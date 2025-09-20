یخچال‌های Family Hub بسیار گران قیمت سامسونگ اکنون تبلیغات را روی نمایشگرهای خود به شما نشان می‌دهند

اگر به تازگی هزاران دلار برای یکی از یخچال‌های هوشمند سامسونگ پرداخت کرده‌اید، حق دارید انتظار داشته باشید که شما را به حال خود رها کند، نه اینکه شما را تشویق به خرج کردن بیشتر کند. اما این دیگر درست نیست - پس از یک به‌روزرسانی اخیر، شروع به دیدن تبلیغات روی صفحه نمایش یخچال خواهید کرد.

به گفته Android Authority ، به‌روزرسانی نرم‌افزاری جدید در حال عرضه به یخچال‌ها ی Family Hub سامسونگ در ایالات متحده است و اکنون در زمانی که صفحه نمایش غیرفعال است، تبلیغات و پیشنهادات ویژه را نشان می‌دهد. سامسونگ در بیانیه‌ای به این رسانه تایید کرد که در حال انجام یک برنامه آزمایشی به عنوان بخشی از تعهد خود به (برای این یکی خود را آماده کنید) "ارتقای ارزش روزمره برای مشتریان لوازم خانگی ما" است.

صفحه نمایش روی جلد که تبلیغات روی آن نمایش داده می‌شود، زمانی ظاهر می‌شود که یخچال چیز دیگری مانند حالت هنری سامسونگ یا یک آلبوم عکس را نشان نمی‌دهد. سامسونگ به Android Authority گفت که تبلیغات زمانی که یکی از این حالت‌ها فعال باشد ظاهر نمی‌شوند و افزود که تبلیغات خاص نیز می‌توانند رد شوند و تا زمانی که کمپین در حال اجرا است، دوباره ظاهر نشوند.

آنچه که بیانیه مشخص نمی کند این است که آیا تبلیغات را می توان به طور کلی خاموش کرد یا خیر، که باز هم، با توجه به اینکه می توانید انتظار داشته باشید برای یک یخچال مجهز به Family Hub بین 1800 تا 3500 دلار بپردازید، گزینه معقولی به نظر می رسد. اما به نظر نمی رسد در حالی که دوره آزمایشی زنده است، امکان پذیر باشد. همچنین مشخص نیست که آیا مدل های خاصی از آزمایش حذف شده اند یا خیر.