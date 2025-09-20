دارندگان رایانه شخصی CoPilot+ یک مزیت جدید در دست ساخت دارند. رایانه شخصی هوش مصنوعی شما به زودی ویژگیهای نوشتن هوش مصنوعی Notepad را روی دستگاه انجام میدهد - بدون نیاز به اشتراک. گزینههای خلاصهسازی، نوشتن و بازنویسی برنامه در اوایل سال جاری معرفی شدند.
تا این لحظه، برای استفاده از ابزارهای نوشتن هوش مصنوعی Notepad به اشتراک CoPilot Pro یا Microsoft 365 نیاز داشتید. بنابراین، اگر روی یک رایانه شخصی هوش مصنوعی سرمایهگذاری کردهاید، این میتواند هر ماه چند دلار پسانداز کند. و اگر هم اشتراک و هم یک رایانه شخصی CoPilot+ دارید، به شما امکان میدهد بین تولید محلی و ابری انتخاب کنید.
مایکروسافت اکنون ویژگی جدید هوش مصنوعی محلی را برای آزمایشکنندگان بتا Windows Insider خود عرضه میکند. حداقل در حال حاضر، فقط به زبان انگلیسی در دسترس است.
Paint نیز در آخرین نسخههای Insider مورد توجه قرار میگیرد. اکنون میتوانید پروژهها را به سبک Adobe ذخیره کنید. اگر در وسط یک ویرایش هستید، میتوانید File > Save as project را انتخاب کنید. سپس میتوانید مکانی را برای ذخیره فایل .paint انتخاب کنید و بعداً از همان جایی که رها کردهاید، ادامه دهید.
علاوه بر این، Paint همچنین یک لغزنده شفافیت به ابزارهای مداد و برس اضافه میکند. هیچ فرد عاقلی MS Paint را به عنوان رقیب فتوشاپ توصیف نخواهد کرد. اما حداقل این برنامه ساده طراحی و ویرایش اندکی پیشرفتهتر میشود. پس از افزودن قابلیتهای تولید تصویر با هوش مصنوعی در سال گذشته، تمرکز جدیدی از سوی این شرکت به آن شده است.
آخرین اما... قطعاً کمترین مورد، بهروزرسانی Snipping Tool است. Insiders یک گزینه نشانهگذاری سریع جدید را در برنامه اسکرینشات مشاهده خواهند کرد. پس از برش چیزی روی صفحه، این ویژگی را در نوار ابزار ضبط پیدا خواهید کرد. سپس میتوانید قبل از ذخیره، چیزی را خطخطی کنید.
همه بهروزرسانیهای ویندوز در کانالهای Canary و Dev Insider در دسترس هستند. هر کسی که حساب مایکروسافت دارد میتواند به صورت رایگان ثبتنام کند. این شرکت گهگاهی ویژگیهای بتا را قبل از انتشار برای ویندوز اصلی لغو میکند. اما این بیشتر استثناست تا قاعده.