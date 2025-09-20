سامسونگ نام گوشی‌ها و تبلت‌های دریافت‌کننده‌ی One UI 8 را رسماً اعلام کرد

انتشار نسخه پایدار One UI 8 از دیروز برای سری گلکسی S25 در چندین منطقه از جمله کره، آمریکا و بریتانیا آغاز شده است. سامسونگ تأیید کرده که دستگاه‌های قدیمی‌تر در ادامه و با عرضه گسترده‌تر در مهر ماه این به‌روزرسانی را دریافت خواهند کرد. در پستی دیگر، سامسونگ فهرست اولیه‌ای از گوشی‌ها و تبلت‌های گلکسی را که به‌روزرسانی مبتنی بر اندروید ۱۶ را دریافت می‌کنند و همچنین زمان‌بندی مورد انتظار برای این آپدیت‌ها را تأیید کرده است.

بخش عمده‌ای از به‌روزرسانی‌های One UI 8 سامسونگ در مهر ماه انجام خواهد شد و سایر دستگاه‌ها در آبان ماه آپدیت می‌شوند. این فهرست که قطعاً هنوز کامل نیست، به شرح زیر است:

مهر – آبان ۱۴۰۴

  • گلکسی S24
  • گلکسی S24+
  • گلکسی S24 Ultra
  • گلکسی S24 FE
  • گلکسی Z Fold 6
  • گلکسی Z Flip 6
  • گلکسی Z Fold Special Edition
  • گلکسی S23
  • گلکسی S23+
  • گلکسی S23 Ultra
  • گلکسی S23 FE
  • گلکسی S22
  • گلکسی S22+
  • گلکسی S22 Ultra
  • گلکسی Tab S10+
  • گلکسی Tab S10 Ultra
  • گلکسی Tab S10 FE
  • گلکسی Tab S10 FE+
  • گلکسی Tab S10 Lite
  • گلکسی Tab S9
  • گلکسی Tab S9+
  • گلکسی Tab S9 Ultra
  • گلکسی Tab S9 FE
  • گلکسی Tab S9 FE+
  • گلکسی Tab Active 5
  • گلکسی A36
  • گلکسی A35
  • گلکسی A34
  • گلکسی A25
  • گلکسی A56
  • گلکسی A53
  • گلکسی Quantum 6
  • گلکسی Quantum 5
  • گلکسی Quantum 4
  • گلکسی Quantum 3
  • گلکسی Buddy 4
  • گلکسی Jump 4
  • گلکسی Wide 8
  • گلکسی XCover 7 Pro

آبان – آذر ۱۴۰۴

  • گلکسی Z Fold 5
  • گلکسی Z Flip 5
  • گلکسی Z Fold 4
  • گلکسی Z Flip 4
  • گلکسی Tab S8
  • گلکسی Tab S8+
  • گلکسی Tab S8 Ultra
  • گلکسی Tab Active 5 Pro
  • گلکسی Tab A9
  • گلکسی Tab A9+
  • گلکسی Tab A11
  • گلکسی A16
  • گلکسی A15
  • گلکسی A24
  • گلکسی A33
  • گلکسی Wide 7
  • گلکسی Buddy 3
  • گلکسی Jump 3
  • گلکسی Jump 2

کمی عجیب است که گوشی‌های سال ۲۰۲۳ یعنی گلکسی Z Fold 5 و Flip 5، یک ماه دیرتر از سری گلکسی S22 (محصول ۲۰۲۲) به‌روزرسانی اندروید ۱۶ را دریافت می‌کنند، اما در مجموع به نظر می‌رسد با یک برنامه انتشار نسبتاً سریع روبرو هستیم. طی هفته‌های آینده با انتشار جزئیات جدید و تغییرات احتمالی در این زمان‌بندی، شما را در جریان خواهیم گذاشت.

منبع: 9To5Google

