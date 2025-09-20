FTC از Ticketmaster به دلیل تبانی احتمالی با فروشندگان مجدد شکایت کرد

FTC و هفت ایالت روز چهارشنبه از Live Nation، مالک Ticketmaster، شکایت کردند. این دادخواست این شرکت را متهم کرد که آگاهانه به دلالان اجازه می دهد بلیط ها را به صورت عمده خریداری کنند. ادعا می شود Ticketmaster سپس به آنها اجازه می دهد بلیط ها را با سود قابل توجهی در بازار دست دوم خود بفروشند.

FTC ادعا می کند که Ticketmaster می دانست فروشندگان مجدد به طور معمول اقدامات امنیتی آن را برای این خریدها دور می زنند. این شرکت سه بار از فروش مجدد سود می برد. در خرید اولیه کارمزد دریافت می کند و پس از آن هم از خریدار و هم از فروشنده در هنگام فروش مجدد کارمزد می گیرد. به گفته FTC، بین سال‌های 2019 و 2024، Ticketmaster 16.4 میلیارد دلار کارمزد به دست آورده است.

این آژانس تصویری از شرکتی ترسیم می کند که مظهر حرص و آز شرکتی افسارگسیخته است. FTC ادعا می کند که یک بررسی داخلی Live Nation نشان داده است که تنها پنج فروشنده مجدد 246407 بلیط برای 2594 رویداد جمع آوری کرده اند. این آژانس Ticketmaster را متهم کرد که در یک ایمیل داخلی اعتراف کرده است که "به عنوان یک سیاست چشم خود را می بندد."

گفته می شود این شرکت حتی از طریق برنامه TradeDesk خود به دلالان پشتیبانی فنی ارائه می دهد. این نرم افزار برای ادغام و مدیریت بلیط های خریداری شده از طریق چندین حساب Ticketmaster طراحی شده است.

همچنین ادعا می شود که Ticketmaster از اجرای ابزارهای تأیید هویت شخص ثالث که می توانست از خریدهای عمده جلوگیری کند، ناکام مانده است. چرا؟ FTC از این شرکت نقل قول می کند که این ابزارها "بیش از حد موثر" بوده اند. همچنین گفته می شود این شرکت اعتراف کرده است که در قیمت گذاری فریبنده دست داشته است. دلیل ادعایی آنها: مشتریان زمانی که هزینه واقعی را از قبل می دیدند کمتر احتمال داشت بلیط بخرند.

FTC، Live Nation را به نقض دو قانون متهم کرد: ممنوعیت اعمال فریبنده در قانون FTC و قانون BOTS. مورد دوم توسط رئیس جمهور اوباما در سال 2016، درست قبل از ترک سمت، امضا شد. همانطور که از نامش پیداست، استفاده از ربات‌ها یا سایر نرم‌افزارها را برای به دست آوردن بلیط‌های بیشتر از حد مجاز قانونی ممنوع کرد. در اوایل سال جاری، رئیس جمهور ترامپ دستور اجرایی برای افزایش اجرای این قانون صادر کرد.

این دادخواست در دادگاه ناحیه ایالات متحده برای ناحیه مرکزی کالیفرنیا ثبت شد. ویرجینیا، یوتا، فلوریدا، تنسی، نبراسکا، ایلینوی و کلرادو نیز در این دادخواست به FTC پیوستند.