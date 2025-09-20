چین تحقیقات ضد انحصار درباره سیستم عامل اندروید گوگل را متوقف می‌کند

چین در حال پایان دادن به تحقیقات ضد انحصار خود در مورد گوگل است که بر فراگیری اندروید در دنیای موبایل و تأثیر احتمالی آن بر سازندگان تلفن چینی مانند اوپو و شیائومی که از این نرم افزار استفاده می کنند، متمرکز بود. همانطور که توسط فایننشال تایمز گزارش شده است، این اقدام در بحبوحه بحث های جاری بین دولت های ایالات متحده و چین بر سر تیک تاک، NVIDIA، تعرفه ها و رابطه تجاری گسترده تر بین دو اقتصاد بزرگ جهان صورت می گیرد.

موتور جستجوی گوگل به همراه بسیاری از محصولات اصلی دیگر آن مانند Gmail، YouTube و Google Maps در چین مسدود باقی مانده است. با وجود این، این غول فناوری همچنان از طریق خدمات ابری و فروش تبلیغات به شرکت های چینی که مخاطبان خارج از کشور را هدف قرار می دهند، درآمد قابل توجهی در این کشور به دست می آورد.

به گفته فایننشال تایمز، تصمیم پکن برای کاهش فشار بر گوگل یک اقدام تاکتیکی است، زیرا چین به طور فزاینده ای از بررسی های نظارتی خود بر NVIDIA به عنوان ابزاری برای مذاکره در جریان مذاکرات تجاری با ایالات متحده استفاده می کند.

در اوایل تابستان امسال NVIDIA با دولت ترامپ معامله کرد تا پردازنده های گرافیکی H20 کم قدرت خود را در چین به این شرط بفروشد که 15 درصد از فروش را به دولت ایالات متحده بدهد. مدت کوتاهی پس از آن، چین شروع به دلسرد کردن شرکت های محلی از خرید تراشه های H20 کرد. اخیراً، دولت به طور کامل شرکت‌های فناوری چینی را از خرید جدیدترین تراشه هوش مصنوعی NVIDIA که به طور خاص برای این منطقه ساخته شده بود، یعنی RTX Pro 6000D، ممنوع کرد.

در اقدامی دیگر برای اعمال کنترل و قدرت، تنظیم‌کننده‌های چینی NVIDIA را به نقض قوانین ضد انحصار چین با خرید شرکت سازنده تراشه Mellanox متهم کرده‌اند. اگر این شرکت سازنده تراشه به نقض قانون ضد انحصار چین متهم شود، این شرکت می تواند بین 1 تا 10 درصد از فروش سال 2024 خود را جریمه شود.

مقامات آمریکایی و چینی به تازگی سه روز مذاکرات تجاری را در مادرید به پایان رساندند و قرار است دونالد ترامپ، رئیس جمهور و شی جین پینگ، رئیس جمهور روز جمعه صحبت کنند. انتظار می رود رهبران در مورد چارچوبی فرضی برای یک معامله تیک تاک بحث کنند که کنترل تجارت ایالات متحده این شرکت را به شرکت های آمریکایی واگذار می کند و در نتیجه حدود 80 درصد از سهام این نهاد به طور داخلی به دست می آید.