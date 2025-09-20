Flick Shot Rogues یک بازی نادر نوبتی است که مغز من با آن همراه شده است

هرچقدر هم تلاش کنم، بازی‌های استراتژیک نوبتی معمولاً برای من جذاب نیستند. این یکی از دلایلی است که هنوز به Clair Obscur: Expedition 33 سر نزده‌ام، بازی مورد علاقه بسیاری از افراد در سال جاری تا به امروز. من تقریباً همیشه ترجیح می‌دهم یک بازی مبتنی بر اکشن‌تر بازی کنم.

اما بعد از امتحان دمو برای Flick Shot Rogues از روی هوس در آخرین جشنواره Steam Next، این بازی از ذهنم دور نشده است. اولین عنوان از Butter By The Fish، یک استودیوی سه نفره در آلمان، این هفته در Steam عرضه شد. با وجود اینکه بازی‌هایی مانند Hollow Knight: Silksong توجه من را به خود جلب می‌کنند، اما همچنان به این بازی روگ‌لایت نوبتی با تم دزدان دریایی بازمی‌گردم.

این بازی کمی شبیه Subbuteo است اما با خرچنگ‌ها، میمون‌ها و لیزرها. هر سطح دارای چندین دشمن روی دیسک‌های قرمز است که باید با ضربه زدن به شخصیت خود به سمت آنها، آنها را از بین ببرید. یک قهرمان وقتی با دشمنان برخورد می‌کنید آسیب وارد می‌کند، و دیگری پس از توقف حرکت، هر دشمن را در یک شعاع معین درهم می‌شکند. شخصیت مورد علاقه من، Froggomancer، قورباغه‌ها را جمع آوری می‌کند و از آنها برای حمله به اراذل و اوباشی که از کنارشان سر می‌خورند یا در کنارشان قرار می‌گیرند، استفاده می‌کند.

می‌توانید دو شخصیت را به هر دور بازی ببرید (و قبل از نوبت خود به شخصیت دیگر تغییر دهید) و هر کدام را به یک یادگار مجهز کنید. اینها شامل آسیب آتش، حملات صاعقه و بمب‌های چسبنده است. بسیاری از اینها دارای اثرات زنجیره‌ای هستند، بنابراین می‌توانید از آنها برای حمله به چندین آدم بد در یک نوبت استفاده کنید. از آنجایی که این یک روگ‌لایت است، با پیشرفت، توانایی‌های خود را ارتقا می‌دهید. پس از دو مرحله اول، هر سطح حداقل یک دشمن یا رئیس با یک دیسک زرد دارد. هنگامی که آنها را از بین بردید، آن موج یا سطح را شکست می‌دهید.

هیچ جایزه‌ای برای حدس زدن اینکه جمع آوری یک بیلد قوی بخش بزرگی از این بازی است وجود ندارد. در یک دور بازی، من سه برابر یک زیور آلات داشتم که هنگام داشتن سپر کامل، 50 درصد افزایش حمله به من می‌داد (بنابراین 150 درصد آسیب اضافی)، و اولین شلیک هر دور را مهمتر می‌کرد.

Flick Shot Rogues پژواکی از یکی از بازی‌های مورد علاقه من در سال 2023 است، Subpar Pool. من در دوران کودکی اسنوکر و بیلیارد زیادی بازی کردم، و همیشه از کشف زاویه و قدرت ضربه‌ام لذت می‌بردم — اجرای موفقیت‌آمیز آن موضوع کاملاً متفاوتی بود. اینکه بتوانم این کار را در اینجا تکرار کنم، یکی از دلایلی است که اینقدر از این بازی خوشم می‌آید.

می‌توانید ببینید که شخصیت شما پس از برخورد به دیوار یا دشمن به کجا ختم می‌شود تا بهتر بتوانید برای نوبت خود برنامه ریزی کنید. بنابراین، برای یک بار هم که شده در یک بازی ویدیویی، من سرعت خود را کم می‌کنم و زمان بیشتری را صرف می‌کنم تا در واقع قبل از انجام هر کاری، عواقب اعمال خود را در نظر بگیرم.

لمس فیزیکی کوبیدن دیسک شخصیت من به دشمنان و ایجاد یک واکنش زنجیره‌ای مرگبار کمک می‌کند تا Flick Shot Rogues فعال‌تر و جذاب‌تر از بسیاری از بازی‌های نوبتی دیگری که امتحان کرده‌ام به نظر برسد. هر دور بازی می‌تواند تا یک ساعت یا بیشتر طول بکشد، اما اصلاً اینقدر طولانی به نظر نمی‌رسد.

ای کاش بازی در انتقال حرکات بعدی دشمنان و نحوه عملکرد حملاتشان بهتر عمل می‌کرد. برای من مشخص نیست، برای مثال، چه زمانی یک دشمن با دیسک زرد قرار است به طرف دیگر سطح تله‌پورت کند. اغلب نشانگری از کاری که دشمنانتان قرار است انجام دهند دریافت می‌کنید، اما نه همیشه. این کار تصمیم‌گیری در مورد اینکه آیا حمله کنم، یک حرکت دفاعی انجام دهم یا برای زاویه بهتر در نوبت بعدی خود تغییر موقعیت دهم را کمی دشوارتر می‌کند.

اما با این حال، من همچنان برای بازی بیشتر بازمی‌گردم. پرتاب رگباری از قورباغه‌های آتش‌زا پس از عبور از یک شکاف باریک در یک شوت بانکی بسیار سرگرم‌کننده است. من مشتاقانه منتظر هستم تا بفهمم شخصیت‌ها، یادگارها و پیشرفت‌های دیگر چه کاری می‌توانند انجام دهند.