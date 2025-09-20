یک لابی‌گر سابق فیسبوک اکنون مسئول تنظیم‌کننده فیسبوک در اتحادیه اروپا است

یک لابی‌گر سابق متا اکنون مسئول تنظیم‌کننده ارشد شرکت‌های بزرگ فناوری در اتحادیه اروپا است، مطابق گزارش‌های The Irish Times. نیام سوینی به عنوان کمیسر کمیسیون حفاظت از داده‌ها (DPC) منصوب شده است که یکی از بزرگترین مراجع حفاظت از داده‌ها در اتحادیه اروپا است.

پیش از این، او به مدت شش سال در متا کار کرد. سوینی به مدت بسیاری از این سال‌ها مدیر سیاست‌گذاری عمومی اروپا در واتس‌اپ و رئیس سیاست‌گذاری عمومی ایرلند در فیسبوک بود. او به عنوان سومین کمیسر فعال این نهاد نظارتی به دز هوگان و دیل ساترلند می‌پیوندد.

جیم اوکالاگان، وزیر دادگستری ایرلند گفت: "با ادامه رشد مسئولیت‌ها و دامنه فعالیت‌های DPC، خوشحالم که اکنون سه کمیسر این نهاد نظارتی کلیدی را رهبری و مدیریت خواهند کرد."

???? A former Meta lobbyist will join the DPC as a commissioner in October.



With this appointment, the Irish government does not even pretend to care about enforcing EU law anymore.



Read our full statement on the matter here: — noyb (@NOYBeu) September 18, 2025

این سازمان از انتصاب سوینی استقبال کرده و اعلام کرده است که مشتاقانه منتظر "همکاری با او در حالی که DPC به حمایت از حق اساسی اتحادیه اروپا در مورد حفاظت از داده‌ها ادامه می‌دهد" است. با این حال، این نهاد نظارتی به دلیل مهربان بودن با شرکت‌های بزرگ فناوری، همانطور که ایرلند به طور کلی، مشهور است.

این کشور نرخ مالیات شرکت‌ها پایینی را ارائه می‌دهد و معمولاً در مورد مقررات سهل‌گیر است. DPC شهرتی برای عدم فراخوانی واقعی شرکت‌های بزرگ فناوری برای پرداخت جریمه به دلیل نقض قوانینی مانند مقررات عمومی حفاظت از داده‌های اتحادیه اروپا ایجاد کرده است. در واقع، این سازمان تنها توانسته حدود 0.6 درصد از میلیاردها دلار جریمه‌های وضع شده بر شرکت‌های فناوری را جمع‌آوری کند.

برخی از این تخلفات به خود متا نسبت داده شده است. این شرکت پس از یک نقض داده که حساب‌های فیسبوک را در سراسر جهان تحت تاثیر قرار داد، نزدیک به 300 میلیون دلار جریمه شد. متا پس از اینکه مشخص شد رمزهای عبور را به صورت متن ساده ذخیره می‌کند که یک تخلف GDPR است، 100 میلیون دلار دیگر جریمه شد. امیدواریم سوینی مایل باشد در برابر روسای قدیمی خود بایستد.