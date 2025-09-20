دیسکورد سال آینده یک برنامه بومی Meta Quest را راه‌اندازی خواهد کرد

علاوه بر اعلامیه های سخت افزاری جدید، متا اخبار نرم افزاری نیز برای به اشتراک گذاشتن در طول کنفرانس متا کانکت ۲۰۲۵ خود در امروز داشت. این شرکت اعلام کرد که دیسکورد یک برنامه بومی برای هدست Meta Quest خواهد ساخت. به گفته متا، برنامه پنجره بومی در سال ۲۰۲۶ در دسترس خواهد بود.

این توسعه منطقی است. VR یک پلتفرم با حضور گسترده در بازی است، بنابراین داشتن دیسکورد برای ارتباطات آسان اجتماعی و صوتی در حین بازی، یک برد برای بازیکنان و یک تطابق طبیعی برای هر دو کسب و کار است. داشتن یک برنامه بومی می تواند تفاوت زیادی در سهولت استفاده ایجاد کند. من در درجه اول عضوی از ملت پلی استیشن هستم، و قسم می‌خورم که وقتی PS5 بالاخره از تماس پشتیبانی کرد، صدای یک گروه کر فرشته را شنیدم.

متا در دسترس بودن قریب الوقوع برنامه بومی را به عنوان یک موهبت برای توسعه دهندگان تجربیات VR قرار داد تا به لطف بیش از ۲۰۰ میلیون بازیکن فعال ماهانه دیسکورد، به مخاطبان جدیدی دست یابند. ما برای دریافت نظرات بیشتر با دیسکورد تماس گرفته ایم و با اطلاعات بیشتر آن را به روز خواهیم کرد.





