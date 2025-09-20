اپیک به سازندگان Fortnite اجازه می دهد تا آیتم های درون بازی را در آخرین تلاش برای رقابت با Roblox بفروشند

سازندگان تجربیات در Fortnite راهی جدید برای کسب درآمد پیدا می کنند. Epic می گوید توسعه دهندگان به زودی این توانایی را خواهند داشت که آیتم های درون بازی را در Fortnite بسازند و بفروشند و سهمی از V-Bucks را که کاربران برای خرید آنها خرج می کنند، به دست آورند. پیش از این، توسعه دهندگان فقط از طریق Fortnite بر اساس میزان زمانی که کاربران در "جزایر" خود صرف می کردند، پول به دست می آوردند، نام درون بازی برای تجربیات شخص ثالث که سازندگان می توانند از طریق Fortnite ارائه دهند.

به گفته Epic، توسعه دهندگان می توانند با استفاده از ابزارهای آینده ای که در Unreal Editor برای Fortnite و یک "API مبتنی بر Verse" جدید منتشر می شوند، آیتم های درون بازی مصرفی و بادوام خود را ایجاد کنند. این شرکت همچنین قصد دارد در مورد تقسیم درآمدی که ارائه می دهد سخاوتمند باشد، حداقل در ابتدا. توسعه دهندگان "معمولاً 50 درصد از ارزش V-Bucks را از فروش در جزایر خود به دست می آورند"، اما از دسامبر 2025 تا پایان سال 2026، آنها می توانند 100 درصد را نگه دارند.

Epic می گوید سهم 50 درصدی آن - که به طور قابل توجهی بیشتر از 30 درصدی است که توسط اپ استور اپل رایج شده است - برای کمک به "تأمین هزینه های میزبانی سرور، هزینه های ایمنی و تعدیل، تحقیق و توسعه و سایر هزینه های عملیاتی" اجرای Fortnite است. همچنین نوعی جبران خسارت است، زیرا Epic ادعا می کند که "در حال سرمایه گذاری و اداره کسب و کار با ضرر بوده است."

متأسفانه اینکه 100 درصد یا 50 درصد از "ارزش V-Bucks" در واقع معادل چه مقدار پول واقعی است، به سادگی تبدیل ارز دیجیتال Fortnite به دلار نیست. Epic توضیح زیر را برای نحوه محاسبه ارزش V-Bucks ارائه می دهد:

برای تعیین ارزش V-Bucks به دلار آمریکا در یک ماه معین، ما تمام هزینه های پولی واقعی مشتریان برای خرید V-Bucks (تبدیل شده به دلار آمریکا) را در نظر می گیریم، هزینه های پلتفرم و فروشگاه (از 12 درصد در Epic Games Store تا 30 درصد در کنسول های فعلی) را کم می کنیم و آن را بر کل V-Bucks صرف شده توسط بازیکنان تقسیم می کنیم. میانگین هزینه های پلتفرم و فروشگاه Fortnite در حال حاضر 26 درصد است (با هزینه های خاص از 12 درصد در Epic Games Store تا 30 درصد در پلتفرم های کنسول). بنابراین، 50 درصد از ارزش V-Bucks به 37 درصد از هزینه های خرده فروشی و 100 درصد از ارزش V-Bucks به 74 درصد تبدیل می شود.

Epic

Epic می گوید در کنار توانایی جدید برای ایجاد آیتم های درون بازی، توسعه دهندگان Fortnite می توانند برای نمایش در یک "ردیف حمایت شده" جدید در داخل فید Discover Fortnite پول پرداخت کنند. و برای تعامل بهتر با بازیکنان جدید و بازگشته، توسعه دهندگان همچنین به ابزارهای جدیدی برای ایجاد انجمن های اجتماعی و به اشتراک گذاری به روز رسانی ها در جزایر خود دسترسی پیدا می کنند.

همه این تغییرات در راستای گسترش بیشتر توانایی Fortnite برای عمل کردن به عنوان یک پلتفرم برای بازی ها و تجربیات اجتماعی است، نه فقط یک بازی بتل رویال (با مسابقه، بازی ریتمیک و اسپین آف های LEGO). Epic به وضوح می خواهد Fortnite به Roblox تبدیل شود و از مزایای داشتن یک جامعه فعال از کاربران بزرگسال و کودک که تجربیاتی را برای پلتفرم خود ایجاد می کنند، بهره مند شود. پرورش این مخاطب منجر به انواع مشکلات ایمنی کودک برای Roblox شده است، اما Epic به وضوح خطرات را ارزشمند می داند.