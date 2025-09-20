Gemini در Chrome دیگر نیازی به اشتراک ندارد

در I/O 2025, گوگل شروع به ادغام Gemini در Chrome کرد. در آن زمان، برای دسترسی به دستیار هوش مصنوعی در مرورگر به یک اشتراک AI Pro یا AI Ultra نیاز داشتید. این امروز در حال تغییر است. گوگل شروع به ارائه این ابزار به تمام کاربران دسکتاپ Chrome در ویندوز و مک کرده است. به شرطی که زبان Chrome خود را روی انگلیسی تنظیم کرده باشید و در ایالات متحده زندگی کنید، یک نماد درخشش جدید در بالای رابط کاربری مشاهده خواهید کرد. با ضربه زدن بر روی آن به شما امکان می دهد درخواست ها را از Gemini شروع کنید.

همچنین می توانید از این ابزار در تلفن هوشمند استفاده کنید. در اندروید، می توانید با نگه داشتن دکمه پاور گوشی خود این کار را انجام دهید. در همین حال، در iOS، گوگل در حال کار بر روی آوردن دستیار به برنامه Chrome است.

Google

از زمان معرفی آن در I/O، گوگل برخی از پیشرفت‌ها را در نحوه کار Gemini در Chrome ایجاد کرده است. برای شروع، این ابزار اکنون می تواند در چندین تب کار کند و به آن امکان می دهد اطلاعات را از وب سایت های مختلف مقایسه و خلاصه کند. در عین حال، Gemini می تواند به لطف یک ویژگی یادآوری جدید، به تاریخچه مرور شما دسترسی داشته باشد. گوگل پیشنهاد می‌کند که این می‌تواند در موقعیت‌هایی که به درستی به یاد نمی‌آورید کجا چیزی را آنلاین دیده‌اید، مفید باشد. به جای غربال کردن دستی تاریخچه مرورگر خود، می توانید پیامی مانند "آن وبلاگی که در مورد خرید بازگشت به مدرسه خواندم چه بود؟" را بنویسید و Gemini بقیه کارها را انجام خواهد داد.

نسخه جدید Gemini برای Chrome همچنین ادغام عمیق تری با سایر سرویس های گوگل، از جمله Calendar، YouTube و Maps ارائه می دهد. به عنوان مثال، می‌توانید از دستیار بخواهید جلساتی را برای شما برنامه‌ریزی کند، و اگر در حال کار بر روی یک ویدیوی طولانی YouTube هستید، Gemini می‌تواند مُهرهای زمانی تولید کند که می‌توانید از آنها برای پرش در اطراف ویدیو استفاده کنید.

Google

در ابتدای ماه می، گوگل شروع به استفاده از Gemini Nano برای ارتقاء مجموعه حفاظت پیشرفته Chrome کرد. روز پنجشنبه، این شرکت اعلام کرد که Gemini Nano به زودی برای محافظت از کاربران در برابر وب سایت هایی که از ویروس های جعلی یا هدایا برای فریب دادن آنها استفاده می کنند نیز کار خواهد کرد. گوگل همچنین الگوریتمی را اضافه کرده است که ترجیحات شما را برای اعطای مجوزها یاد می گیرد. هنگامی که تشخیص دهد بعید است به یک وب سایت اجازه دسترسی به دوربین یا مکان رایانه خود را بدهید، این درخواست ها را به روشی کمتر مزاحم ارائه می دهد. به طور مشابه، گوگل یک هوش مصنوعی طراحی شده برای تسهیل به‌روزرسانی اعتبارنامه‌های در معرض خطر از طریق مدیر رمز عبور داخلی Chrome اضافه خواهد کرد. با شروع تعدادی از وب‌سایت‌های پشتیبانی‌شده - از جمله Coursera، Duolingo و Spotify - می‌توانید رمزهای عبور خود را با یک کلیک تغییر دهید.

در ماه‌های آینده، گوگل قصد دارد قابلیت‌های عاملیت را به Chrome بیاورد، به این معنی که Gemini می‌تواند وظایف را برای شما انجام دهد. به عنوان مثال، این شرکت تصور می کند که مردم از این ویژگی برای خرید هفتگی مواد غذایی خود از طریق Instacart استفاده می کنند. این شرکت برای اولین بار این قابلیت را با Project Mariner در پایان سال 2024 پیش نمایش کرد. در طول سال گذشته، چند شرکت مختلف برداشت های خود را از عوامل گشت و گذار در وب با نتایج متفاوت منتشر کرده اند. به عنوان مثال، مردم از عدم موفقیت Operator OpenAI در انجام برخی وظایف شکایت کرده اند.

Google

مایک تورس، معاون رئیس محصول Chrome، در یک جلسه توجیهی رسانه ای که گوگل پیش از اعلامیه امروز برگزار کرد، گفت: "امید ما این است که تا زمانی که این به دست کاربران برسد، بسیاری از مشکلات احتمالی را از بین برده باشیم." «این یک تجربه آزمایشی است که ما به بهبود آن ادامه می دهیم. ما کاری نخواهیم کرد که تجربه کاربر را به خطر بیندازد.»

آخرین اما نه کم اهمیت، گوگل در حال اضافه کردن یک میانبر حالت AI Mode مستقیماً به نوار آدرس Chrome است. اگر به یک تجدید نیاز دارید، AI Mode ربات چت اختصاصی جستجوی گوگل است. در I/O 2025، این شرکت آن را برای هر کاربر Search در ایالات متحده در دسترس قرار داد. اکنون می توانید بدون مراجعه به گوگل ابتدا به آن دسترسی داشته باشید. وقتی از تورس در مورد این دکمه پرسیدم، او به سرعت اشاره کرد که کاربران مجبور نیستند از میانبر استفاده کنند. او افزود: "آنچه ما سعی می کنیم انجام دهیم این است که رفتار فعلی کاربران را حفظ کنیم."

مانند هر به‌روزرسانی بزرگ از سوی گوگل، ممکن است چند روز طول بکشد تا ویژگی‌های جدید برای نصب Chrome شما منتشر شوند.