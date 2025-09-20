معامله پارامونت پلاس: این آخرین فرصت برای ذخیره 50 درصد در اشتراک های سالانه است

با افزایش مداوم قیمت های سرویس پخش آنلاین، ممکن است احساس کنید معاملات خوب کم و انگشت شمار هستند. اما آنها هر از چند گاهی ظاهر می شوند - مانند مورد پارامونت پلاس در حال حاضر. شما می توانید تا 18 سپتامبر 50 درصد تخفیف در اشتراک های سالانه دریافت کنید. این باعث می شود طرح Essential (با تبلیغات) به جای 60 دلار به 30 دلار برای یک سال و طرح Premium به جای 120 دلار به 60 دلار در سال برسد.

این یک معامله اساسی است که هم مشترکین جدید و هم مشترکین بازگشتی می توانند از آن بهره مند شوند. غیر معمول نیست که این نوع تخفیف جدی فقط به بار اولی ها ارائه شود. هر کسی که از اکنون تا 18 سپتامبر برای اشتراک یک ساله پارامونت پلاس ثبت نام کند، می تواند این قیمت را دریافت کند. تنها نکته واقعی در مورد این معامله این است که شما باید هزینه کامل یک سال را پیش پرداخت کنید. اشتراک های ماه به ماه همچنان با نرخ معمول هزینه می شوند.

پارامونت پلاس گزینه های برنامه نویسی عالی دارد، به خصوص اگر از طرفداران هر چیزی مربوط به RuPaul هستید. همچنین خانه فیلم Star Trek: Strange New Worlds و فیلم Star Trek: Lower Decks است که مسلماً بهترین اضافات مدرن به قانون علمی تخیلی این نمایش و همچنین سایر سری های Star Trek گذشته و حال هستند. این پلتفرم مجموعه ای قوی از ورزش ها را نیز ارائه می دهد. و اگر تصمیم بگیرید که به سراغ طرح Premium بروید، به عناوین Showtime مانند Yellowjackets و راه اندازی مجدد Dexter: Resurrection نیز دسترسی خواهید داشت.

