طور خودکار همگام‌سازی و رونویسی می‌شوند. (همچنین عملکرد ChatGPT داخلی نیز وجود دارد؛ با دو بار نیشگون گرفتن، می‌توانید از چت‌بات OpenAI درخواست کنید.)

Ear 3 دوام بیشتری نسبت به مدل قبلی خود دارد. در Ear 2 شرکت Nothing، می‌توانید حدود چهار ساعت گوش دادن با ANC را انتظار داشته باشید، و جعبه 22.5 ساعت گوش دادن دیگر را اضافه می‌کند. در مدل ارتقا یافته، Nothing تخمین می‌زند که تقریباً 5.5 ساعت گوش دادن ANC و سپس 22 ساعت دیگر از جعبه دریافت خواهید کرد. Nothing ادعا می‌کند که با پنج دقیقه شارژ، هدفون‌ها تا یک ساعت صدا (بدون ANC) دوام خواهند آورد.

Ear 3 در 25 سپتامبر با رنگ‌های سفید و مشکی به قیمت 179 دلار عرضه خواهد شد و پیش‌سفارش‌ها اکنون در سایت سایت Nothing و شرکای خرده فروشی باز است.