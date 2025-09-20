استیم پشتیبانی از ویندوز 32 بیتی را سال آینده قطع می کند

استیم رسماً پشتیبانی از ویندوز 32 بیتی را در پایان امسال قطع می کند. این شرکت اعلام کرد. تنها نسخه 32 بیتی ویندوز که در حال حاضر توسط استیم پشتیبانی می شود، ویندوز 10 32 بیتی است. این شرکت می گوید 0.01 درصد از سیستم های گزارش شده از طریق نظرسنجی سخت افزاری استیم از این نسخه ویندوز استفاده می کنند. در هر روز مشخص، استیم کمی بیش از 36 میلیون کاربر روزانه را می بیند، بنابراین با اطمینان می توان فرض کرد که این تغییر فقط بر چند هزار گیمر تأثیر می گذارد.

در حالی که این بدان معنا نیست که کلاینت استیم شما که روی ویندوز 10 32 بیتی اجرا می شود، در نیمه شب 1 ژانویه خود به خود نابود می شود، اما به این معنی است که دیگر به روز رسانی یا پشتیبانی فنی دریافت نخواهید کرد. مایکروسافت نیز ویندوز 10 را در 14 اکتبر امسال متوقف می کند که به طور مشابه به معنای پایان به روز رسانی های امنیتی خواهد بود.

ولو همچنان از استیم روی ویندوز 10 64 بیتی برای مدتی پشتیبانی خواهد کرد. ویندوز 11 نسخه 32 بیتی ارائه نمی دهد، و آن را به اولین نسخه تبدیل می کند که از زمان معرفی این ویژگی با Windows NT در سال 1993، نسخه 32 بیتی ارائه نمی دهد.

"ویژگی های اصلی در استیم به درایورهای سیستم و سایر کتابخانه هایی متکی هستند که در نسخه های 32 بیتی ویندوز پشتیبانی نمی شوند." استیم در این اطلاعیه توضیح داد. امیدواریم این تغییر پهنای باند کافی را در ولو آزاد کند تا Half-Life 3 را از خط پایان عبور دهد.