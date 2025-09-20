این تأییدیه زمانی به دست آمد که حساب رسمی شیائومی در شبکهی اجتماعی Weibo، تصویر پروفایل خود را به رندری از شیائومی 17 پرو مکس تغییر داد. هرچند این تصویر بهسرعت حذف و با عکس قبلی جایگزین شد، اما بسیاری معتقدند این یک اشتباه سهوی نبوده، بلکه یک استراتژی بازاریابی هوشمندانه برای جلب توجه پس از اعلام خبر جهش به سری 17 بوده است. در تصویر منتشر شده، یک ماژول دوربین مستطیلی با گوشههای گرد دیده میشود که میزبان دوربین اصلی و یک لنز پریسکوپ تلهفوتو است. اما نکتهی برجستهی این ماژول، تعبیهی یک نمایشگر ثانویهی بزرگ در کنار دوربینها است. این اولین باری نیست که شاهد چنین طراحیای هستیم، اما اندازهی این نمایشگر نشان از کارایی بیشتر آن نسبت به مدلهای قبلی مانند می 11 اولترا دارد.
درست زیر این نمایشگر، ماژول سوم دوربین قرار گرفته که به احتمال زیاد لنز اولترا واید خواهد بود. همچنین، برند لایکا (Leica) و فلاش LED نیز در این مجموعه به چشم میخورند. انتظار میرود این صفحهنمایش دوم برای نمایش اطلاعات کلیدی مانند ساعت، اعلانها و حتی بهعنوان منظرهیاب دوربین برای ثبت سلفی با دوربین اصلی به کار گرفته شود. این قابلیت میتواند تجربهی عکاسی را متحول کرده و این دستگاه را از رقبای خود متمایز سازد. همزمان، کوالکام نیز نام تراشهی پرچمدار بعدی خود یعنی Snapdragon 8 Elite Gen 5 را تأیید کرده است که به احتمال بسیار قوی، قلب تپندهی سری شیائومی 17 خواهد بود. این ترکیب سختافزاری قدرتمند در کنار طراحی نوآورانه، انتظارات را از پرچمدار آیندهی شیائومی به شدت افزایش داده است.
