شارژر 25 واتی MagSafe اپل با قیمت 35 دلار به فروش می رسد

درست قبل از رسیدن خط تولید آیفون 17 در روز جمعه، می توانید شارژر 25 واتی MagSafe اپل را با قیمت بسیار مناسب خریداری کنید. قیمت نسخه دو متری کابل شارژ قدرتمندتر 29 درصد کاهش یافته و از 49 دلار به 35 دلار رسیده است. این پایین ترین قیمت ثبت شده است.

در واقع، این باعث می شود که نسخه دو متری کابل ارزان تر از نوع یک متری باشد. کابل کوتاه تر در حال حاضر 39 دلار برای شما هزینه خواهد داشت.

اگر آیفون 16، آیفون 17 یا آیفون ایر دارید، این کابل می تواند دستگاه شما را با سرعت 25 وات شارژ کند به شرطی که به یک آداپتور برق 30 واتی در طرف دیگر متصل باشد. در حالی که برای دستیابی به سریع‌ترین سرعت شارژ MagSafe به یک آیفون جدیدتر نیاز دارید، این شارژر می‌تواند باتری هر آیفونی را از هشت سال گذشته (آیفون 8 و بعد) به صورت بی‌سیم شارژ کند. با آیفون های قدیمی تر، سرعت شارژ در 15 وات به اوج می رسد. این کابل با قاب شارژ بی سیم AirPods نیز کار می کند - دارای گواهینامه Qi2.2 و شارژ Qi است.

شارژر MagSafe یکی از لوازم جانبی مورد علاقه ما برای آیفون است و اگر یکی از جدیدترین مدل ها را خریداری می کنید، به خوبی با آیفون جدید شما جفت می شود. اگر در این مورد مردد هستید، حتماً بررسی های ما را در مورد آیفون 17، آیفون پرو/پرو مکس و آیفون ایر بررسی کنید.

پوشش ما از بهترین معاملات اپل را برای تخفیف های بیشتر بررسی کنید، و برای آخرین معاملات فناوری و مشاوره خرید، @EngadgetDeals را در X دنبال کنید.