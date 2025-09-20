محور اصلی این تحول، زبان طراحی جدیدی به نام «شیشهی مایع» (Liquid Glass) است که ظاهری پویا و سیال به سیستمعامل میبخشد. این سبک طراحی با شکست و بازتاب نور از لایههای زیرین، عمق بصری جذابی در لاکاسکرین، آیکونها، مرکز کنترل و اپلیکیشنهای سیستمی ایجاد میکند. هدف اپل از این بازطراحی، ایجاد تجربهای جذاب و در عین حال آشنا بوده است تا هماهنگی کاملی میان آیفون، آیپد، مک، اپل واچ و اپل تیوی برقرار شود. در صفحهی قفل، ساعت بهطور هوشمند تغییر اندازه میدهد تا در کنار اعلانها خوانا بماند و تصاویر پسزمینه با حرکت دستگاه، عمق سهبعدی ظریفی پیدا میکنند. آیکونها نیز اکنون با سبکهای روشن، تیره، رنگی و شفاف قابل شخصیسازی هستند.
در این نسخه، هوش مصنوعی اپل نیز هوشمندتر از همیشه ظاهر میشود. قابلیت «هوش بصری» میتواند محتوای روی صفحه را تحلیل کند و به کاربر اجازه دهد رویدادی را از یک پوستر مستقیماً به تقویم اضافه کند، متنی را ترجمه نماید یا بدون خروج از اپلیکیشن فعلی، از ChatGPT دربارهی تصاویر سؤال بپرسد. ویژگی «ترجمهی زنده» نیز بهصورت آنی در اپلیکیشنهای پیامها، فیستایم و تماس تلفنی زیرنویس و حتی صدای ترجمهشده ارائه میدهد.
اپلیکیشنهای کلیدی نیز دستخوش تغییرات مهمی شدهاند. اپلیکیشن Phone با ترکیب برگههای علاقهمندیها، اخیر و پیام صوتی، طرحبندی یکپارچهای پیدا کرده است. پیامها از پسزمینههای پویا و نظرسنجی زنده پشتیبانی میکند. اپلیکیشن Photos با تفکیک Library و Collections، نماهای مجزایی ارائه میدهد و دوربین با چیدمان سادهتر، کنترلهای سریعتری را در دسترس قرار میدهد. برای علاقهمندان به بازی، اپلیکیشن جدید Apple Games تمام محتوای بازیها، دستاوردها و سرویس اپل آرکید را متمرکز میکند و با قابلیت MetalFX Frame Interpolation نرخ فریم روانتری را به ارمغان میآورد. این بهروزرسانی برای آیفون 12 و مدلهای جدیدتر عرضه شده است، هرچند قابلیتهای هوش مصنوعی اپل به آیفون 15 پرو و مدلهای جدیدتر که به اعتقاد بعضی همچنان بهترین گوشی های اپل هستند، محدود میشود.
منبع: 9To5Mac
نوشته اپل نسخه نهایی iOS 26 را منتشر کرد اولین بار در دیجیکالا مگ. پدیدار شد.
منبع متن: digikala