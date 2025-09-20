دستیار هوش مصنوعی Gaming Copilot مایکروسافت به رایانه های شخصی ویندوز و اپلیکیشن موبایل ایکس باکس می آید

دستیار هوش مصنوعی Gaming Copilot مایکروسافت رسماً در حال آمدن به رایانه های شخصی ویندوز و اپلیکیشن موبایل ایکس باکس است. این شرکت در حال آزمایش این ابزار برای رایانه های شخصی با نسخه های آزمایشی ایکس باکس بوده است، اما اکنون در حال انتشار گسترده تری است.

به همین منظور، این دستیار برای بازیکنان 18 سال به بالا در PC Game Bar در دسترس خواهد بود. نسخه برنامه Xbox در ماه اکتبر برای هر دو سیستم عامل Android و iOS پس از انجام یک آزمایش بتا در اوایل سال جاری منتشر می شود. مایکروسافت می گوید که Gaming Copilot آن در سراسر جهان، به جز در سرزمین اصلی چین، در دسترس خواهد بود.

خب، دقیقاً این چیست؟ این چیزی شبیه به یک نسخه هوش مصنوعی از خطوط تلفن کمک رسانی قدیمی نینتندو است. کادر چت به صورت پوششی روی صفحه ظاهر می شود و بازیکنان می توانند از آن برای پرسیدن سوال یا دریافت راهنمایی در مورد یک بازی استفاده کنند. این شرکت می گوید که "می داند شما چه بازی می کنید و فعالیت های ایکس باکس شما را درک می کند" زیرا از اسکرین شات های درون بازی استفاده می کند. همچنین می تواند به سوالات مربوط به حساب ایکس باکس پاسخ دهد و توصیه هایی در مورد خرید موارد ارائه دهد.

نسخه رسمی همچنین چت صوتی را ارائه می دهد، بنابراین می توانید فقط سوالات را با صدای بلند بپرسید. در رایانه شخصی، یک کلید میانبر "فشار دهید تا صحبت کنید" وجود دارد که ربات را فعال می کند، که بسیار مفید است. این برنامه شامل یک دکمه میکروفون است. یک ویجت برای ساخت رایانه شخصی وجود دارد که می تواند در هر نقطه از صفحه قرار گیرد. این برای مکالمات طولانی تر مفید است.

With Copilot for Gaming, you can jump back into games faster, get real-time coaching, and stay connected... all on your own terms. Excited for what the team has in store! pic.twitter.com/18Ll2D25i1 — Satya Nadella (@satyanadella) March 13, 2025

مایکروسافت همچنان در حال کار بر روی این نرم افزار است و از کاربران می خواهد که بازخورد ارائه دهند تا "به توسعه Gaming Copilopt ادامه دهند و آن را برای نیازها و ترجیحات بازیکنان مفیدتر کنند." این شرکت در حال آزمایش این سیستم بر روی کنسول های دستی مبتنی بر ویندوز بوده است و اخیراً از در دسترس بودن قریب الوقوع دستگاه های بازی دستی Xbox Ally خود خبر داده است. به احتمال زیاد این نرم افزار مدتی پس از راه اندازی آنها در 16 اکتبر، به طور رسمی برای این کنسول ها منتشر خواهد شد.