سامسونگ انتشار نسخه نهایی One UI 8 برای گلکسی S25 را آغاز کرد

در حال حاضر، این بهروزرسانی برای کاربران در کره جنوبی منتشر شده و شماره فرمور آن S93xNKSU5BY13 است. دارندگان مدل گلکسی S25 اولترا برای دریافت آن باید فایلی با حجم تقریبی 555.45 مگابایت را دانلود کنند. اولویت دریافت با کاربرانی است که در برنامهی تست بتا مشارکت داشتهاند، اما انتظار میرود که عرضهی آن برای تمام کاربران طی روزهای آینده گسترش یابد. این رویکرد به سامسونگ اجازه میدهد تا بازخورد نهایی را از گروهی کوچکتر دریافت کرده و از عملکرد بینقص آپدیت اطمینان حاصل کند.
هنوز وضعیت دریافت این آپدیت برای مدل گلکسی S25 اج به طور رسمی مشخص نشده، اما انتظار میرود که این مدل نیز به زودی به فهرست دستگاههای واجد شرایط اضافه شود. سامسونگ هنوز تقویم انتشار جهانی را اعلام نکرده، اما معمولاً این شرکت بهروزرسانیهای خود را به صورت مرحلهای و منطقهای توزیع میکند. بنابراین، ممکن است مدتی طول بکشد تا همهی کاربران در سراسر جهان بتوانند این بهروزرسانی را روی دستگاه خود نصب کنند.
با نصب One UI 8، کاربران به مجموعهای از قابلیتهای جدید و بهینهسازیهای عملکردی دسترسی خواهند یافت. این آپدیت نهتنها ویژگیهای استاندارد اندروید 16 را به همراه دارد، بلکه شامل بهبودهای اختصاصی سامسونگ برای ارتقای تجربهی کاربری، افزایش امنیت و پایداری سیستمعامل است. انتشار نسخهی پایدار پس از یک دورهی آزمایشی طولانی، به این معناست که اکثر باگها و مشکلات شناساییشده برطرف شدهاند تا تجربهای روان و بدون اختلال برای کاربر نهایی فراهم شود. این بهروزرسانی مهمترین ارتقای نرمافزاری سری گلکسی S25 از زمان معرفی تاکنون به شمار میرود.
