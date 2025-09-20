سامسونگ نام گوشی‌ها و تبلت‌های دریافت‌کننده‌ی One UI 8 را رسماً اعلام کرد

انتشار نسخه پایدار One UI 8 از دیروز برای سری گلکسی S25 در چندین منطقه از جمله کره، آمریکا و بریتانیا آغاز شده است. سامسونگ تأیید کرده که دستگاه‌های قدیمی‌تر در ادامه و با عرضه گسترده‌تر در مهر ماه این به‌روزرسانی را دریافت خواهند کرد. در پستی دیگر، سامسونگ فهرست اولیه‌ای از گوشی‌ها و تبلت‌های گلکسی را که به‌روزرسانی مبتنی بر اندروید ۱۶ را دریافت می‌کنند و همچنین زمان‌بندی مورد انتظار برای این آپدیت‌ها را تأیید کرده است.

بخش عمده‌ای از به‌روزرسانی‌های One UI 8 سامسونگ در مهر ماه انجام خواهد شد و سایر دستگاه‌ها در آبان ماه آپدیت می‌شوند. این فهرست که قطعاً هنوز کامل نیست، به شرح زیر است:

مهر – آبان ۱۴۰۴

گلکسی S24

گلکسی S24+

گلکسی S24 Ultra

گلکسی S24 FE

گلکسی Z Fold 6

گلکسی Z Flip 6

گلکسی Z Fold Special Edition

گلکسی S23

گلکسی S23+

گلکسی S23 Ultra

گلکسی S23 FE

گلکسی S22

گلکسی S22+

گلکسی S22 Ultra

گلکسی Tab S10+

گلکسی Tab S10 Ultra

گلکسی Tab S10 FE

گلکسی Tab S10 FE+

گلکسی Tab S10 Lite

گلکسی Tab S9

گلکسی Tab S9+

گلکسی Tab S9 Ultra

گلکسی Tab S9 FE

گلکسی Tab S9 FE+

گلکسی Tab Active 5

گلکسی A36

گلکسی A35

گلکسی A34

گلکسی A25

گلکسی A56

گلکسی A53

گلکسی Quantum 6

گلکسی Quantum 5

گلکسی Quantum 4

گلکسی Quantum 3

گلکسی Buddy 4

گلکسی Jump 4

گلکسی Wide 8

گلکسی XCover 7 Pro

آبان – آذر ۱۴۰۴

گلکسی Z Fold 5

گلکسی Z Flip 5

گلکسی Z Fold 4

گلکسی Z Flip 4

گلکسی Tab S8

گلکسی Tab S8+

گلکسی Tab S8 Ultra

گلکسی Tab Active 5 Pro

گلکسی Tab A9

گلکسی Tab A9+

گلکسی Tab A11

گلکسی A16

گلکسی A15

گلکسی A24

گلکسی A33

گلکسی Wide 7

گلکسی Buddy 3

گلکسی Jump 3

گلکسی Jump 2

کمی عجیب است که گوشی‌های سال ۲۰۲۳ یعنی گلکسی Z Fold 5 و Flip 5، یک ماه دیرتر از سری گلکسی S22 (محصول ۲۰۲۲) به‌روزرسانی اندروید ۱۶ را دریافت می‌کنند، اما در مجموع به نظر می‌رسد با یک برنامه انتشار نسبتاً سریع روبرو هستیم. طی هفته‌های آینده با انتشار جزئیات جدید و تغییرات احتمالی در این زمان‌بندی، شما را در جریان خواهیم گذاشت.

منبع: 9To5Google

